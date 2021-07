“Il buco in testa” di Antonio Capuano

Sarà “Il buco in testa” del regista Antonio Capuano, il racconto di una donna che vuole incontrare l’assassino di suo padre per fare conti con la Storia, l’evento centrale della quarta giornata di Presente Italiano, in programma venerdì 16 luglio, nell’arena di Porta al Borgo (ore 21.30) a Pistoia (ingresso 5.50€, ridotto 4€).

Liberamente ispirato da fatti realmente accaduti, il film rivela un episodio molto noto degli anni di piombo: il giorno in cui un giovane vicebrigadiere venne ucciso da un attivista dell’estrema sinistra durante una manifestazione. Quell’uomo era il padre di Maria Serra, una donna che vive in provincia di Napoli. La sua vita scorre incerta, tra un lavoro precario, nessuna relazione sentimentale e una madre che non parla. Quando Maria apprende che l’omicida del padre ha un nome, un volto, un lavoro, ha scontato la sua pena e vive a Milano, decide di partire per incontrarlo… in compagnia di una pistola. Tra gli interpreti, Teresa Saponangelo, Tommaso Ragno e Francesco di Leva.

Il film è in concorso insieme a: “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice; “I predatori” di Pietro Castellitto; “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante e “Guerra e pace” (17/07) dei registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti. I film parteciperanno alla competizione per il premio al Miglior film in concorso, decretato da una giuria popolare composta da tutti gli spettatori che acquisteranno un biglietto.

Presente Italiano diretto da Michele Galardini è organizzato dall’associazione culturale PromoCinema con il patrocinio del Comune di Pistoia e grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Unicoop Firenze, Unicoop Sezione Soci Pistoia, Vannucci Piante, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Liceo Artistico P. Petrocchi, Amici di Montuliveto, Mabuse Cineclub, Libreria Lo Spazio di Pistoia, CSC Cineteca Nazionale, Titanus, Associazione Ottomani, Centro Mauro Bolognini, Polo Culturale Puccini-Gatteschi e ReportCult.

Info: www.presenteitaliano.it / Facebook / Instagram / Youtube / info@presenteitaliano.it / #PresenteIT #PresenteIT21

Luoghi e biglietti: Arena di Porta al Borgo (via delle Pentole, 4) biglietti 5,5€ intero / 4€ ridotto (Soci Coop); Arena di Montuliveto (viale Petrocchi Policarpo, 92), ingresso libero; libreria “Lo Spazio Pistoia”, via Curtatone e Montanara, 20.