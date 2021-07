Il premiato collettivo lunAzione di Napoli martedì 20 luglio sbarca a Udine, dove va in scena alle 21.00, nell’elegante cornice della Corte di Palazzo Morpurgo, con uno dei suoi maggiori successi, “Il Colloquio”, nell’ambito di FESTIL_Festival estivo del Litorale, con il sostegno del Comune di Udine e in collaborazione con Teatro Contatto Blossoms/Fioriture. Lo spettacolo vede il patrocinio dell’Associazione Antigone, che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario, ed è ideato e diretto da Eduardo di Pietro con l’aiuto di Cecilia Lupoli, per l’interpretazione di Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino, e i costumi di Federica Del Gaudio. “Il Colloquio” ha vinto il Premio Scenario Periferie 2019 ed è arrivato in finale al premio In-Box 2021.

Napoli, carcere di Poggioreale. Tre donne attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno. Una di loro è incinta. In maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame. «Nel corso delle ricerche – spiega il regista – ci siamo innamorati di queste vite dimezzate, ancorate all’abisso, disposte lungo una linea di confine spaziale e sociale, costantemente protese verso l’altrove: un aldilà doloroso e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata. La mancanza, in entrambe le direzioni, ci è sembrata intollerabile».

Segue la visione dello spettacolo, l’incontro tra gli interpreti e la Dott.ssa Giusy Guarino, psicoterapeuta e presidente della Coop. Athena Città della Psicologia, per il ciclo Indagare il tempo – teatro e sociale in dialogo con il presente.

martedì 20 luglio, ore 21.00 | Udine, Corte di Palazzo Morpurgo (in caso di maltempo, Teatro San Giorgio)

Il Colloquio

progetto e regia Eduardo Di Pietro

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

aiuto regia Cecilia Lupoli

costumi Federica Del Gaudio

organizzazione Martina Di Leva

residenza per artisti nei territori – Teatro Due Mondi, Faenza

uno spettacolo di Collettivo lunAzione

con il patrocinio dell’Associazione Antigone

Premio Scenario Periferie 2019

Finalista premio In-box 2021

Con il sostegno del Comune di Udine

Spettacolo realizzato in collaborazione fra FESTIL_Festival estivo del Litorale e Teatro Contatto Blossoms/Fioriture

DOPO LO SPETTACOLO

IL COLLOQUIO

per il ciclo di incontri

Indagare il tempo – teatro e sociale in dialogo con il presente

Interverranno gli interpreti dello spettacolo con la Dott.ssa Giusy Guarino psicoterapeuta e presidente della Coop. Athena Città della Psicologia.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e biglietteria, visita il sito festivalestivodelitorale

Per gli appuntamenti a Udine visita anche il sito www.cssudine.it

Per gli appuntamenti a Trieste

Prevendita TicketPoint Corso Italia Corso Italia, 6/c – Trieste

vendita online biglietteria.ticketpoint-trieste.it