A settembre la Filarmonica riparte con tournée, Concerto per Milano, appuntamenti autunnali e Festival

Già da fine estate l’Orchestra riprende l’attività concertistica: il primo (doppio) appuntamento è il 27 agosto allo Stresa Festival con Gianandrea Noseda. Al violoncello Mario Brunello è interprete del Concerto in la min. op. 33 di Saint-Saëns. Completa il programma la Sinfonia n. 1 in do min. op. 68 di Brahms.

A inizio settembre il direttore Andrés Orozco-Estrada dirige l’Orchestra in tre appuntamenti europei: la prima tappa vede un doppio concerto a Bucarest: il 2 settembre con Daniel Müller-Schott al violoncello – in programma il Concerto in si min. op. 104 di Dvorak e la Sinfonia n. 2 di Brahms –, il 3 settembre con Julian Rachlin al violino – in programma la Suite n. 1 in do magg. op. 9 di Enescu, il Concerto n. 3 per violino e orchestra di Mozart e la Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo di Dvořák. Il 5 settembre la Filarmonica si sposta a Grafenegg insieme al soprano Renée Fleming per l’esecuzione dei Vier letzte Lieder per soprano e orchestra. Il programma include inoltre l’ouverture Il Carnevale romano e la Sinfonia n. 2 di Brahms. L’ultimo appuntamento della tournée a Praga vede nuovamente due serate con Müller-Schott e Rachlin, rispettivamente il 6 e 7 settembre. Il programma del primo appuntamento è interamente dedicato a Dvořák con il Concerto in si min. op. 104 per violoncello e orchestra e la Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo. Il 7 settembre è prevista l’esecuzione della Suite n. 1 in do magg. op. 9 di Enescu, il Concerto n. 3 per violino e orchestra di Mozart e la Seconda sinfonia di Brahms.

La Filarmonica sarà anche quest’anno ospite del Festival MITO SettembreMusica, protagonista del concerto conclusivo con Riccardo Chailly al Lingotto di Torino il 26 settembre. In programma due capolavori romantici: la Sinfonia n. 4 Italiana di Mendelssohn e la Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Schumann.

Tra gli altri appuntamenti d’autunno si segnala la presenza a Klagenfurt il 19 settembre presso il Musikverein con Daniel Harding, al LAC di Lugano il 21 settembre con Riccardo Chailly ed Emmanuel Tjeknavorian al violino, mentre l’8 novembre la Filarmonica e il suo Direttore Principale saranno a Rimini, ospiti del Teatro Galli.

———-



Concerto per Milano



Domenica 12 settembre alle ore 21 la Filarmonica della Scala e il suo Direttore Principale Riccardo Chailly tornano in Piazza del Duomo per la nona edizione dell’ormai tradizionale Concerto per Milano. Anche lo scorso anno, nonostante la pandemia, il concerto aveva avuto luogo in settembre con il nome di “Concerto per l’Italia”, regalando ai milanesi, pur nelle restrizioni, una serata di grande musica che aveva interpretato la voglia di ricominciare. Anche quest’anno i posti saranno limitati. Dettagli e programmi saranno annunciati nel corso di una conferenza stampa il 1 settembre 2021. I biglietti saranno in distribuzione successivamente.

Il Concerto è trasmesso in diretta in Italia da Rai Cultura, su Rai5, Raiplay e Radio3, in Europa da Arte, e viene distribuito da RaiCom in oltre 20 paesi tra cui Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, in Nord Africa e Medio Oriente (paesi Mena), Giappone, Cina e Corea.

Concerto per Milano, che ha il patrocinio del Comune di Milano, è promosso dalla Filarmonica della Scala insieme con il Main Partner UniCredit, lo sponsor Allianz Italia e il sostegno di Esselunga.

———–

Concerti d’Autunno

In attesa dell’inizio della Stagione 2022 al Piermarini tornano i Concerti d’Autunno, sei appuntamenti fuori abbonamento previsti anche lo scorso anno in risposta alla pandemia. Una formula nuova, con possibilità per gli abbonati abituali e gli spettatori di acquistare ogni biglietto singolarmente. Un cartellone rinnovato presenta occasioni di ascolto uniche con gli artisti più affermati e programmi originali.

Daniel Harding, direttore che con la Filarmonica della Scala ha un rapporto privilegiato sin dagli inizi della sua carriera, inaugura il ciclo il 15 settembre con due opere di Schubert: l’Ouverture in re maggiore e la Sinfonia n. 3, pagina raffinata e delicata dello Schubert classicista. Nella seconda parte la Sinfonia n. 5 in re min. op. 107 Riforma di Mendelssohn.

Legato alla Filarmonica della Scala dal 1989, Myung-Whun Chung è uno dei più apprezzati direttori d’orchestra al mondo. Per il secondo appuntamento di concerti autunnali Chung dirige un programma dal fascino francese con la suite Pelléas et Mélisande di Fauré, La mer di Debussy, Daphnis et Chloé di Ravel, per concludere il concerto con le infinite meraviglie timbriche e armoniche de La valse (3 ottobre).

Insignito del Premio Abbiati 2018 come miglior direttore d’orchestra, Juraj Valčuha torna a dirigere la Filarmonica della Scala a fianco del violinista ucraino Valeriy Sokolov, uno dei giovani artisti più talentuosi della sua generazione. In programma il Concerto in re minore per violino di Khachaturian, un brano invaso da una profonda vitalità, insieme alla Sinfonia n. 1, composta da Šostakovič a soli diciannove anni e animata da un sincero e travolgente spirito giovanile (24 ottobre).

Il 31 ottobre la Filarmonica ritrova sul podio Marc Albrecht, direttore stabile della Netherlands Opera e interprete di riferimento per la musica di Richard Strauss. In programma Traumerei am Kamin, la Sinfonia Domestica, e Vier Letzte Lieder con il soprano Malin Byström, abituale protagonista dei maggiori palcoscenici europei e americani.

Il 15 novembre debutta sul podio della Filarmonica Robert Trevino, direttore texano di Fort Worth e una delle “bacchette” americane più apprezzate e richieste. Al violino per il Concerto n. 5 di Mozart c’è il giovane talento austriaco di origine armena Emmanuel Tjeknavorian a rappresentare la più giovane e talentuosa generazione di solisti. A chiudere il programma la Sinfonia n. 7 Leningrado di Šostakovič.

L’appuntamento conclusivo del ciclo previsto il 22 novembre è affidato alla bacchetta del Direttore Principale della Filarmonica della Scala, Riccardo Chailly. Apre il concerto la Sinfonia Pastorale, uno dei capolavori di Beethoven che inneggia alla rinascita. Sui leggii anche la Sinfonia n. 3 Scozzesedi Mendelssohn, un suggestivo affresco romantico dall’orchestrazione fine ed evocativa, di cui Chailly dirige la versione di Londra del 1942.

L’acquisto dei biglietti solo on line è riservato in prelazione agli abbonati a partire da lunedì 19 luglio alle ore 14 e aperto al pubblico a partire dal 23 agosto su www.ticketone.it.

——

Anticipazioni

La stagione 2022 s’inaugura quest’anno il 24 gennaio 2022. Il programma dei concerti e le modalità per il rinnovo o per le nuove sottoscrizioni degli abbonamenti saranno comunicate il 23 settembre nel corso di una conferenza stampa dedicata.