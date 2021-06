Tre appuntamenti per Paesaggi del Corpo

Dopo la splendida giornata di inaugurazione, torna a Velletri (RM) un altro weekend all’insegna della danza e dello spettacolo dal vivo con Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea. Tre imperdibili appuntamenti, il 20 giugno dalle ore 18:30, con EgriBiancoDanza, Uscite Di Emergenza e Antonio Taurino (Gruppo E-motion). Le diverse performance site-specific saranno presentate presso la Casa delle Culture e della Musica, complesso di origine seicentesca dal grande valore storico-artistico, che offre diversi spazi pensati per ospitare eventi a sfondo culturale in un sereno sodalizio tra arte e natura.

In apertura di serata, la compagnia torinese EgriBiancoDanza, diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, presenta Leonardo da Vinci: anatomie spirituali, spettacolo dedicato al genio di Leonardo da Vinci, un lavoro coreografico e coreologico dove il corpo sollecitato è sezionato fra staticità e movimento diventa storia di sé e altro da sé senza una reale e concreta narrazione. Il nostro corpo nella sua carnalità esangue è diretto da una mente ed è vivificato da un cuore. Leonardo da Vinci: anatomie spirituali è un percorso coreografico dalle prospettive esoteriche, un rituale misterioso da cui emergono verità talvolta surreali, ludiche, comiche, poetiche e sconvolgenti.

Si continua con AQuarium di Uscite Di Emergenza, performance a cura di Davide Romeo. La partitura di Joan de Mehij che fa da colonna sonora a questo pezzo ricrea in musica il movimento di 6 pesci tropicali in un acquario. Ad ognuno di loro è affidata una frase musicale che si fonde con le altre nel finale. Il pubblico osserva le azioni dall’esterno in qualsiasi lato dello spazio scenico. L’acquario come spazio chiuso fonde le diverse energie per arrivare ad un’armonia d’insieme nella diversità completa, non distinguendo più le parti dal tutto. Una Produzione Ass. Cult. Atacama Onlus.

Il coreografo Antonio Taurino presenta Small living space, un piccolo stralcio di realtà in cui la non accettazione del “diverso da sé” innesca un insano meccanismo conflittuale. La vile e presuntuosa ricerca del dominio sull’altro si dimostra debole nel comprendere l’importanza del confronto e della condivisione. Si arriva così a una vera e propria lotta di prevaricazione che vede come protagonista un “dominatore” sempre diverso, sempre più incapace. Small living space altro non è che la drammatica storia di due corpi costretti in un violento circolo vizioso. Una produzione Gruppo E-motion.

Come per gli anni precedenti, il Festival verrà realizzato dall’associazione culturale La Scatola dell’Arte, sotto la Direzione artistica di Patrizia Cavola, con il contributo di Regione Lazio, in collaborazione con FONDARC Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri e con il patrocinio del Comune di Velletri. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid. Il programma del Festival è su: paesaggidelcorpo.it

COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA – LEONARDO DA VINCI: ANATOMIE SPIRITUALI

Ideazione e Coreografia Raphael Bianco

Light design e stage concept Enzo Galia

Sound Concept Diego Mingolla

Musica Alessandro Cortini

Danzatori: Vincenzo Criniti, Cristian Magurano, Alessandro Romano, Davide Stacchini

USCITE DI EMERGENZA “AQuarium”

Coreografo Davide Romeo

Musica di Joan De Mehji

Musica Originale Di Michael Pisano

Danzatori Alice Bellini, Sara Chinetti, Michael Pisano, Noemi Piva, Gabriele Planamente, Davide Romeo

Disegno Luci Micheal Pisano / Davide Romeo

Assistenza alla creazione e Indagine Psicologica: Dott. Alice Gabellini

col sostegno di CorpoMobile Festival

Produzione Ass. Cult. Atacama Onlus con il contributo di MIC Ministero della Cultura

ANTONIO TAURINO – SMALL LIVING SPACE (Gruppo E-motion)

Coreografia Antonio Taurino

Performers Andrea Di Matteo e Antonio Taurino

Musica Antonio Vivaldi

Produzione GRUPPO e-MOTION, con il contributo del MIBACT, della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e Operazione RESTART

paesaggidelcorpo.it

info@paesaggidelcorpo.it