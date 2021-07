Isabella Ferrari e Marco Vichi a La Terrazza di San Casciano dei Bagni

Sulla panchina de La Terrazza, sabato 24 luglio alle ore 18.30 Isabella Ferrari, una delle attrici iconiche italiane, si racconta alla giornalista di cinema e lifestyle Paola Jacobbi. L’attrice ha raggiuinto il grande successo molto giovane con Sapore di mare di Carlo Vanzina, film cult degli anni ’80 divenuto il simbolo di una generazione, e ha vinto la Coppa Volpi per l’interpretazione in Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola.

Amata dal grande pubblico anche per il ruolo di Giovanna Scalise in Distretto di Polizia, la Ferrari ha lavorato con grandi registi come Nanni Moretti, Ferzan Ozpetek, Cristina Comencini. Paolo Sorrentino l’ha diretta ne La grande bellezza, ruolo per il quale ha vinto il Nastro d’Argento speciale nel 2014.

Tra cinema, televisione e teatro Isabella Ferrari racconta una carriera multiforme, nata dal desiderio della madre di introdurla nello spettacolo attraverso provini e concorsi di bellezza (a 15 anni Isabella vinse il titolo di Miss Teenager a Piacenza), fino a diventare una vera e propria icona del cinema italiano fra ruoli leggeri e impegnati come la sua partecipazione nel recital di impegno civile Anestesia totale di e con Marco Travaglio, che ha percorso tutta l’Italia in tour.

Domenica 25 luglio alle ore 21.30, sulla panchina di piazza della Repubblica, con la Cooperativa di comunità ‘Filo&Fibra’ si parlerà di una visione innovativa della tradizione completamente eco-friendly, per il rispetto dell’ambiente, la rielaborazione e la riscoperta del saper fare.

Nata nel 2018 grazie al progetto per la Cooperative di Comunità della Regione Toscana, ‘Filo&Fibra’ lavora per contribuire alla valorizzazione del territorio, ponendosi l’obiettivo di contrastare lo spopolamento dei borghi, impegnandosi nella tutela dell’ambiente e nella crescita dell’economia locale.

Tra le varie iniziative che organizza c’è quella di raccogliere testimonianze dal passato per trasmetterle alle generazioni future. Filo&Fibra per La Terrazza organizza una tavola rotonda dal titolo Il racconto di un territorio tra passato e futuro. Interverranno: Gloria Lucchesi, presidente della cooperativa che presenterà il progetto, la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, Massimo Miniati, presidente della Cooperativa di Comunità ‘Ecosistema Comunale di Castell’Azzara’ e lo scrittore fiorentino Marco Vichi straordinario narratore del territorio toscano. Modera il giornalista Maurizio Mesenzani.

Prenotazioni: info@laterrazzaincontri.com

