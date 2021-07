La Terrazza ospita Marco d’Amore e Umberto Rapetto

Cosa c’è di più naturale di ritrovarsi su una panchina del paese a parlare del più e del meno? Inizia da una ‘panchina’ affacciata sul paesaggio toscano, la rassegna di incontri La Terrazza, nata cinque anni fa nel borgo senese di San Casciano dei Bagni, dove in questo fine settimana di metà luglio si parlerà di spettacolo e di cibernetica.

Sabato 17 luglio, ore 18.30, il cinema sarà protagonista con l’attore e regista Marco d’Amore, volto noto per il ruolo di Ciro Di Marzio della serie Gomorra, di cui è stata annunciata in questi giorni l’uscita della quinta stagione (alcuni episodi sono diretti da D’Amore). D’Amore con il film L’Immortale ha vinto il Nastro d’Argento nel 2019 come miglior regista esordiente. Con lui sul palco la giornalista cinematografica Laura Delli Colli, scrittrice e giornalista, presidente dei Giornalisti Cinematografici italiani che assegnano i Nastri d’Argento e della Fondazione Cinema per Roma.

L’ultimo film che vede Marco D’Amore dietro alla cinepresa è uscito per Sky a giugno ed è ambientato proprio in Toscana a Forte dei Marmi, Security è il nuovo thriller diretto da Peter Chelsom, regista di successi come Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana, e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), autore de Il capitale umano.

Domenica 18 luglio alle ore 18.30 parla sulla panchina di piazza della Repubblica, Umberto Rapetto, ex ufficiale della Guardia di Finanza, inventore e comandante del GAT (Gruppo anticrimine telematico), giornalista, scrittore e docente universitario, si definisce un tipo inadatto ai compromessi. È autore di numerose inchieste sul cyber crime e sulle truffe fiscali, tema dell’incontro sarà l’industrializzazione della minaccia informatica. Rapetto è stato un punto di riferimento, in Italia e non solo, per tutto ciò che riguarda le inchieste telematiche, molti i suoi successi come la cattura degli hacker entrati nel Pentagono e nella NASA nel 2001 e il recupero dei dati del naufragio della Costa Concordia, Rapetto ha inoltre guidato le indagini inerenti la mancata connessione delle slot machine al sistema dell’anagrafe tributaria.

