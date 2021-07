“Il cattivo poeta” inaugura la 7° edizione di Presente Italiano

Sarà “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice, incentrato sulla figura di Gabriele D’Annunzio, interpretato da Sergio Castellitto, a inaugurare la 7/a edizione di Presente Italiano, il festival interamente dedicato alle opere nazionali più interessanti diretto da Michele Galardini, martedì 13 luglio, nell’arena di Porta al Borgo (ore 21.30) a Pistoia (ingresso 5.50€, ridotto 4€).

Il film racconta gli ultimi anni di vita di D’annunzio (si apre nella primavera del 1936) delineando il ritratto di uno dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana e della storia del nostro Paese. Al giovane federale Giovanni Comini, di stanza a Brescia, viene assegnato dal Segretario del Partito Fascista Achille Starace l’incarico di sorvegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale, per raccogliere su di lui informazioni di ogni tipo. D’Annunzio si è dichiarato contrario all’imminente alleanza fra Mussolini e Hitler, che il poeta definisce un “ridicolo nibelungo”, e il Partito non tollera il suo dissenso. Comini si reca al Vittoriale e da lì manda alla Casa del Fascio regolari rapporti su ogni attività del Poeta Vate, comprese quelle sessuali. Ma il suo legame con D’Annunzio cresce, e il dubbio sull’operato del Fascismo comincia ad insinuarsi anche nel convintissimo federale.

Il film è in gara con “I predatori” (14/07) di Pietro Castellitto; “Le sorelle Macaluso” (15/07) di Emma Dante; “Il buco in testa” (16/07) di Antonio Capuano e “Guerra e pace” (17/07) dei registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti. I film parteciperanno alla competizione per il premio al Miglior film in concorso, decretato da una giuria popolare composta da tutti gli spettatori che acquisteranno un biglietto.

Presente Italiano è organizzato dall’associazione culturale PromoCinema con il patrocinio del Comune di Pistoia e grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Unicoop Firenze, Unicoop Sezione Soci Pistoia, Vannucci Piante, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Liceo Artistico P. Petrocchi, Amici di Montuliveto, Mabuse Cineclub, Libreria Lo Spazio di Pistoia, CSC Cineteca Nazionale, Titanus, Associazione Ottomani, Centro Mauro Bolognini, Polo Culturale Puccini-Gatteschi e ReportCult.

Luoghi e biglietti: Arena di Porta al Borgo (via delle Pentole, 4) biglietti 5,5€ intero / 4€ ridotto (Soci Coop); Arena di Montuliveto (viale Petrocchi Policarpo, 92), ingresso libero; libreria “Lo Spazio Pistoia”, via Curtatone e Montanara, 20.