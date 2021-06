“Siviglia” il nuovo singolo di Jo Del Papato

Il cantautore campano Jo Del Papato, nato il 20/11/1989 in provincia di Napoli, torna con un nuovo progetto discografico. In radio dal 18 giugno il singolo “Siviglia“, brano scritto a quattro mani con Salvatore Tricanico e prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing. Arrangiamento di Davide De Blasio, mix e master a cura Emanuele Donnini.

Jo: –Quando ho iniziato a scrivere “Siviglia” ho dato spazio ai ricordi e alle sensazioni che ho sentito in questo viaggio, in questa meravigliosa città. Questa canzone racconta la mia voglia di estate, di leggerezza, di divertimento. Tutto condiviso con la donna dei miei sogni, raccontando i suoi difetti, i suoi pregi e la sua bellezza. Entrare nel mood funky del brano è stato quasi naturale. Avevo voglia di ballare e di far ballare tutti quelli che l’ascolteranno, dopo un periodo così delicato, come quello che abbiamo appena vissuto. Una buona dose di groove è quello che ci vuole–

Biografia

Jo Del Papato, nato il 20/11/1989 in provincia di Napoli. Si avvicina alla musica all’età di tre anni, iniziando a intonare le prime canzoni che ascolta alla radio. A sei anni partecipa al suo primo concorso canoro cittadino il “Cantabimbo”, classificandosi al primo posto con il brano di Massimo Di Cataldo “Se adesso te ne vai”. Pochi anni dopo scopre il mondo della Blackmusic e si innamora della musica di artisti del calibro di: Michael Jackson, Stevie Wonder, Sam Cooke, Otis Redding, James Brown, John Legend e tanti altri. Da allora approfondisce prima con l’ascolto e poi con lo studio l’amore per la musica, iniziando a studiare in diverse accademie musicali. Negli anni partecipa a diversi festival musicali regionali (Campania Festival, Eboli Festival, ecc.) classificandosi spesso nelle prime posizioni. Nel 2012 pubblica il suo primo EP, con quattro brani inediti, di cui tre scritti da Jo Del Papato e due cover. Nel frattempo entra a far parte del suo primo coro gospel il “Living Word Gospel project”, per poi passare nel 2018 con il coro “NonSoloGospel”. Sempre nel 2018 partecipa al “Festival di Castrocaro”, arrivando fino alle semifinali. Nel 2019 partecipa al contest “Giulietta Loves Romeo” a Verona, classificandosi al terzo posto. Nel 2020 pubblica un nuovo inedito con l’etichetta discografica “Rosso al Tramonto” dal titolo “Ho Bisogno di te”. Verso la fine del 2020, inizia una nuova collaborazione con l’etichetta discografica “Joseba Publishing” di Gianni Testa.

Link social:

FB: https://www.facebook.com/jodelpapatoofficial/

IG: http://www.instagram.com/jodelpapatosinger

TW: https://twitter.com/jodelpapato?s=09