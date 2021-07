Cinema Tascabile (5° edizione)

L’intramontabile Volkswagen Bulli, originale anni Settanta, è il simbolo divenuto ormai noto del progetto, nato in particolare per le periferie 5 anni fa, nell’ambito dell’Estate Fiorentina: Cinema Tascabile è il cinema che ti arriva sotto casa e quest’anno coinvolge oltre a Firenze anche il comune di Scandicci in 9 luoghi per 19 serate.

Il tema di questa V edizione: il confronto tra generazioni e l’integrazione, affrontato in una ricca selezione di film cult e novità, documentari e commedie con focus su temi come la danza e la poesia di Dante nell’anno del sommo poeta.

Poesia e leggerezza sono lo spirito dell’iniziativa e infatti tutti gli abitanti del quartiere saranno invitati a scoprire le novità del progetto che coinvolge i giovani registi fiorentini, i cui cortometraggi verranno proiettati prima del film, e tutti gli artisti chiamati a proporre le proprie performance originali. Quest’anno Cinema Tascabile ha voluto dare grande risalto agli artisti (e a tutti i lavoratori dello spettacolo che ruotano attorno ad essi), contribuendo il più possibile alla loro ripartenza: con 14 performance diverse e originali.

I Luoghi e i film

Cinema Tascabile si inaugura domenica 18 luglio a Scandicci (Giardino dell’Humanitas) con una vera e propria festa: il gruppo musicale Comari sull’uscio, le cantastorie delle musiche popolari toscane, con l’ausilio di oggetti d’epoca e strumenti musicali, ripropongono racconti, canti di lavoro, scherzi, ninne nanne, rispetti e dispetti nell’uso toscano, patrimonio della tradizione orale. Seguirà la proiezione di Bangla, la storia di Phaim, musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, combattuto tra le regole inviolabili dell’Islam e l’istinto del suo amore giovanile. Il film ha vinto un Nastro d’Argento e un Davide di Donatello.

A Scandicci i luoghi sono il Giardino Humanitas, la Casa Del Popolo Vingone, la Casa Del Popolo Badia A Settimo, e il Circolo Mcl San Vincenzo. Sei delle sette serate saranno introdotte da performance, alcune delle quali create appositamente per Cinema Tascabile, in un dialogo aperto e indipendente con gli artisti coinvolti (Ciro Masella, Luca Zacchini, Maurizio Giunti, Nicola Cisternino, Meltin pot dance collective, Matteo Zoppi, Claudio Sbrolli).

Tra i film in programma a Firenze nei quartieri: Q2 a Villa Arrivabene, Q3 al Giardino del Centro Sociale di Sorgane, Q4 in piazza della Crezia, Ugnano, Q5 in piazza Primo Maggio a Brozzi e a villa Pallini in via Baracca: titoli d’autore, documentari e film a tema come Mr Gaga di Tomer Heymann documentario dedicato a Ohad Naharin, creatore del linguaggio di movimento “Gaga”, che ha rivoluzionato il mondo della danza. Il Premio di Alessandro Gassman con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Matilda De Angelis, commedia del 2017 che ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento. La commedia molto attesa Grandi bugie tra amici di Guillaume Canet sequel di Piccole bugie tra amici film cult in Francia.

Il documentario The sky over kibera in cui il regista Marco Martinelli reinventa la Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera, tramite la voce e i gesti di 150 bambini e adoloscenti. Domani è un altro giorno di Simone Spada, con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, che ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento e 1 candidatura a David di Donatello.

Senza escludere i grandi film da rivedere come This must be the place di Paolo Sorrentino o Lo sguardo di Ulisse di Theodoros Angelopoulos con Harvey Keitel, premiato al Festival di Cannes, film a tema scelto per celebrare Dante. Ancora sulla danza il documentario di Styeven Cantor Dancer con il noto ballerino russo Sergei Polunin.

Per quanto riguarda le perofrmance, 8 serate su 12 saranno a cura di artisti, con un focus su Dante (4 serate dedicate) e spazio alla danza. Tanti gli artisti coinvolti: Lorenzo degl’Innocenti, Paola Vezzosi, Michelangelo Scandroglio, Paola Corsi, Mikahil Pazi, un terzetto di giovanissimi del Conservatorio Cherubini di Firenze, Francesca Lettieri, Andrea Beninati, Leonardo Torrini, Riccado Cardazzo, i Vocal Blue Trains. Tutti professionisti che gravitano nell’area metropolitana fiorentina, in molti casi unitisi per creare qualcosa di originale e indedito per l’occasione.

Cinema Tascabile è un progetto di Teatro Puccini e associazione M.arte per Estate Fiorentina.

Con il sostegno di Comune di Firenze e Comune di Scandicci.

Con il contributo di Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Unicoop Firenze.

In collaborazione con Vintage Tours, Spazio Alfieri, Accademia Cinema Toscana.

Programma su: https://www.teatropuccini.it/event/cinema-tascabilefirenze-e-scandicci/

e su https://estatefiorentina.it

PROGRAMMA:

SCANDICCI

domenica 18 luglio ore 20.45

Giardino Humanitas Scandicci, via Bessi, 2 – Scandicci

FOCUS MUSICA

COMARI SULL’USCIO

Elisabetta Cioni – contrabbasso, chitarra e voce;

Chiara Degl’Innocenti – fisarmonica e voce; Cristina Petitti – viola

Figure tipiche della tradizione, le Comari sull’Uscio sono le cantastorie delle musiche popolari toscane. Con l’ausilio di oggetti d’epoca e strumenti musicali vengono riproposti i racconti, i canti di lavoro, gli scherzi, le ninne nanne, i rispetti e i dispetti nell’uso toscano, tramandati per via orale fino ai giorni nostri.

BANGLA

Regia di Phaim Bhuiyan. Con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati, Pietro Sermonti. Commedia, Italia, 2019, 84 minuti

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo. Ha vinto un premio ai Nastri d’Argento, Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai David di Donatello

martedì 20 luglio ore 20.45

CASA DEL POPOLO VINGONE, via Roma, 166 – Scandicci

FOCUS DANZA

TRAVELERS

estratto: Le conseguenze di un gesto

di Meltin Pot Dance collective

Meltin Pot dance collective nasce nel 2005 da una idea di Lisa Brasile. Il nome nasce dal vero “Melting Pot” di culture che costituiscono i componenti del gruppo: dalle varie zone dell’Italia stessa, all’Europa, l’Asia e l’Africa. Nell’arco degli anni i componenti della compagnia e la coreografa stessa sentono la necessità di staccarsi dal concetto di hip hop strettamente commerciale e cercare di sperimentare qualcosa che si avvicinasse più ad un teatro che ad un concorso, aggiungendo alla natura “street” dei suoi ballerini anche quella più contemporanea.

DO THE RIGHT THING

Regia di Spike Lee. Con Danny Aiello, Ruby Dee, Ossie Davis, Spike Lee, Giancarlo Esposito, John Turturro. Drammatico, USA, 1989, 113 minuti

Un giorno basta per far scoppiare l’odio razziale. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar e 4 candidature a Golden Globes.

domenica 25 luglio ore 20.45

CASA DEL POPOLO BADIA A SETTIMO via dell’Orto, 9 – Scandicci

FOCUS DANZA

MAY I HAVE THIS DANCE?

di e con Maurizio Giunti e Nicola Cisternino

Ideata e creata per Cinema Tascabile

Un palco e due ballerini. Un’immersione nella storia della danza per poi da essa distillare gli ingredienti essenziali del duetto di danza tra uomo e donna, intesi come forme in movimento e un susseguirsi di intese, svincolati dalle funzioni sociali, ma pur sempre corpi in relazione. Il ballo di coppia viene esaminato, dalla danza barocca di corte passando per il Lindy Hop fino alla danza postmoderna.

LE GRAND BAL

Regia di Laetitia Carton. Documentario, Francia, 2018, 95 minuti.

Nelle campagne francesi, ogni anno, si ritrovano persone di tutte le età e da tutta Europa per ballare assieme e sentirsi vivi. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Cesar

martedì 27 luglio ore 20.45

CASA DEL POPOLO VINGONE via Roma, 166 – Scandicci

FOCUS POESIA TOTALE E MUSICA

con Matteo Zoppi/Fumofonico (attore) e Claudio Sbrolli (batteria)

Ideata e creata per Cinema tascabile

La performance consiste in un mash-up di testi editi appartenenti al ’900 italiano e altri scritti scelti ad hoc per la serata, interpretati in stretta relazione alla musica e con un forte impatto fisico e vocale. Il corpo musicale e ritmico della poesia si ricrea insieme al pubblico della poesia, stabilendo relazioni con esso e nuove emozioni celate dal tempo e dalla carta.

COSA DIRÀ LA GENTE?

Regia di Iram Haq. Con Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf, Ali Arfan, Sheeba Chaddha. Drammatico, Norvegia, Germania, Svezia, 2017, 106 minuti

Un coming-of-age che difende l’emancipazione della donna nella cultura pachistana.

domenica 1 agosto ore 21.15

Giardino Humanitas Scandicci, via Bessi 2, Scandicci

CORTOMETRAGGIO

MAI DARE UN FUCILE A UN’OCA (2019) 11′

Scritto e diretto da Filippo Sorvillo e Melissa Martelli

In collaborazione con Accademia Cinema Toscana

In una piccola fattoria sperduta nella maremma toscana una coppia di contadini, Marcello e Pia, passa le loro giornate lavorando e covando il disprezzo che provano l’uno per l’altro. Lei gli rivolge solo insulti e sprezzanti critiche, lui subisce in silenzio per poi ubriacarsi e cercare conforto in Alice: un’oca bianca, sua unica amica e confidente. L’ennesima litigata incrina ulteriormente il rapporto facendo nascere in Marcello un pericoloso sospetto.

martedì 3 agosto ore 20.45

CIRCOLO MCL SAN VINCENZO, via S. Niccolò, 2 – San Vincenzo a Torri (FI)

FOCUS TEATRO

PESCI SANTI E MADONNE

Luca Zacchini (gli Omini)

Tra più di ottomila santi esistenti ne ho selezionati e dipinti per voi 77. È stata una scelta molto ardua ma vi assicuro che sono rimasti i migliori. Tutti i santi raffigurati hanno la peculiarità di essere perfettamente inscrivibili nella sagoma di un pesce. Il perché del pesce ha almeno un triplice significato che non sta me spiegare. Per l’occasione verranno mostrati e glorificati 3 santi del mese e una tra le infinite madonne. In remissione dei nostri peccati. Soprattutto di quelli futuri. Riguardo alle mie colpe approfitterò dell’occasione per presentare il libro, edito da La nave di Teseo che contiene l’intera raccolta agiografica. Meglio peccare che dire sempre: peccato.

IL PREMIO

Regia di Alessandro Gassmann. Con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis. Commedia, Italia, 2017, 100 minuti

Il viaggio di Giovanni Passamonte, uno scrittore di fama internazionale che viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento. Alessandro Gassman decide di affrontare di petto quello che dev’essere stato uno dei temi portanti della sua esistenza: il rapporto con un padre ingombrante il cui talento e la cui notorietà erano destinati a schiacciare involontariamente quelli dei propri figli.

domenica 8 agosto ore 20.45

CASA DEL POPOLO BADIA A SETTIMO via dell’Orto, 9 – Scandicci

FOCUS TEATRO

PENSAVO FOSSE AMORE..INVECE ERA UN MALESSERE!

ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sull’Amore, ma che facevate meglio a non chiedere…!!!

di e con Ciro Masella

e altri due interpreti

Digressioni, boutade, storielle semi-serie ed aneddoti sulla più grande fortuna (e a volte la più grande sciagura!) che ci può capitare al mondo. “L’Amore è cieco… ma la sfiga ci vede benissimo”, dice il saggio… A volte Amore può essere sordo, muto, pigro, bugiardo… e mi fermo qui… Eppure… eppure ci disperiamo, ci danniamo l’anima per inseguirlo, acchiapparlo, braccarlo, possederne anche solo una scintilla. E lo desideriamo, lo evochiamo, lo pediniamo, lo staniamo, lo sfianchiamo, fino a sfinirgli gli zebedei. E lui è sempre lì: a muovere il sole e le altre stelle! …e a volte a far girare vorticosamente anche altre sfere meno celesti!

Ma cosa sarebbe il mondo senza AMORE?

FIGLI

Regia di Giuseppe Bonito. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi. Commedia, Italia, 2020, 97 minuti

Il film è tratto dal monologo recitato Valerio Mastandrea e scritto da Mattia Torre “I figli ti invecchiano”. Ha vinto 3 Nastri d’Argento e ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai David di Donatello Nicola e Sara hanno scoperto a loro spese uno dei segreti meglio custoditi della contemporaneità: fare il secondo figlio, nell’Italia della natalità zero e della precarietà come regola di vita, rischia di innescare una bomba ad orologeria, e aprire il varco ad una serie di incognite spesso difficili da gestire. La relazione fra Nicola e Sara, teoricamente imperniata su una divisione dei compiti 50/50, fa sentire ognuno di loro non riconosciuto nei suoi sforzi e gravato dal 200% delle incombenze familiari. Che fare allora quando tutto quello che vorresti è saltare fuori dalla finestra di casa tua e abbandonare il campo?

FIRENZE

lunedì 19 luglio ore 20.45

Q3 Giardino del centro sociale di Sorgane, via Tagliamento, 2

FOCUS DANTE

POESIA TOTALE

con Matteo Zoppi/Fumofonico (attore) e Michelangelo Scandroglio (contrabbasso)

Ideata e creata per Cinema Tascabile

Le Rime cosiddette Petrose di Dante Alighieri, serie di componimenti lontanissimi dal mondo rarefatto dello stilnovismo, saranno interpretate al leggio come una vera e propria partitura musicale. In “Così nel mio parlar voglio esser aspro” il performer/lettore Matteo Zoppi sarà accompagnato dall’improvvisazione musicale del contrabbassista Michelangelo Scandroglio, che insieme restituiranno al pubblico tutta la ricerca di suoni aspri e la carica di passione sensuale e di forza erotica che il Sommo Poeta pone in antitesi di un “dolce” passato.

THE SKY OVER KIBERA

Regia di Marco Martinelli. Documentario, 2019, 43 minuti



Marco Martinelli reinventa la Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera, tramite la voce e i gesti di 150 bambini e adoloscenti. Kibera in swahili significa “foresta”, ed è tra le strade labirintiche della più grande baraccopoli di Nairobi che Marco Martinelli ha cercato di reinventare la Divina Commedia di Dante in chiave contemporanea all’interno di un progetto che ha coinvolto 150 bambini e adolescenti. Tre ragazzi danno volto e voce a Dante, Beatrice e Virgilio e sono la guida in questo poetico viaggio nella baraccopoli, una ‘selva oscura’ di povertà, conflitto, violenza in cui è rivelata la dimensione universale, e oltre il tempo, della parola dantesca.

mercoledì 21 luglio ore 21.15

Q4, Piazza della Crezia, Ugnano

CORTOMETRAGGIO

OLIVE A LA COQUE (2020) 10′

Scritto e diretto da Tommaso Beneforti e Luca Bertelli

In collaborazione con Accademia Cinema Toscana

Olive è uno chef che ha inventato un piatto complicato che è l’unico in grado di cucinare ma non ne ha mai avuto la possibilità. Una notte si presenta un misterioso cliente che lo richiede. Olive aiutata dal suo goffo sous-chef deve affrontare la dura richiesta.

GRANDI BUGIE TRA AMICI

Regia di Guillaume Canet. Con François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel. Commedia, Drammatico, Francia, 2019, 131 minuti

Max riceve la visita inattesa dei suoi migliori amici al completo, alla vigilia del suo sessantesimo compleanno. Peccato che non li veda ormai da qualche anno, che si sia sentito abbandonato da loro, che nel frattempo si sia separato da Véro, abbia litigato con Eric, e stia nascondendo a tutti un segreto che lo angoscia. Per giunta, come qualcun altro del gruppo, non ha ancora superato la morte di Ludo e fatica ad accettare il tempo che passa.

giovedì 22 luglio ore 20.45

Q5, Piazza Primo Maggio, Brozzi

FOCUS DANZA

LA SANTISSIMA DEI NAUFRAGATI

con Paola Vezzosi (danza) e Lorenzo degl’Innocenti (voce recitante)

compagnia Adarte

Un assolo su musiche di Capossela, liberamente ispirato a “La Ballata del vecchio marinaio” di Samuel Taylor Coleridge. La danza di Paola Vezzosi si nutre delle letture di Lorenzo degl’Innocenti.

MR GAGA

Regia di Tomer Heymann. Con Ohad Naharin. Documentario, Biografico, Israele, Svezia, Germania, Paesi Bassi, 2015, 100 minuti

Nato in Israele, OHAD NAHARIN, cresce in un kibbutz a fianco del suo gemello, affetto da autismo e per cui ‘inventa’ un vero e proprio linguaggio del corpo. Artista magnifico, incarna il dinamismo della creazione israeliana nel mondo, realizzando la felicità aerea del movimento e la grazia della vita che danza. Il gaga aiuta professionisti e dilettanti a conoscere le proprie abitudini fisiche, ad ascoltare le proprie sensazioni, a interpretarsi e a interpretare. Perché per Naharin l’interpretazione viene prima della tecnica.

venerdì 23 luglio ore 21.15

Q2, Villa Arrivabene, Piazza Leon Battista Alberti, 1/A

CORTOMETRAGGIO

LA SIGNORA HIRAM (2019) 10′

Regia di Federico Politi

In collaborazione con Accademia Cinema Toscana

Firenze, la signora Mazzantini passeggia tra le stanze del palazzo nobiliare della Gran Loggia D’Italia degli A.L.A.M svelandoci segreti e ideali della più antica loggia massonica fiorentina. Stanza dopo stanza veniamo introdotti in una realtà in cui il tempo sembra perduto.

DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO

Regia di Simone Spada. Con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy. Commedia, Italia, 2019, 100 minuti

Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento, 1 candidatura a David di Donatello.

Tommaso e Giuliano sono due amici per la pelle. Uno vive in Canada, l’altro a Roma. Uno è taciturno, l’altro esuberante. Uno ha paura dell’aereo, l’altro è capace di improvvisare un’andata e ritorno per Barcellona in giornata. Quando Giuliano, malato gravemente, prende una decisione irreversibile, Tommaso supererà la paura di volare e andrà a trovarlo a Roma per passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione. I due non sono soli: con loro c’è l’inseparabile cane Pato

lunedì 26 luglio ore 20.45

Q3 Giardino del centro sociale di Sorgane, via Tagliamento 2

FOCUS MUSICA

VOCAL BLUE TRAINS

I Vocal Blue Trains sono un gruppo vocale polifonico di cantanti e musicisti, fondato e diretto da Alessandro Gerini. Una realtà poliedrica che sposa l’impronta corale del gospel e della polifonia tradizionale con le moderne sonorità della musica elettronica, dell’ambient house, del rock. In pochi anni hanno attirato l’attenzione a livello nazionale e internazionale grazie a importanti collaborazioni con artisti italiani e internazionali come Ultimo, Paul Phoenix, Gigi Proietti. Il progetto conta oltre 100 concerti in Italia, Europa e Asia, e vanta prestigiose partecipazioni ad alcuni tra i più importanti festival internazionale.

THIS MUST BE THE PLACE

Regia di Paolo Sorrentino. Con Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson, Harry Dean Stanton. Drammatico, Italia, Francia, Irlanda, 2011, 118 minuti

Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Nastri d’Argento, 14 candidature e vinto 6 David di Donatello.

Cheyenne è stato una rockstar nel passato. All’età di 50 anni si veste e si trucca come quando saliva sul palcoscenico e vive agiatamente grazie alle royalties. La morte del padre, con il quale non aveva più alcun rapporto, lo spinge a tornare a New York. Scopre così che l’uomo aveva un’ossessione: vendicarsi per un’umiliazione subita in campo di concentramento. Cheyenne decide di proseguire la ricerca dal punto in cui il genitore è stato costretto ad abbandonarla e inizia un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Il testo della canzone dei Talking Heads che dà il titolo al film e riveste un ruolo in una delle scene più importanti e intense rappresenta una sorta di sintesi di questa opera in cui Sorrentino torna al lucido intimismo degli esordi sotteso costantemente da una ricerca che si fa percorso di vita.

­­­­­mercoledì 28 luglio ore 21.15

Q4, Piazza della Crezia, Ugnano

CORTOMETRAGGIO

LA VIA NASCOSTA (2019) 9′

Regia di Francesco Pecini

In collaborazione con Accademia Cinema Toscana

La visione di un’atmosfera dal tramonto all’alba attraverso gli occhi di una strada. Cercare di vivere il comportamento più sincero di una comunità che vorrebbe nascondersi, o forse è costretta a farlo.

giovedì 29 luglio ore 21.15

Q5 Piazza Primo Maggio, Brozzi

CORTOMETRAGGIO

MARIPOSA ARDENTE (2018) 15’

In collaborazione con Accademia Cinema Toscana

Renato cerca di ricordare una parte oscura della sua infanzia attraverso l’ipnosi. Questo lo aiuterà a svelare il mistero dietro l’omicidio di sua madre.

IL PREMIO

Regia di Alessandro Gassmann. Con Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis. Commedia, Italia, 2017, 100 minuti

Il viaggio di Giovanni Passamonte, uno scrittore di fama internazionale che viene insignito del premio Nobel per la letteratura. Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento. Alessandro Gassman decide di affrontare di petto quello che dev’essere stato uno dei temi portanti della sua esistenza: il rapporto con un padre ingombrante il cui talento e la cui notorietà erano destinati a schiacciare involontariamente quelli dei propri figli.

venerdì 30 luglio ore 20.45

Q2, Villa Arrivabene, Piazza Leon Battista Alberti, 1/A

FOCUS DANTE

IL POETA

Con Lorenzo degl’Innocenti – voce recitante; Michelangelo Scandroglio – contrabbasso; Stefano Marini – chitarra. Testo Marco Vichi

Un uomo nella notte, il poeta. Il poeta, ci mostra un Dante alle prese con l’estasi, la paura e l’ebbrezza dell’atto Creativo che si manifestano attraverso visioni, incontri e soprattutto suoni che si trasformano nel ritmo del componimento poetico. L’atto unico, tratto dal racconto omonimo di Marco Vichi, è una riflessione sulla forza prorompente che le storie operano sull’artista costringendolo a “partorirle”. Lo spettacolo ricerca nella miscela tra musica e parole un’arte sublime e universale capace di trasmettere un messaggio nuovo: compiere una sorta di trasmutazione del metallo in oro, ovvero trasformare ogni vicenda quotidiana e personale in poesia. Un impasto sonoro condotto magistralmente dalla voce dell’attore Lorenzo degl’ Innocenti, coadiuvata alla ricerca sonora del chitarrista Stefano Marini e il contrabbassista Michelangelo Scandroglio, già riconosciuti come due dei più promettenti talenti jazzistici italiani.

LO SGUARDO DI ULISSE

Regia di Theodoros Angelopoulos. Con Harvey Keitel, Erland Josephson, Giorgos Mihalakopoulos. Fantastico, Grecia, Francia, Germania, Italia, 1995, 130 minuti

Un regista torna nella sua città natale per cercare delle pellicole perdute da tempo. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento. Keitel è un vero Ulisse, cerca se stesso, i ricordi, il futuro. Cerca tutto, in un lungo viaggio attraverso Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Romania, Serbia, fino a Sarajevo.

lunedì 2 agosto ore 20.45

Q3 Giardino del centro sociale di Sorgane, via Tagliamento 2

FOCUS DANZA

REVOLUTION

La rivoluzione del corpo per una batteria e una danzatrice

Francesca Lettieri – coreografia e danza; Andrea Beninati – batteria

Compagnia Adarte

Il progetto è un viaggio attraverso la capacità del suono di “sconvolgere” il gesto danzato spingendo il corpo attraverso un territorio sconosciuto e imprevedibile. In questo spazio di “rischio” il gesto danzato riscopre la profonda ambivalenza del corpo e del suo essere: peso e leggerezza, desiderio e bellezza assoluta, fragilità e potenza, impulso primitivo e delicato stato dell’essere secondo una scrittura che si nutre di una spontanea danza incontrollata alla ricerca di un’essenza carnale dell’umanità

DANCER

Regia di Steven Cantor. Con Sergei Polunin. Documentario,Gran Bretagna, Russia, Ucraina, USA, 2016, 85 minuti.

Se provate a digitare il nome di Sergei Polunin su Google, scoprirete un ventaglio di titoli rocamboleschi: “Il bad boy della danza lascia il Royal Ballet”, “L’enfant terrible del balletto classico confessa i suoi problemi con la droga”. Dotato di un carisma e una prestanza che tolgono il fiato, Sergei Polunin ha preso d’assalto il mondo della danza ed è diventato il più giovane primo ballerino nella storia della celebre istituzione inglese. Poi a ventidue anni e all’apice della sua gloria, se n’è andato sbattendo (forte) la porta. Nato nel sud dell’Ucraina, Sergei supera povertà, solitudine, prove e audizioni per diventare a soli diciannove anni la stella più luminosa del Royal Ballet. Comparato a Rudolf Nureyev, i suoi spettacoli registrano il tutto esaurito, le sue performance il plauso del pubblico e della critica. Tutto lascia pensare a una vera favola ma la favola è drammatica. Perché la virtuosità chiede sempre il conto.

mercoledì 4 agosto ore 20.45

Q4, Piazza della Crezia, Ugnano

FOCUS DANTE

IL RUMORE DELL’INFERNO

Improvviso il Trecento: Dante e l’inatteso, dialogo tra voce narrante e batteria

con Leonardo Torrini (voce recitante) e Riccardo Cardazzo (batteria e percussioni)

Creato per Cinema Tascabile

Gli artisti hanno scelto alcuni passaggi e canti dell’Inferno, quelli dove le parole e il ritmo dei corpi e del sangue più si avvicinano ad uno scorrere di vita incessante, dove talvolta la piccolezza degli uomini sembra vacillare al cospetto di un Lucifero enorme.

giovedì 5 agosto ore 20.45

Q5, Villa Pallini, Via Francesco Baracca, 150/P

FOCUS DANTE

DIALOGOS

Concerto per parola, musica e corpo

di e con Paola Corsi (danza) e Mikahil Pazi (chitarra)

Ideata e creata per Cinema Tascabile

Nella performance la poesia dantesca, che parla della condizione umana intima e comune a tutti noi, crea corrispondenze sonore, visive ed emotive attraverso la chitarra di Mikhail Pazi e la danza di Paola Corsi. La parola di Dante diviene scintilla e motore per un discorso aperto con la musica e il movimento, sia dal punto di vista del ritmo che dell’immaginario che crea.

LA SOLITA COMMEDIA – INFERNO

Regia di Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli. Con Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Giordano De Plano. Commedia, Italia, 2015, 95 minuti

Dopo un incontro tra Dio e Lucifero, a Dante Alighieri viene affidato l’incarico di catalogare i nuovi peccati sulla Terra. I soliti idioti si divertono nello stilare le nuove categorie di peccatori.

venerdì 6 agosto ore 20.45

Q2, Villa Arrivabene, Piazza Leon Battista Alberti, 1/A

FOCUS MUSICA

TERZETTO DI MUSICA DA CAMERA

Maria Jacaranda (violino), Elisabetta Stanghellini (arpa), Martino Tazzari (violoncello)

in collaborazione con il conservatorio Luigi Cherubini di Firenze

Conosciutisi al conservatorio Cherubini di Firenze, Maria Jacaranda (violino), i tre giovani musicisti sono accomunati da una grande passione per la musica da camera e si esibiranno insieme per la prima volta, eseguendo brani sia in duo che in trio, andando ad evidenziare i contrasti e le armonie che emergono da questa unione di strumenti a corde.

LA MELODIE

Regia di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo. Drammatico, Francia, 2017, 102 minuti

Un film commovente. la storia di un riscatto possibile attraverso la passione per la musica.

Simon è un violinista che al momento non ha ingaggi e accetta di tenere un corso sullo strumento a una classe di allievi di scuola media inferiore che vivono in condizioni socio ambientali non facili. L’inizio non è semplice perché i ragazzi sono provocatori e sembrano interessati solo a creare disturbo. Progressivamente però il loro interesse si concretizza e del gruppo entra anche a far parte Arnold uno studente di origine centroafricana che non ha mai conosciuto suo padre e che è particolarmente dotato per lo strumento. L’obiettivo della classe è arrivare al concerto di fine d’anno della Filarmonica di Parigi. Gli ostacoli non mancheranno.

CREDITS

direzione artistica cinema e organizzazione Federico Babini

direzione artistica film Focus Dante Lorenzo Luzzetti

direzione artistica performances e organizzazione Ilaria Baldo

tecnico e driver Alessio Bottini

ufficio stampa Sara Bertolozzi

social media manager Lorenzo Migno

grafica Anomie