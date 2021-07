Comedia De L’homo Et De Soi Cinque Sentimenti

Sabato 24 luglio 2021 alle ore 21, ad Albugnano torna un grande appuntamento estivo presso l’Azienda Agricola Pianfiorito: nell’ambito della prima edizione del QUADILA Festival, esordisce la commedia farsesca tratta dall’Opera Jocunda di Giovan Giorgio Alione, di grande interesse linguistico e di geniale invenzione drammaturgica, con la regia di Eugenio Allegri.

Produzione di: Società Cooperativa Artquarium

Nell’ambito del progetto dell’Università degli Studi di Torino: “Una terra da solacz 1521-2021. 500 anni di teatro in piemontese: l’Opera Jocunda di Giovan Giorgio Alione” sostenuto da Fondazione CRT

In collaborazione con: Centro Studi Piemontesi, Compagnia Marco Gobetti, Comune di Albugnano, Fondazione Enrico Eandi, La Cabalesta, Unione Culturale Franco Antonicelli.

Il capolavoro del poeta rinascimentale astigiano Giovan Giorgio Alione è una spassosa farsa che evoca di come l’uomo si trovi un giorno a ringraziare i suoi cinque ‘sentimenti’ (gli occhi, il naso, la bocca, le mani, i piedi) per le importanti attività che esercitano; e di come, all’improvviso, da una parte bassa del corpo giunga inattesa una voce la quale fa notare quanto sia indispensabile pure la sua funzione…

Composta in una lingua che combina il piemontese del tempo con inserimenti in francese e in fiammingo, l’opera è una mistura geniale, che la regia di Eugenio Allegri trasforma in una festa glottologica, in cui recitazione e musica si intrecciano con ritmi trascinanti, che suscitano immagini di inedite rivolte; la tradizione e la lingua creano così una memoria mobile e diversificata, che permette di guardare al passato con consapevole presenza.

Dopo 8 edizioni di “PianFiorito in Jazz”, quest’anno il rinomato agriturismo torna finalmente ad aprire al pubblico ospitando nella sua accogliente location una tappa di QUADILA Festival, manifestazione su “luoghi e linguaggi” alla sua I edizione, concepita quest’anno come un’occasione di ripresa, rilancio e risorgenza dei piccoli borghi (Albugnano e comuni contermini).

L’allestimento della COMEDIA DE L’HOMO ET DE SOI CINQUE SENTIMENTI persegue, in questa sua forma, una delle dinamiche del Festival: quella tesa a suscitare il confronto fra generazioni di artiste/i e di lavoratrici/ori dello spettacolo eterogenee e differenti.

Giovan Giorgio Alione è l’autore della “Opera Jocunda”, raccolta farsesca che include la Comedia e di cui cade quest’anno, nel 2021, il V centenario della prima edizione a stampa, pubblicata nel 1521 ad Asti. E a ogni spettatore verrà consegnata in regalo copia di un volume contenente il testo della Comedia di Alione, realizzato dalla Fondazione Enrico Eandi, con traduzione a fronte e cura di Lorenzo Ferrarotti (Università degli Studi di Torino).

A fine serata, la Cooperativa agricola Pianfiorito dona una degustazione dei suoi vini a tutti i presenti.

Necessaria prenotazione tramite questo MODULO ONLINE: https://forms.gle

Ingresso gratuito, con offerte libere.

L’evento avverrà anche in caso di pioggia, in apposita area coperta.

Azienda Agricola Pianfiorito

Loc. Santo Stefano, 6, 14022 Albugnano (AT)

Sabato 24 luglio 2021, h 21.00

COMEDIA DE L’HOMO ET DE SOI CINQUE SENTIMENTI

di Giovan Giorgio Alione

Lettura scenica con musiche

regia di Eugenio Allegri

con (in ordine alfabetico): Eugenio Allegri, Diego Coscia, Alessia Donadio, Chiara Galliano, Marco Gobetti, Elena Maistrello, Silvia Perrone, Alice Ripoli

musiche scritte e interpretate in scena da Dario Buccino

consulenza linguistica di Lorenzo Ferrarotti

nell’ambito di QUADILA Festival – www.quadila.com

__

Informazioni:

Evento FB: www.facebook.com/events/408517280767837

Web: https://quadila.com/?page_id=59

Mail: spettacoli@compagniamarcogobetti.com

Tel: 3470522739