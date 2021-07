Francesco Baccini al Festival delle Colline

Trent’anni e passa di carriera, sulle note di “Ho voglia di innamorarmi”, “Le donne di Modena”, “Genova Blues” e altri capisaldi della canzone d’autore. Francesco Baccini, ovviamente. Venerdì 23 luglio l’artista genovese sarà sul palco di Villa Guicciardini a Cantagallo (Prato), col suo pianoforte e una serata (dalle ore 21,30) a spasso tra i suoi brani più amati.

Cantautore eclettico, epigono della gloriosa “scuola genovese” – a cui nel live riserverà più di un omaggio – Francesco Baccini attingerà in piena liberta dal suo repertorio, spaziando tra passato e presente. Improvvisazioni e nuove sfumature andranno a impreziosire le mille sfaccettature del Baccini pensiero, ora surreale, ora romantico, ora impegnato. In una parola, imprevedibile.

Tra una canzone e l’altra non mancheranno aneddoti e tranche de vie, in perfetto stile Baccini.

Proprio in questi giorni è uscito “Baccini Project“, album che rimanda alla sua passione per il cinema e colonna sonora del film “Credo in un solo padre” del regista Luca Guardabascio.

Genovese doc, Targa Tenco e collaborazioni con alcuni fra i più grandi musicisti italiani (De Andrè, Enzo Jannacci, Ladri di Biciclette): tutto questo è Francesco Baccini. Un cantautore raffinato e dalla irriverente ironia che si mette a nudo in un concerto piano e voce.

Il biglietto costa 5 euro e si può acquistare in prevendita sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.

Festival delle Colline si chiuderà mercoledì 28 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato) con il concerto di Serena Altavilla.

Festival delle Colline 2021 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano e Cantagallo e Regione Toscana, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Consiag. Direzione artistica di Gianni Bianchi. Seguiteci sul sito ufficiale www.festivaldellecolline.com e sui canali social del festival.

