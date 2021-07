Marco Carta al Village con “Mala Suerte”

By

Sarà un fine settimana in cui musica e cultura e divertimento si alterneranno sul palco del Pride Village, in corso al Parco delle Mura di Padova fino ad ottobre.

Francesco Lepore presenta “Il delitto di Giarre”

Venerdì 16 luglio il palco del Festival ospiterà il giornalista e scrittore Francesco Lepore per la presentazione del suo nuovo libro-inchiesta “Il delitto di Giarre. 1980: un «caso insoluto» e le battaglie del movimento LGBT+ in Italia”, edito da Rizzoli.

Era il 31 ottobre 1980 quando Giorgio Agatino Giammona e il suo “zito” Antonio Galatola furono trovati uccisi, mano nella mano, nella cittadina siciliana, dopo essere scomparsi quattordici giorni prima. Subito, nella cittadina del catanese, si inizia a vociferare di doppio suicidio, o di omicidio-suicidio. Mentre i parenti delle vittime si affannano a negarne l’omosessualità, le indagini si infrangono contro un muro di silenzio e i punti da chiarire restano tanti. Quello che è certo è che Giorgio e Toni sono morti del pregiudizio di una intera comunità nei loro riguardi.

La vicenda scosse fortemente l’opinione pubblica, che fu portata per la prima volta a riconoscere l’esistenza dell’effettiva discriminazione verso le persone omosessuali. Come diretta conseguenza nacque il Fuori! di Catania. E, il 9 dicembre 1980, a poco più di un mese dal ritrovamento dei corpi dei due ragazzi fu costituito a Palermo su organizzazione di don Marco Bisceglia il primo nucleo di Arcigay, la più importante associazione LGBT+ italiana.

Attraverso l’attenta ricostruzione del delitto (alla luce degli articoli coevi, di testimonianze provenienti dall’ambiente familiare degli ziti, da quello civico giarrese e da quello degli attivisti/e) Francesco Lepore racconta quattro decenni di battaglie e rivendicazioni del movimento LGBT+ italiano.

La serata proseguirà all’insegna del divertimento e della spumeggiante allegria delle Drag Queen del Village, pronte ad esibirsi con i loro iconici costumi al ritmo delle hit dell’estate e dei grandi classici del pop.

Marco Carta presenta al Pride Village il nuovo singolo “Mala Suerte”

La musica tornerà protagonista anche sabato 17 luglio, quando al Festival arriverà Marco Carta per presentare il suo nuovo singolo “Mala Suerte” un mix di sonorità nuove per l’estate, prodotto dai dj e producer di fama internazionale Angemi e Mauro Pilato, che anticipa l’uscita del prossimo disco di inediti del cantante, previsto per l’autunno 2021.

Reggaeton, pop ed elettronica si mescolano sapientemente in un brano molto allegro, ma che tuttavia contiene con un testo profondo e venato di nostalgia in cui si racconta di un rapporto ormai stanco e della conseguente voglia di evasione.

La carriera musicale di Marco Carta prende il volo nell’aprile 2008 grazie alla vittoria ottenuta al talent show Amici di Maria De Filippi e alla pubblicazione del singolo di debutto, “Ti rincontrerò”, che anticipa l’omonimo album. Nel 2009 partecipa a Sanremo con il brano “La forza mia”, che lo porta sul podio, e che dà il titolo anche al suo nuovo album, il primo completamente di inediti. Nel 2010 è invece la volta del suo secondo lavoro, “Il cuore muove”.

Del 2011 è il singolo “Mi hai guardato per caso”, che anticipa il nuovo album “Necessità Lunatica”. Nello stesso periodo Carta ritorna ad Amici nella categoria Big. Tra il 2014 e il 2015, Marco Carta pubblica due nuovi singoli, in attesa del quinto album: “Splendida ostinazione” e “Ho scelto di no”.

Nel 2016 viene annunciata la sua partecipazione come concorrente all’undicesima edizione del reality “L’isola dei famosi”. Nello stesso anno pubblica “Come il Mondo”, seguito nel 2017 da “Tieniti Forte”. Prende inoltre parte come concorrente alla settima edizione di Tale e quale show su Rai 1 uscendone come vincitore. Il 21 giugno 2019 è stato pubblicato il settimo album “Bagagli leggeri”.

Il 6 novembre 2020, in collaborazione con Angemi, Carta pubblica il singolo “Domenica da Ikea” insieme al relativo videoclip. Parallelamente alla sua carriera di cantante, Carta ha all’attivo la pubblicazione di un’autobiografia, “Ho una storia da raccontare” (Mondadori, 2015) e del volume “Libero di amare”, scritto con Marco Rettani (Baldini + Castoldi, 2019).

Ogni giorno food, drink & music

Ogni giorno, dalla colazione al dopo cena, accompagnato dalla selezione musicale di Radio Wow, il pubblico potrà scegliere tra un vasto assortimento di situazioni per un aperitivo o un after dinner e la possibilità di cenare al ristorante “Monkey Businness” o assaggiare le specialità gastronomiche del pub “Il Vizio”.

L’accesso al Festival, sempre ad ingresso gratuito, potrà avvenire da via Zancan o dalla rotonda del cavalcavia Dalmazia. Il pubblico avrà la possibilità di lasciare gratuitamente la propria vettura presso il Parcheggio Sarpi APS e il parcheggio del Supermercato Eurospin, entrambi in via Sarpi.

Divertirsi in sicurezza

Per tutta la durata del Festival saranno in vigore le regole vigenti di contrasto al COVID-19. Permane obbligatorio l’uso della mascherina e del distanziamento interpersonale. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni igienizzati continuamente con un presidio fisso.

All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Sarà premura, inoltre, dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno di Coca-Cola e Comunian, Hotel Al Cason. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

Per informazioni

www.padovapridevillage.it