Il progetto “La città dei lettori“, la manifestazione dedicata al libro e alla letteratura arriva ad Arezzo con “Arezzo dei lettori”, per un doppio appuntamento, il 23 e 24 luglio, alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi (Corso Italia 14), per la prima edizione diffusa della manifestazione

La rassegna, che vede nel motto “Leggere cambia tutto” l’essenza della manifestazione, perché la lettura pone sempre nuovi orizzonti, è ideata e curata dall’Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, la collaborazione e il contributo di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e il supporto di Unicoop Firenze, IED Firenze – Istituto Europeo di Design e Cesvot.

“Abbiamo da sempre scelto collaborazioni che fossero simbolo della diffusione culturale sul territorio – dichiara Gabriele Ametrano, direttore de La città dei lettori e presidente dell’Associazone Wimbledon APS che ha ideato e cura il progetto – Sarà questo il terzo anno in cui la nostra organizzazione ha l’onore di poter portare i suoi ospiti in quello che può essere considerato un eccellente polo culturale di Arezzo: Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi. L’inconfutabile bellezza dei suoi spazi e l’impegno nel diffondere l’arte e la cultura della Fondazione Ivan Bruschi che ne gestisce le attività sono in perfetta sintonia con il nostro percorso. Quest’anno la collaborazione accoglie la prima edizione di ‘Arezzo dei lettori’, per noi l’inizio di un nuovo viaggio nel territorio aretino e una conferma della centralità di questa Istituzione nella nostra geografia culturale e progettuale”

“La Fondazione Ivan Bruschi è lieta ed al tempo stesso onorata di collaborare per il terzo anno con La città dei lettori, ospitando alla Casa Museo alcuni dei significativi eventi previsti nell’ambito del Festival” – commenta Carlo Sisi, conservatore della Fondazione Ivan Bruschi – “Dopo un inverno che ha visto il nostro museo chiuso al pubblico per molti mesi durante i quali il nostro lavoro non si è comunque mai fermato trovando modalità e strumenti innovativi per continuare a dialogare con il pubblico, abbiamo riaperto le porte riportando nelle suggestive sale del Museo un ricco programma: la permanenza della mostra L’Oriente in Casa, in collaborazione con il Museo Stibbert, l’esposizione Merce Cunningham il coreografo che lavorò con Andy Warhol, Fuorimostra di American Art 1961 2001 di Palazzo Strozzi, la musica della Stagione Concertistica Internazionale e di Jazz&Wine, incontri e approfondimenti di carattere storico/artistico, visite teatralizzate per i più piccoli. Grazie all’Associazione Wimbledon abbiamo l’occasione di proporre anche due iniziative culturali di grande eccellenza dedicate alla lettura e alla letteratura“.

Venerdì 23 gli appuntamenti iniziano, alle ore 17:00, con i Paesaggi letterari: un progetto, a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, nato per far conoscere i luoghi della città a chi partecipa al festival in compagnia di guide specializzate e di un autore del programma. L’appuntamento prevede una passeggiata con letture da Vite sognate del Vasari di Enzo Fileno Carabba (Bompiani). Gli appuntamenti di Paesaggi Letterari hanno un costo di 8 euro e devono essere prenotati su www.lacittadeilettori.it.

A seguire, alle ore 19:00, in programma la Lectio “ I confini sono un ostacolo o una protezione? ” di Gad Lerner, giornalista, conduttore televisivo e saggista. Lerner è nato a Beirut nel 1954 da una famiglia ebraica che ha dovuto lasciare il Libano dopo soli tre anni, trasferendosi a Milano. Come giornalista, ha lavorato nelle principali testate italiane da inviato o con ruoli di direzione, inoltre ha ideato e condotto vari programmi d’informazione televisiva.

Con Io Leggo! lo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi, curato da Teresa Porcella in collaborazione con l’Associazione Scioglilibro, si apre, alle ore 11:00, la giornata di sabato 24. L’iniziativa vede la lettura interattiva di Monsieur Magritte (LibriVolanti) di e con Lilith Moscon e Francesco Chiacchio. Gli appuntamenti proseguono, alle ore 17:00, con Paesaggi letterari: passeggiata con letture da Le novelle della nonna di Emma Perodi. Gli appuntamenti di Paesaggi Letterari hanno un costo di 8 euro e devono essere prenotati su www.lacittadeilettori.it.

Alle ore 18:00 l’iniziativa Emma Perodi in Toscana che vede gli interventi di Luca Santini, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, di Annalisa Baracchi e Alberta Piroci, rispettivamente presidente e responsabile del Parco Letterario Emma Perodi e le Foreste Casentinesi, e che è realizzata in collaborazione con il Parco Emma Perodi e le Foreste Casentinesi. Infine, alle ore 19, appuntamento con Ilaria Gaspari e la Lectio “Filosofia come lingua viva. Come le parole degli altri ci aiutano a vivere e a capirci“.

La manifestazione è stata pensata e organizzata per consentirne la fruizione in tutta sicurezza. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti – non occorre prenotazione) e sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid.

Dopo Arezzo “La Città dei Lettori”, che partecipa attivamente e condivide i valori del Patto della Lettura della Regione Toscana e dei Comuni del territorio per la promozione letteraria, fa tappa nel suo cuore pulsante: Villa Bardini (Costa San Giorgio 2) a Firenze.

Oltre a essere uno dei primi eventi letterari italiani plastic free, “La città dei lettori” si tinge di verde con il progetto “La foresta dei Lettori” creato in collaborazione con Treedom, che ha l’obiettivo di abbattere la produzione di CO2.

“La città dei lettori” si inserisce nel progetto Piazza Dante #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, Piazza Dante #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte.

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

LA RIVISTA “LA CITTA’ DEI LETTORI”

La rivista “La città dei lettori” raddoppia la veste editoriale e il 20 luglio esce in libreria con il primo numero cartaceo. Articoli e approfondimenti a firma degli autori e degli amici de “La città dei lettori” che hanno animato le varie edizioni della rassegna letteraria. Racconti di esperienze di lettura, consigli e aneddoti, tutti da sfogliare. Il nuovo progetto accompagna le pubblicazioni online della rivista, che continua a proporre inediti di numerosi scrittori italiani.

www.lacittadeilettori.it/rivista/.

IL CROWDFUNDING

Sulla piattaforma Produzioni dal basso prosegue la campagna per sostenere il festival e i progetti a esso legati. “La città dei lettori” sosterrà, inoltre, con parte dei fondi raccolti, due progetti in ambito solidale e sanitario: quello internazionale di Busajo Onlus, con il suo lavoro di educazione e avvio al lavoro dei ragazzi di strada di Soddo, in Etiopia, e la ricerca scientifica e le attività sanitarie di Geca Onlus – Giovani e cuore aritmico onlus – per tutti coloro che sono affetti da cardiomiopatie genetiche che possono portare a morte improvvisa. Un supporto di grande valore che tocca da vicino i ragazzi, ma anche grandi atleti come Davide Astori. Proprio ricordando il giocatore della Fiorentina, a tre anni dalla scomparsa, l’Associazione Wimbledon APS vuole sensibilizzare tutto il suo pubblico alle buone pratiche.