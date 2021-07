I Concerti nel Parco, Di Gonzalo Rubalcaba e Aimèe Niviola Band

In seguito alle numerose richieste di anticipare il concerto per permettere la visione della partita Italia – Spagna, l’inizio del concerto Di Gonzalo Rubalcaba e Aimèe Niviola Band è anticipato alle ore 19,30 .

Dopo il concerto sarà possibile assistere alla partita presso il ristorante-pizzeria BoBo, situato all’interno del Parco della Casa del jazz.

I CONCERTI NEL PARCO

ESTATE2021

#RICOMINCIAMOdaqui

Parco di Casa Del Jazz

6 luglio 2021 – ore 19.30

“VIENTO Y TIEMPO” La musica che scorre nelle strade dell’Avana in cui siamo cresciuti… un nuovo progetto di GONZALO RUBALCABA e AYMÉE NUVIOLA che unisce la dolce malinconia del rimembrare le cose vissute e da bambini all’entusiasmo nel diffondere quei suoni e quei ritmi unici in tutto il mondo

“VIENTO Y TIEMPO”

“La musica che scorre nelle strade dell’Avana in cui siamo cresciuti…”

GONZALO RUBALCABA & AIMEE’ NUVIOLA BAND

Aymèe Nuviola ,voce – Gonzalo Rubalcaba, piano

Cristobal Verdecia, basso, Reinier Guerriera, batteria,

Majito Aguileira, percussioni, Yainer Horta, sax

Lourdes Nuviola e Alfredo Lugo, vocalist

Il Festival I Concerti nel Parco prosegue martedì 6 luglio con un’altra Prima a Roma, “VIENTO Y TIEMPO” La musica che scorre nelle strade dell’Avana in cui siamo cresciuti…un nuovo progetto di GONZALO RUBALCABA e AYMÉE NUVIOLA, due musicisti acclamati in tutto il mondo e vincitori di Grammy, la cui storia è davvero poetica.

Una storia che nasce tra le strade dell’Avana, a Cuba, e le stanze del conservatorio di musica. Due madri che portano i figli a studiare pianoforte, un’insegnante di nome Silvia e l’ingenua passione per la musica di due bambini. Sono passati anni orami da quando Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola giocavano sulle scale del Conservatorio.

Nel frattempo la voce calda di Aymée si è sparsa per mari e cieli, ha vinto un Grammy ed è diventata un’artista internazionale. Analogamente, Gonzalo Rubalcaba ha vinto 2 Grammy vinti ed è divenuto uno dei pianisti più acclamati nel panorama mondiale.

Realizzando un sogno di lunga data di lavorare insieme, gli artisti pluripremiati Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola hanno pubblicato Viento y Tiempo – Live at Blue Note Tokyo. Amici d’infanzia dell’Avana, Cuba, che hanno entrambi ricevuto un ampio plauso per il loro lavoro, hanno unito le forze per questa registrazione dal vivo che ha avuto luogo durante il periodo di sei notti sold out della coppia al prestigioso Blue Note di Tokyo nell’agosto 2019. Questo album è stato nominato come “Best Latin Jazz Album” per la 63ª edizione dei Grammy Awards.

Così commentano i due artisti il progetto:

“Mi porta gioia, soddisfazione, malinconia e orgoglio sentire questo progetto. È portato avanti da molte cose: la grandezza di Aymée, il luogo e i suoi abitanti, la band, i propri cari e partner commerciali presenti, e il risveglio di ricordi ora convertiti al desiderio di vedere mia madre e altri cari ballare a questa musica che esisteva già allora e continua a fiorire ora. Grazie alla musica!” ha detto Gonzalo Rubalcaba su questo nuovo progetto.

“Viento y Tiempo” è un sogno d’infanzia che si avvera. In un certo senso, sta dicendo alle nostre madri, che non sono più con noi, che i loro sforzi non sono stati vani, e che quei due bambini per cui hanno combattuto sono ancora uniti. È un omaggio alla musica che scorre per le strade dell’Avana con cui siamo cresciuti. Ringrazio Dio e la visión di Top Stop Music per aver reso questo sogno una realtà“, ha dichiarato Aymée Nuviola.

Commenta John Fordham in “Jazzwise”: “Rubalcaba ha comprensibilmente osservato la sua gioia, soddisfazione, malinconia e orgoglio in questa impresa – lui e l’esultante spontaneo Aymée Nuviola difficilmente avrebbero potuto celebrare il passato musicale e il presente del loro paese con passione più inventiva.” Recensione a quattro stelle in Jazzwise, settembre 2020.

