Villa Ada Roma Incontra il Mondo: lo slittamento del Festival al 23 giugno

La partenza della manifestazione prevista il 20 giugno rimandata di tre giorni per cause non imputabili all’organizzazione

La Giornata Mondiale del Rifugiato e della Rifugiata previsto per domenica 20 giugno resta confermato al circolo Arci Angelo Mai. Le nuove date.

Villa Ada Roma Incontra il Mondo dà il via ai concerti mercoledì 23 giugno e non domenica 20 come inizialmente previsto. D’Ada srl e ARCI Roma comunicano con grande rammarico lo slittamento dell’inizio della manifestazione, per cause non imputabili all’organizzazione.

“Ci scusiamo per il disagio – spiegano – ma i tempi di chi vuole riaccendere la musica non collimano con i tempi amministrativo-burocratici del Comune di Roma necessari per l’allestimento del Festival, nonostante le promesse di snellimento e supporto alla luce della straordinaria situazione di grave emergenza del mondo dello spettacolo”.

Il concerto di Bombino & Andrea Viterbini in cartellone il 20 giugno è quindi spostato al 10 luglio; il concerto di Nuove Tribù Zulù previsto il 21 giugno è rimandato al 13 luglio (entrambi gli eventi sono gratuiti con prenotazione. Chi si fosse già prenotato può prenotarsi nuovamente sulla piattaforma Dice). Il live di Julie’s Haircut e Laura Agnusdei fissato il 22 giugno è in fese di riprogrammazione (per chi non potesse prendervi parte il biglietto sarà rimborsabile).

L’evento organizzato per la Giornata Mondiale del Rifugiato e della Rifugiata previsto per domenica 20 giugno e organizzato in collaborazione con Arci Immigrazione e UNHCR rimane invece confermato: alcuni degli appuntamenti e degli interventi previsti si terranno dalle ore 18 presso il circolo Arci Angelo Mai, che l’organizzazione di Villa Ada ringrazia per l’accoglienza.

Rimane confermato l’avvio della manifestazione mercoledì 23 giugno con il concerto di Giancane, per poi proseguire fino al 18 agosto.

23 GIUGNO GIANCANE • 24 GIUGNO SPAGHETTILAND MARGHERITA VICARIO & NAYT • 25 GIUGNO ARTO LINDSAY / CARMELO BENE “Lectura Dantis Voce e Vortice” • 26 GIUGNO TUTTE LE POESIE POSSIBILI omaggio a Renato Nicolini (free) • 27 GIUGNO GIUDA + A/LPACA • 28 GIUGNO GIULIA ANANÌA & EMILIO STELLA in: bella, gabriella! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE • 29 GIUGNO CARO FABER / ROMA CANTA DE ANDRÉ • 30 GIUGNO JUGGERNAUT + NERO DI MARTE • 1 LUGLIO LONDON 69 performing THE BEATLES • 2 LUGLIO DUB FX FEAT. MR WOODNOTE • 3 LUGLIO TIME 2 RAP FESTIVAL • 4 LUGLIO GREG & FAT BONES BIG BAND • 5 LUGLIO I MINISTRI • 6 LUGLIO VASCO BRONDI • 7 LUGLIO INDACO & FRIENDS TRENTENNALE • 8 LUGLIO RADIODERVISH • 9 LUGLIO MARTUX_M • 10 LUGLIO BOMBINO SOLO SHOW ACCOMPAGNATO DA ADRIANO VITERBINI (free) • 11 LUGLIO COMETE • 12 LUGLIO BEST OFF CLAUDIO MORICI • 13 LUGLIO NUOVE TRIBÙ ZULU (free) • 14 LUGLIO MICHELA GIRAUD • 15 LUGLIO FUTURO ARCAICO SHOWCASE • 16 LUGLIO ASIAN DUB FOUNDATION “LA HAINE” Live Soundtrack • 17 LUGLIO LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM • 18 LUGLIO LUCA RAVENNA • 19 LUGLIO HUUN-HUUR-TU • 21 LUGLIO GRUPO COMPAY SEGUNDO • 22 LUGLIO SUBSONICA • 23 LUGLIO IOSONOUNCANE + VIERI CERVELLI MONTEL • 25 LUGLIO FILIPPO GIARDINA • 26 LUGLIO RON GALLO + CHICKPEE + THE UNDERGROUND YOUTH • 27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA • 28 LUGLIO NEGRITA • 29 LUGLIO MELANCHOLIA • 30 LUGLIO SONS OF KEMET + Alek Hidell • 31 LUGLIO ROME PSYCH NITE • 1 AGOSTO C’MON TIGRE • 2 AGOSTO DIRECTION ZAPPA • 5 AGOSTO BORGATA BOREDOM RELOADED • 6 AGOSTO ERNIA • 7 AGOSTO MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ omaggio a Renato Nicolini • 8 AGOSTO KOKOROKO + MONDOCANE • 9 AGOSTO MODENA CITY RAMBLERS • 11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER • 12 AGOSTO MOLTHENI

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 19 apertura Area Free

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm

