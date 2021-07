Josh Rouse al Festival delle Colline

Piglio da cantautore di razza, declinato ora in versione folk, ora rock, soul, latina… Una carriera che più eclettica non si può, quella del songwriter americano Josh Rouse, in concerto giovedì 22 luglio alla Villa Medicea di Artimino a Carmignano (Prato), nell’ambito del Festival delle Colline 2021, unica data italiana del tour estivo.

Inizio ore 21,30 (attenzione, l’annunciato live delle ore 19 non si svolgerà), apre la serata Emma Tricca. Il biglietto costa 5 euro e si può acquistare in prevendita sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.

Dal lungo viaggio in musica di Josh Rouse impossibile non ricordare le ballate malinconiche di “1972“, album che lo impose al grande pubblico, il brano “Directions” inserito nella colonna sonora del film “Vanilla Sky“, fino al recente progetto “The Mediterranean Gardener” realizzato con l’alter ego Ilsa: un disco venato di elettronica pop e reminiscenze ’80.

“Ogni volta che registro un disco, cerco di renderlo diverso dal precedente. C’è sempre qualcosa di nuovo che riesce ad affascinarmi. Certo, alla fine della giornata sono la mia voce e la mia sensibilità melodica a legare le cose insieme“.

Originario del Nebraska ma da vent’anni trasferito in Spagna, Josh Rouse, rimodella come pochi, forse come nessuno, il songwriting a stelle e strisce. Al Festival delle Colline si presenta in versione voce e chitarra: dimensione perfetta per spaziare tra le principali tappe della sua carriera.

Da non perdere il live di Emma Tricca che apre l’appuntamento: cantautrice raffinatissima con natali italiani, oggi di stanza a Londra, trascorsi a New York, Texas e via viaggiando. Tra folk, blues e poesia, e fan come John Renbourn, Judy Collins, Jools Holland e Guy Garvey.

In programma fino al 28 luglio, Festival delle Colline porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline Pratesi. In arrivo nei prossimi giorni Francesco Baccini e Serena Altavilla.

Festival delle Colline 2021 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano e Cantagallo e Regione Toscana, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Consiag. Direzione artistica di Gianni Bianchi. Seguiteci sul sito ufficiale www.festivaldellecolline.com e sui canali social del festival.

Info spettacoli

www.facebook.com/festivaldellecolline

www.festivaldellecolline.com

www.instagram.com/festivaldellecolline

https://twitter.com/FestivalColline

festivaldellecolline@gmail.com