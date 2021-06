Domenica 27 giugno 2021, alle ore 18.30, la Camerata de’ Bardi, anche Scuola comunale di Musica di Borgo San Lorenzo, propone il secondo appuntamento musicale dedicato ai giovani del Mugello: il tributo al cantautore italo-statunitense Frank Sinatra, dal titolo ‘Ti ricordi…Frank Sinatra’.

Protagonista della serata borghigiana, che si svolgerà nel Cortile del Centro d’Incontro (Piazza Dante 33 – Borgo San Lorenzo), sarà la Frank Sinatra’s Tribute Band, costituita da Saverio Sisti alla chitarra, Paolo Mugnai al pianoforte, Giacomo Soldani al basso, Roberto Molisse alla batteria e Marco badiali alla voce.

I cinque artisti ci condurranno alla scopera del grande Frank Sinatra, personalità poliedrica del mondo dello spettacolo e televisivo statunitense, attore, cantante, comico e conduttore, proponendo i suoi più grandi successi, da New York, Ney York a My way, passando per Strangers in the Night, All of me, Fly me to the Moon, Moondance solo per citarne alcuni.

Grande personaggio carismatico, campione dell’intrattenimento americano e mondiale, grazie alla sua voce si è imposto nel panorama musicale internazionale che dai primi anni ’30 arriva fino al 1995, anno del suo ultimo concerto live.

Centinaia di milioni i dischi venduti, vincitore di ben tre premi Oscar di cui si ricordano l’Oscar onorario nel 1946, per il suo ruolo in The House I live in e l’Oscar come Miglior attore non protagonista del film Da qui all’eternità, nel 1954. Infinite le onoreficenze ricevute: due Golden Globe, undici Grammy Awards, il Premio Umanitario ‘Jean Hersholt’, il ‘Kennedy Center Honors’ nel 1983, la Medaglia presidenziale della Libertà da Ronald Reagan nel 1985, la Medaglia d’oro del Congresso degli Stati Uniti del 1997.

Seppur statunitense, dobbiamo ricordarci le sue origini italiane: il padre Antonino Martino Sinatra era siciliano e la madre, Natalina Maria Vittoria Garaventa, ligure. Il padre, colpevole di un diritto d’onore, emigra negli USA e, con Natalina, si sposa a Jersey City nel 1914, per poi trasferirsi a Hoboken dove, il 12 dicembre 1915 nascee Frank, primo e unico figlio.

Inizia la sua carriera intorno agli anni ’30 e tra il 1943 e il 1944 riesce a conquistare, per ben 23 volte, la top ten delle classifiche, affermandosi come The Voice, ‘La Voce‘, la prima vera celebrità della musica popolare del Novecento nel repertorio jazz e pop statunitense che, dalle atmosfere meditative delle ballate arriva fino alle trascinanti ritmiche della bossa nova, sempre interpretate con la sua voce calda e profonda. Sarà Marco Badiali a renderne le sue più magiche sfaccettature e le più sentite interpretazioni, con la sua voce vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali per l’interpretazione della canzone d’autore sia italiana sia mondiale.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo il concerto si terrà nell’Auditorium ‘Paola Leoni’, adiacente al Cortile del Centro d’Incontro.