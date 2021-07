Il Giovanni Benvenuti Quartet al Valdarno Jazz Summer

Domani, martedì 13 luglio, torna ad accendersi Valdarno Jazz, la rassegna di jazz itinerante valdarnese che ospiterà per l’occasione, in piazza delle Fornaci a San Giovanni Valdarno, il Giovanni Benvenuti Quartet (ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione al 055 9126268). L’occasione è buona per presentare il nuovissimo lavoro del quartetto, Paolina and the Android, uscito giusto lo scorso maggio su etichetta Wow Records.

Valdarno Jazz è una rassegna di jazz itinerante che nel corso degli anni ha sviluppato un profondo rapporto con l’omonimo territorio che la ospita: giunta questa estate alla sua 38esima edizione è ancora una volta figlia della direzione artistica dei musicisti Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia.

“Paolina and the Android – afferma l’autore del disco – è una colonna sonora per eventi che non abbiamo vissuto ma che hanno portato a grandi cambiamenti politici ed esistenziali. Una musica che nasce dalle suggestioni suggerite dalla storia e dalla fantascienza, da fatti accaduti nel passato che hanno poi influenzato il futuro. La forza delle idee e della narrazione che hanno cambiato gli uomini e il corso della storia.”

Per la realizzazione dell’album Benvenuti ha voluto con sé Giacomo Del Pra (piano), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Dario Rossi (batteria), formazione che lo segue anche dal vivo nella data valdarnese.

Giovanni Benvenuti, nato a Siena il 27 Giugno 1989 è sassofonista, clarinettista, compositore e docente, si è diplomato con il voto di 110 con lode e menzione accademica al conservatorio G.B.Martini di Bologna. Per 2 anni consecutivi è nella classifica dei 10 migliori sassofonisti tenori italiani dei readers pool della rivista Jazzit. Insegna sassofono alla scuola di musica Mosaico di Colle Val d’Elsa dal 2017 ed alla prestigiosa accademia Siena Jazz dal 2018. Cura la direzione artistica del festival e concorso Val D’Agri Jazz.

Come ogni altro evento di Valdarno Jazz Estate 2021 (ad eccezione dell’evento di chiusura col John Patitucci Trio lunedì 26 luglio) il concerto è ad ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione telefonando alla Proloco di San Giovanni al numero 055 9126268.

La rassegna Valdarno Jazz prosegue con la JOTC Open Orchestra (martedì 20 luglio, ore 21.30, in piazza Liberazione a Terranuova Bracciolini), la Sunrise Jazz Orchestra (giovedì 22 luglio, ore 21.30, all’arena teatro Garibaldi di Figline) e si conclude col John Patitucci Trio.