“Amiche Nemiche”, aspettando La città dei lettori

L’amicizia è al centro dell’appuntamento di mercoledì 7 luglio di Aspettando ‘La città dei lettori’, il ciclo di incontri di avvicinamento alla quarta edizione del Festival dedicato al libro e alla lettura. Protagoniste dell’iniziativa Elena Mora, Donatella Diamanti, Silena Santoni e altre autrici di Amiche Nemiche (Giunti), in programma alle ore 18:00 alla Biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo, 24), che dialogheranno con Frida Zampella.

Il libro è una raccolta di racconti nato dalla penna di un gruppo di donne, con la quale venticinque amiche scrittrici declinano uno dei temi più appassionanti della letteratura, l’amicizia, in storie che ne esplorano tutte le sfumature.

Amiche Nemiche

“Amica del cuore, amica per sempre, amica sorella”, scrive Catena Fiorello Galeano: ciascuna di noi ha avuto nella vita il dono di incontrare una grande amica. Eppure probabilmente a tutte è capitato il brivido di provare per quella “amica geniale” emozioni ambivalenti: in inglese esiste la parola frenemy, che definisce proprio l’amica che si trasforma nel suo opposto. In queste pagine, venticinque amiche scrittrici declinano uno dei temi più appassionanti della letteratura – come della vita vera – in racconti che ne esplorano tutte le sfumature. Alle storie toccanti o spietatissime di amicizie vissute in prima persona si affiancano quelle divenute fatti di cronaca e quelle di alcune delle più memorabili coppie di amiche passate alla storia: Penelope e sua cugina Elena di Troia, la regina Elisabetta I e la piratessa Grace O’Malley, Soraya – ripudiata perché sterile – e Farah Diba, scelta al suo posto per dare una discendenza allo scià, Jacqueline Kennedy e Mary Pinchot Meyer, Marilyn Monroe e Simone Signoret, le tenniste Martina Navrátilová e Chris Evert, ma anche Jo March, Elizabeth Bennet e Rossella O’Hara, fino allo scodinzolio delle cagnoline Pepa e Lola, capaci di una fedeltà reciproca che dice tutto senza bisogno di parole.

I proventi di questo libro sono interamente devoluti alla Casa delle Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia. www.busajo.org

Gli incontri con Aspettando ‘La città dei lettori’ si chiudono martedì 13 luglio con Lisa Ginzburg e la sua narrazione dal titolo Cara pace – edito da Ponte alle Grazie.

La rassegna è ideata e organizzata dall’Associazione Wimbledon APS, in collaborazione con la Fondazione CR Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, le Biblioteche Comunali Fiorentine e le Serre Torrigiani.

Gli incontri sono stati pensati e organizzati per consentirne la fruizione in piena sicurezza sanitaria. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti e senza prenotazione) e sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid.

La capienza massima per ogni evento sarà regolata secondo le norme di sicurezza sanitaria in vigore e nel rispetto della salute di tutti i partecipanti. In caso di massima capienza l’ingresso verrà chiuso per mantenere la sicurezza degli ambienti d’incontro.

Il pubblico dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli organizzatori: all’ingresso verranno chieste le generalità e un numero di telefono (che sarà tenuto in archivio dall’Associazione Wimbledon APS per quindici giorni e usato unicamente per materia di sicurezza sanitaria); qualora le norme vigenti non indichino diversamente, durante la permanenza agli eventi si dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza dagli altri ospiti.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli appuntamenti: www.lacittadeilettori.it

