Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

C’era una volta il Paese dei Balocchi a Serra San Quirico, e c’è ancora! Sabato 24 e domenica 25 luglio, nella magica cornice del comune montano, i bambini sono invitati a vivere una nuova avventura, tra giochi, storie e laboratori. Dalle ore 16 alle ore 20, l’ingresso sarà gratuito ma solo su prenotazione, per consentire alle famiglie di vivere l’esperienza in piena sicurezza. Si tratta di una versione nuova della storica manifestazione del “Paese dei Balocchi”, per una due giorni all’insegna del divertimento e dello spettacolo in alcuni luoghi “inediti” del centro storico, inseguendo la storia di Pinocchio. L’evento è curato da ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, e promosso da Comune di Serra San Quirico, con il concorso di BCC Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, Acqua Frasassi e Goccia Blu, nel quadro del Festival di teatro ragazzi e di figura “Ambarabà”.

L’ingresso è previsto per piccoli gruppi in orari prestabiliti. Gruppi di 10 bambini alla volta, insieme ai loro famigliari, con partenze ogni mezz’ora, saranno accolti alla “dogana” allestita nella piazza principale di Serra San Quirico, e saranno guidati da animatori in costume lungo le varie tappe del percorso, dai giochi di legno alle storie migranti di Mangiafuoco, e poi ancora nella postazione dell’Albero dei Balocchi Smarriti, fino alla tappa finale The Grillo Show. Lungo il percorso, è allestito anche un piccolo punto di ristoro con acqua bibite e qualche snack. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Per prenotare, occorre inviare una e-mail a biglietteria@atgtp.it indicando nome e cognome dei partecipanti, recapito telefonico e giorno prescelto.