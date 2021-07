Il piano jazz a Milano

Giunta alla sua X edizione, la rassegna gratuita Palazzo Marino in Musica dedica la questa stagione al tema dell’improvvisazione.

Dopo il concerto di apertura con Dudù Kouate e Simone Mor dal titolo Pànico, domenica 18 Luglio alle ore 11.00 la rassegna Palazzo Marino in Musica prosegue con tre generazioni di pianisti collegate da un genere molto specifico: il jazz.

Del resto il tema della rassegna quest’anno è l’arte dell’improvvisazione e il pianoforte nella storia del jazz è stato una continua sfida, proprio nel campo del virtuosismo e della creatività.

Sul palco Giuseppe Vitale, giovanissimo e talentuoso, Simone Daclon nel pieno della sua attività artistica, pianista esperto, docente e concertista, e Gaetano Liguori, di fatto colui che ha introdotto il free jazz in Italia negli anni ‘70.

Una staffetta per esplorare in sintesi le grandi potenzialità espressive dell’improvvisazione al pianoforte e di come nella sua purezza e complessità, rappresenti con il jazz milanese una tradizione vitale e stimolante.

Il concerto è anticipato dal lancio in prima assoluta, domenica 11 Luglio alle ore 11.00, di un video di danza realizzato in esclusiva per Palazzo Marino in Musica da Emanuela Tagliavia, dal titolo Il moto è causa d’ogni vita, con gli allievi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Il video sarà lanciato sulle pagine di Palazzo Marino in Musica e di Equivoci Musicali.

Anche questo concerto, come tutti quelli della rassegna, si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 10.00 del giovedì precedente ogni concerto è possibile ritirarli presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in Piazza della Scala 6.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali. Le Istituzioni coinvolte nel 2021 come partner sono il Conservatorio G. Verdi di Milano, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien. Consulente artistico è il prof. Ettore Napoli.

