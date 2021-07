IUC, Aurora Orsini e Caravaggio Piano Quartet

Aurora Orsini – 20:30

Caravaggio Piano Quartet – 21:30

———–

Venerdì 9 luglio

Nuovo doppio appuntamento di Classica al tramonto, la rassegna estiva dell’Istituzione Universitaria dei Concerti presso il Museo Orto Botanico di Roma, in programma Venerdì 9 luglio. Alle ore 20.30 la giovane chitarrista classica Aurora Orsini, regolarmente impegnata in concerti da solista e in formazioni di musica da camera e grande amante della musica contemporanea, propone un programma che accosta Bach a due autori novecenteschi come Castelnuovo-Tedesco e Walton alle atmosfere andaluse della Sonata op. 61 per chitarra del compositore Joaquín Turina. Alle ore 21.30 è la volta del Caravaggio Piano Quartet (Premio Abbiati 2020) costituito da giovani talenti ciascuno con doti di eccellenza e formazione superiore presso centri come la Royal Academy of Music, Universität Mozarteum, la Haute École de Musique di Ginevra e l’Accademia di Santa Cecilia. Il Quartetto, formato da Federico Piccotti, Matteo Mizera, Daniel Mizera e Marta Puig, proporrà il Quartetto con pianoforte in la minore (Quartettsatz) di Mahler e il Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60 di Brahms.

———-

CLASSICA AL TRAMONTO

Museo Orto Botanico Sapienza Università di Roma, Largo Cristina di Svezia 23A, Roma

Venerdì 9 luglio ore 20.30

Aurora Orsini chitarra

Bach Allemande dalla Suite in la minore BWV 995

Turina Sonata op. 61

Castelnuovo-Tedesco Capriccio I Francisco Goya y Lucientes, pintor

Castelnuovo-Tedesco Capriccio VIII Dios la perdone: y era su madre

Walton Five Bagatelles

———

Venerdì 9 luglio ore 21.30

Caravaggio Piano Quartet

Mahler Quartetto con pianoforte in la minore (Quartettsatz)

Brahms Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60

————-

I concerti si svolgeranno nel rispetto delle linee guida delle disposizioni anti-Covid.

Informazioni per il pubblico

www.concertiiuc.it ; 06-3610051/2

Biglietti

posto unico € 10,00 (più € 1,00 prev.) + ingresso Orto Botanico € 4,00

Ridotti € 8,00 (più € 1,00 prev.) + ingresso Orto Botanico € 4,00

Under30 € 5,00 + ingresso Orto Botanico € 4,00

————–

Vendita biglietti: telefonicamente al n. 06 3610051-2 con carta di credito e bonifico; sul nostro sito www.concertiiuc.it e www.vivaticket.com ; rivendite del circuito Vivaticket.

All’Orto Botanico solo la sera del concerto: la biglietteria apre 45 minuti prima di ogni spettacolo.