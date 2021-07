“Le sorelle Macaluso” di Emma Dante a Presente Italiano

Il film “Le sorelle Macaluso” della regista Emma Dante, vincitore del premio “Miglior film ai Nastri d’Argento 2021”, un affresco poetico del trascorrere del tempo di cinque sorelle cresciute in una casa nella periferia di Palermo, sarà proiettato giovedì 15 luglio, alle 21.30, a Pistoia nell’arena di Porta al Borgo (ingresso 5.50€, ridotto 4€) per la terza giornata di Presente Italiano, il festival di cinema che racconta il meglio della produzione nazionale. A introdurre il film Michele Galardini, direttore artistico del festival.

Il film, trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale della stessa regista, racconta l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia dispone, Antonella osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi, inventarsi le giornate e rimandare la miseria. Antonella è la più piccina e intorno a lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d’estate la portano ‘a Charleston’, un mare privato dove si bagnano incoscienti che la vita qualche volta bara. È un attimo e Antonella diventa il loro errore fatale, il loro segreto, il loro rimorso.

Il film è in gara insieme a: “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice; “I predatori” di Pietro Castellitto; “Il buco in testa” (16/07) di Antonio Capuano e “Guerra e pace” (17/07) dei registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti. I film parteciperanno alla competizione per il premio al Miglior film in concorso, decretato da una giuria popolare composta da tutti gli spettatori che acquisteranno un biglietto.

Presente Italiano diretto da Michele Galardini è organizzato dall’associazione culturale PromoCinema con il patrocinio del Comune di Pistoia e grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Unicoop Firenze, Unicoop Sezione Soci Pistoia, Vannucci Piante, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Liceo Artistico P. Petrocchi, Amici di Montuliveto, Mabuse Cineclub, Libreria Lo Spazio di Pistoia, CSC Cineteca Nazionale, Titanus, Associazione Ottomani, Centro Mauro

Bolognini, Polo Culturale Puccini-Gatteschi e ReportCult.

Info: www.presenteitaliano.it / facebook.com/PresenteItaliano / Instagram: @presenteitaliano / Youtube: Presente Italiano / info@presenteitaliano.it / #PresenteIT #PresenteIT21

Luoghi e biglietti: Arena di Porta al Borgo (via delle Pentole, 4) biglietti 5,5€ intero / 4€ ridotto (Soci Coop); Arena di Montuliveto (viale Petrocchi Policarpo, 92), ingresso libero; libreria “Lo Spazio Pistoia”, via Curtatone e Montanara, 20.