Via del Campo: tributo a De André

L’estate di Ultravox Firenze continua con una settimana di spettacoli e delizie: per la mente, gli occhi, il palato. Giovedì primo luglio appuntamento doppio, sempre a ingresso libero: sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21,45) salgono i Via del Campo, formazione che da oltre due lustri ripercorre il repertorio più autentico di Fabrizio De André, dall’irriverente “Bocca di Rosa” alla trascinante “Il Pescatore”, dalla fiaba dei nostri giorni “Sally” all’ardente “Il Testamento di Tito”, attraverso gli arrangiamenti che furono della PFM e alcune licenze nate durante le prove. Il ruolo di De André è affidato a Riccardo Mori, vocalist e chitarrista già al fianco di Vasco Rossi.

Prima di Via del Campo, da non perdere il live del cantautore pratese Edoardo Michelozzi, alle ore 20 sul Vox Stage per farci ascoltare l’ep d’esordio “Avviso ai Naviganti”.

Edoardo Michelozzi riprende il filo della miglior canzone d’autore italiana, quella dei ’60/70 e sforna un disco che viaggia “in direzione ostinata e contraria”. Citazione per niente casuale, vista la devozione per Faber.

I quattro brani generano una sorta di concept legato al mare e al viaggio. Temi che l’autore tratta con piglio poetico, senza perdere mai di vista il presente: onirico e osservazione cruda. Tutto questo lo rende un artista fuori dal suo tempo, che analizza ciò che lo circonda e lo riporta attraverso il suo giovane sguardo senza conformarsi ai canoni moderni.

Ultravox Firenze

Da giugno a settembre 2021

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18