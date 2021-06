Skin – Mptre Dance Company

Mutazione. Errore. Sembrano parole che abitano spazi concettuali distanti, ma non è così.

Mutare, infinito presente attivo di muto, muovere, mutare, trasformare.

Errore, da error, erroris, derivato di errare, vagare, sbagliare. Entrambe raccontano uno spostamento, che è anche spaesamento, viaggio.

La serata SKIN racconta questo moto incessante, tesse un elogio dell’errore che è ripetizione perpetua di una variazione sempre nuova. È rigenerazione senza frustrazione, disordine apparente, entropia delle forme.

SKIN si compone di tre frammenti, While waiting di Regina van Berkel, Cantata di Mauro Bigonzetti e Scars tell secrets di Michele Pogliani.

While waiting è un’operazione coreografica creata ad hoc per la MP3 Company e che riflette – senza retorica – sul momento storico che stiamo vivendo. La coreografia è stata composta da remoto tra gli estremi di una ipotetica linea geografica che collega Germania e Italia.

Cantata, spettacolo debuttato a Lisbona nel 2001, racconta – attraverso una gestualità viscerale e mediterranea – le pulsioni e la vitalità del rapporto uomo-donna.

Scars tell secrets si offre allo sguardo come partitura-ossimoro che oscilla tra il minimalismo della struttura e il gesto barocco, cifra stilistica del suo autore.

