A cielo aperto (2° edizione)

La II edizione della Rassegna di Teatro, Danza e Circo per la cittadinanza torna a Santo Stefano, con laboratori e performance gratuiti per tutte le età. A cura di Compagnia LegÀmi, Circo Sotto Sopra e MUVet, con la partecipazione di Maison Ventidue e con il contributo del Comune di Bologna, Quartiere Santo Stefano, “A cielo aperto” animerà per tutta l’estate il Giardino San Leonardo e il Giardino Santa Marta con workshop di teatro fisico, performance, laboratori di danza urbana e di arti circensi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: scrivete alla mail acieloaperto.bo@gmail.com o chiamate i numeri 3280178208 – 3801412398.

PENSATI LIBERO è il primo appuntamento della rassegna: un workshop intensivo di teatro fisico, teatro-danza e arti circensi a cura di Compagnia LegÀmi, aperto ad attori professionisti e amatoriali con un’esperienza teatrale pregressa, interessati a esplorare le tecniche del teatro fisico, teatro danza e arti circensi e riavvicinarsi al nostro profondo sentire, attraverso momenti di condivisione e scambio non soltanto artistici ma soprattutto umani. Quattro appuntamenti (13 e 20 luglio, h 18.00, al Giardino San Leonardo e 27 e 29 luglio, h 18.00, al Giardino Santa Marta), che avranno come risultato creazione di un’azione performativa corale, che andrà in scena il 29 luglio al Giardino Santa Marta come overture allo spettacolo “E Sto bene SENZA”.

La performance interattiva E STO BENE SENZA andrà in scena giovedì 29 luglio al Giardino Santa Marta: alle ore 18.00 aprirà l’installazione “Io sto bene in una stanza”, nata da un’idea progettuale in collaborazione con Maison Ventidue; a seguire andrà in scena l’azione performativa “Pensati libero”, esito del laboratorio, che introdurrà lo spettacolo “E Sto bene SENZA” (h 21.00), di e con Mariagrazia Bazzicalupo, produzione LegÀmi, che racconta di una solitudine forzata, imposta, non voluta: la quarantena. Una solitudine che diventa doloroso contenitore di esperienze, ricordi, traumi personali e universali che inesorabilmente si intrecciano in un quadro dalle tinte cupe ma anche opportunità per riflettere e capire quali sono le nostre priorità.

Il 3 agosto e il 7 settembre al Giardino San Leonardo (h 18.00) il laboratorio di danza urbana A TU PER TU, a cura di MUVet, creerà dei dispositivi di movimento per i partecipanti, esplorando distanze, giocando a coprire parti del volto diverse, indagando vie per aprire i canali sensoriali, ricordando “come era”, auspicando “come sarà”. Il laboratorio è aperto a persone di tutte le età ed esperienze.

Infine, LA NAVE IMMAGINARIA, a cura di Circo Sotto Sopra, coinvolgerà bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Quattro appuntamenti al Giardino San Leonardo (10, 24, 31 agosto e 14 settembre, h 17:30) per approcciarsi alle arti circensi con giochi ed esercizi buffi e coinvolgenti, scoprendo così l’acrobatica, la giocoleria, l’equilibrismo e la clownerie, all’interno di un contenitore tematico che parlerà di viaggio e accoglienza.

***

PROGRAMMA



PENSATI LIBERO

Laboratorio di teatro fisico a cura di Compagnia LegÀmi

13 luglio alle 18:00

20 luglio, alle 18:00

Al Giardino San Leonardo di via San Leonardo

27 luglio, alle 18:00

29 luglio, alle 18:00

Al Giardino Santa Marta di via Torleone

E STO BENE SENZA

Performance interattiva per la comunità, a cura di Compagnia LegÀmi

29 luglio dalle 18:00

Al Giardino Santa Marta di via Torleone

*Apertura Installazione Interattiva

*Azione performativa “Pensati Libero”, esito del laboratorio

*Spettacolo “E Sto bene SENZA” (h.21)

A TU PER TU

Laboratorio di Danza Urbana per tutte le età, a cura di MUVet

3 agosto alle 18:00

7 settembre alle 18:00

Al Giardino San Leonardo di via San Leonardo

LA NAVE IMMAGINARIA (kids!)

Laboratorio di Arti Circensi per bambini dai 3 ai 12 anni

10 agosto alle 17:30

24 agosto alle 17:30

31 agosto alle 17:30

14 settembre alle 17:30

Al Giardino San Leonardo di via San Leonardo

***

OCCORRE PRENOTARE! Scrivete alla mail acieloaperto.bo@gmail.com o chiamate ai numeri 3280178208 – 3801412398