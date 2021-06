A cura di ATER Fondazione, nell’ambito della rassegna Politicamente Scorretto

Da non perdere “Storia di un oblio” di Laurent Mauvignier con Vincenzo Pirrotta, ultimo spettacolo della rassegna estiva del Teatro Comunale Laura Betti presso il Parco del Museo Casa Nena in via del Lavoro 46, a Casalecchio di Reno.

Vincenzo Pirrotta attore di rara sensibilità e grande talento, sarà in scena il 18 giugno e il 19 giugno alle 21.30. L’intenso e drammatico monologo, diretto da un maestro del teatro e del cinema come Roberto Andò, racconta la terribile storia, realmente accaduta, di un giovane uomo pestato a sangue dai vigilantes in un supermercato per aver rubato una lattina di birra. In questo spettacolo, osannato dalla critica, emerge un abuso di potere cieco, che richiama alla mente analoghi episodi della recente storia italiana, come i casi di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi. Ciò che colpisce lo spettatore è però la fisicità di Pirrotta, che lascia al proprio corpo forse il compito più difficile: quello di raccontare l’irraccontabile.

Biglietteria Parco Museo Casa Nena aperta dalle ore 18,00 fino a inizio spettacolo

Dalle 19,30 a inizio spettacolo, punto ristoro a cura di Sfoglia Rina

Biglietti on line https://www.vivaticket.com/it/venue/parco-museo-casa-nena/19733050

Info e prenotazioni biglietteria@teatrocasalecchio.it, www.teatrocasalecchio.it, tel. 051/573557