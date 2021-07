Lino Guanciale, attore

Drammaturgia originale di Lino Guanciale

Musiche di S. Sciarrino, C. Trenet, L. Dalla, F. Buscaglione,

Musiche tradizionali afgane

Martedì 20 luglio, Prima a Roma, “FUGGI LA TERRA E L’ONDE ” Sul mare si fugge o si rincorre qualcosa, un altra nuova produzione tra teatro e musica di e con LINO GUANCIALE in cui l’attore abruzzese che ne ha scritto la drammaturgia, spazia da Joseph Conrad ad anonimi cronisti arabi, da detti e credenze di popoli diversi (storie popolari ritrovate in testi praticamente sconosciuti e poi rielaborati) passando per voci di migranti dei nostri giorni sino ai versi di alcuni celeberrimi canti dell’Eneide, riproposti alla sua maniera, per giungere infine ad un una storia contemporanea e vera, che sempre racconta di mare, di fuga, di ricerca di una vita migliore.

Lino Guanciale in parte racconta anche la storia di Al ì Ehsani , ragazzino afgano fuggito da Kabul, ispirandosi al libro dello stesso Alì, “Stanotte guardiamo le stelle”.

Lo spettacolo, a cui fanno da sottofondo musicale brani di Sciarrino, Trenet, Dalla, Buscaglione, e musiche tradizionali afgane, illustra una frastagliata ma profonda linea di congiunzione, quella della ricerca della salvezza e della felicità attraverso la sfida al mare.

Guanciale si è ispirato alle parole del grande scrittore Joseph Conrad: Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più, da Odisseo a noi, è stato complice della sua irrequietezza. Le storie poi, si somigliano… Le storie dei marinai sono di una semplicità assoluta, e il loro significato può stare tutto intero nel guscio di una noce. Sul mare si fugge o si rincorre qualcosa.

Proprio per questo, racconta Lino Guanciale – il mare e l’avventura abitano nel nostro immaginario la stessa dimensione metaforica, confusi in un abbraccio complesso che lega insieme tanto l’ebbrezza della scoperta quanto la paura della natura e dell’ignoto. La sfida dell’esploratore, del poeta e del profugo… modi diversi di scrutare l’orizzonte e studiare il vento, generati da desideri e paure difformi. Tutti scritti, però, a lettere di fuoco nell’animo umano, secondo le regole della vita, della morte e della poesia.”

Fuggi la terra e le onde è accompagnato da alcuni brani musicali che hanno a tema, ovviamente, il mare, in particolare “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, che Lino Guanciale in un momento della sua recita canta anche, in tono quasi sommesso, senza alcun accompagnamento, quasi fosse una storia che racconta a se stesso.

