Annunciati i 4 film vincitori dei TFL FUNDS 2021

Tra le attività del TorinoFilmLab – laboratorio del Museo Nazionale del Cinema che offre formazione per professionisti del cinema e supporto allo sviluppo di film e serie tv – non mancano le opportunità di finanziamento per sostenere la coproduzione e la distribuzione internazionale attraverso i TFL FUNDS.

Nel 2021 quattro titoli tra numerosi candidati da tutto il mondo sono stati scelti per essere supportati dai TFL Funds: in tutto 185.000 euro elargiti grazie al contributo di Creative Europe – MEDIA sub-programme support to International Co-production Funds.

Si allunga quindi la lista dei 20 film già sostenuti in passato e tra cui figurano film che hanno raggiunto i più importanti festival internazionali: dagli Oscar a cui hanno ambito BIRDS OF PASSAGE di Ciro Guerra & Cristina, FELICITY di Alain Gomis e NIGHT OF THE KINGS di Philippe Lacôte, a Cannes dove ha esordito APPRENTICE di Boo Junfeng e ancora Venezia con TEL AVIV ON FIRE di Sameh Zoabi e Locarno dove A LAND IMAGINED di Yeo Siew Hua ha vinto il Pardo d’Oro e dove in agosto si terrà la premiere di uno dei tre vincitori del TFL Audience Design Fund 2021, WHETHER THE WEATHER IS FINE, film d’esordio di Carlo Francisco Manatad.

TFL CO-PRODUCTION FUND 2021

Il Fondo per la coproduzione – ormai al suo terzo anno – è destinato a produttori europei che stanno collaborando alla realizzazione di lungometraggio con partner extra-europei. Il film selezionato riceverà un contributo di 50.000 € e una serie di consulenze specifiche in base alle esigenze del film.

Quest’anno il fondo è stato assegnato a Christoph Friedel della casa di produzione Pandora Film (Germania), per il lavoro nell’ambito della coproduzione internazionale che sta portando avanti con il progetto PUÁN, lungometraggio co-diretto da María Alché and Benjamin Naishtat (Argentina), reso possibile grazie a una rete di produttori partner da Argentina (Pucará Cine e Pasto), Italia (Kino Produzioni), Germania (Pandora Film) e Bolivia (Color Monster).

Il film – attualmente in fase di sviluppo – si incentra sulla vicenda di Marcelo, un uomo che ha dedicato la sua vita ad insegnare filosofia all’Università Pubblica di Buenos Aires quando, improvvisamente, il suo mentore e superiore muore. Disorientato da questo nuovo scenario, Marcelo presume di ereditare la posizione lasciata vacante e non si aspetta però che Rafael Sujarchuk, carismatico filosofo formatosi nelle migliori università europee, ambisca all’incarico. Oltre agli svariati lavori di insegnamento – nei bassifondi locali, all’università e privatamente a un milionario ottantenne – Marcelo si ritrova anche a competere con un rivale che sembra aver conquistato tutti e i suoi sforzi non sembrano sufficienti per ottenere l’incarico, ma si tratta di quello che vuole in realtà?

Il film è stato individuato dal comitato di selezione che ha motivato così la propria scelta: “Puán non è solo il nome di una strada, ma un universo di relazioni, simbolo del nostro ironico e scomposto mondo. Scegliere di premiare una commedia è un vero piacere per il TorinoFilmLab che è sempre in prima linea nella ricerca di progetti che reinterpretino e mescolino i generi. Un progetto che spazia dalla filosofia all’azione, diretto in sinergia da una regista e un regista, che non vediamo l’ora di supportare nella sua fase di lavoro finale.”

TFL AUDIENCE DESIGN FUND 2021

Il TFL Audience Design Fund – attivo dal 2014 – è interamente dedicato alla distribuzione e unisce al sostegno economico un supporto concreto per affrontare al meglio questa fase cruciale per il successo di un film.

Con l’obiettivo di trarre il massimo impatto sul pubblico dalla vita festivaliera e dalla circuitazione nei cinema, i tre film selezionati saranno accompagnati da esperti di audience design formati dal TFL, nell’ideare e pianificare strategie promozionali innovative per intercettare e coinvolgere l’audience nei vari paesi in cui i film verranno distribuiti. Strategie che verranno messe in atto proprio grazie al contributo di 45.000 €, assegnato a ciascun titolo.

L’esordio su grande schermo più imminente è quello di WHETHER THE WEATHER IS FINE, opera prima del regista filippino Carlo Francisco Manatad. Il film sarà presentato in anteprima a Locarno il prossimo agosto, all’interno del Concorso Cineasti del presente e ha fatto parte del programma TFL per lavori ad uno stadio di sviluppo avanzato FeatureLab 2017 aggiudicandosi già il TFL Co-Production Award 2017 (50.000 €).

La trama si sviluppa all’indomani del tifone Haiyan, fanatici religiosi, disperati, criminali e animali in fuga sono a piede libero in città. Miguel vaga tra le rovine alla ricerca delle due donne della sua vita: la sua amica Andrea e sua madre, Norma. Appena le trova, Miguel cerca di convincerle a lasciare la città invivibile. Quando arriva voce di un’altra tempesta in arrivo, tocca a lui decidere se rimanere per convincere i suoi cari o lasciare la città da solo prima che la prossima tempesta disastrosa lo inghiottisca insieme all’unica casa che conosce. Il film è prodotto tra le Filippine (Cinematografica, planc., iWantTFC, Globe Studios, Black Sheep, Quantum Films e CMB Films), la Francia (House on Fire), Singapore (AAND Company), Indonesia (KawanKawan Media), Germania (Weydemann Bros.) e Qatar.

Con DAUGHTER OF RAGE, Laura Baumeister, regista e sociologa che si è già distinta in numerosi festival con i suoi precedenti corti, diventa la prima donna nicaraguense a girare un lungometraggio nel suo paese.

Il film racconta Maria, una bambina unica e creativa che vive in una discarica nella capitale del Nicaragua, con la madre Lilibeth, un branco di cani e dei cuccioli di razza che stanno per essere venduti. Quando Maria li avvelena accidentalmente, Lilibeth prende la disperata decisione di lasciarla in una fabbrica di riciclaggio dove Maria è obbligata a lavorare. Man mano che si rende conto di essere stata abbandonata, la sensazione di solitudine si trasforma in rabbia, ma fortunatamente imparerà a sopravvivere e superare l’abbandono della madre usando i suoi determinazione e la sua fertile immaginazione.

Il film – attualmente in post-produzione – è una produzione distribuita tra Nicaragua (Felipa Films), Messico (Martfilms), Paesi Bassi (Halal), Francia (Promenades Films), Germania (Heimatfilm) e Norvegia (Dag Hoel), al momento in post-produzione.

La selezione 2021 include un documentario – al momento in post-produzione – prodotto tra Cile (Totoral Films), Italia (la casa di produzione torinese Stefilm) e Svezia (Laika Film & Television). BASTARD. THE LEGACY OF A CRIMINAL, debutto di Pepe Rovano è la storia di Pepe, cresciuto senza padre che, mentre lavorava a dei documentari sui diritti umani, è venuto a sapere che il suo padre biologico era stato condannato per genocidio in Cile e che stava per morire. Pepe, deciso a conoscerlo, si trasferisce a Viña del Mar per vivere più vicino a lui. Il padre, prima di morire, scopre dell’omosessualità di Pepe e lo esclude, nuovamente, dalla famiglia. Lungo il percorso, Pepe incontra i figli delle vittime di suo padre e decide di unirsi alla loro lotta, insieme ad altri figli di Violatori dei Diritti Umani che combattono per la verità e la giustizia.

Con questi tre titoli il TorinoFilmLab accoglie temi e zone del mondo – tra Asia, Europa e America – profondamente diverse e porta avanti il fondamentale compito di dare ascolto a storie e punti di vista mettendo in connessione autori e pubblico.

“Uscendo da un anno difficile per la distribuzione cinematografica, siamo particolarmente felici di aver selezionato tre film che sono destinati a incuriosire il pubblico, mentre ci portano all’interno dei loro mondi, ci interrogano su questioni urgenti, ponendo i drammi umani al centro delle loro storie, ciascuna con la propria voce. – afferma il comitato di selezione del fondo alla distribuzione – Con il TFL Audience Design Fund supportiamo due registi, una regista e i loro team, mentre vivono il momento speciale di condividere i proprio film con il pubblico. Quest’anno in particolare vogliamo che la strada per arrivare al pubblico sia un percorso di gioia e di ritrovo di quella condivisione della visione cinematografica, e che i nostri esperti contribuiscano a rafforzare questo viaggio.”