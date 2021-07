“Marte contro Venere” il nuovo singolo di Naima

Silvia Pirani in arte NAIMA ha vinto il Festival Show e la borsa di studio di Radio Bruno grazie alla quale ha potuto studiare perfezionamento vocale con la supervisione di Silvia Mezzanotte.

Video “Marte contro Venere“: https://youtu.be/RdtfrmZpH84

Naima: –La canzone è un’esplosione di energia che si intreccia con sonorità profonde e suoni elettronici. Il tutto dà vita ad un brano estivo da ballare e da cantare, ma che al contempo non perde di raffinatezza–

Biografia

Silvia Pirani in arte NAIMA, ha già un palmares importante grazie alla vittoria di diversi contest: come la borsa di studio di Radio Bruno, grazie alla quale ha potuto studiare perfezionamento vocale con la supervisione di Silvia Mezzanotte o il Festival del Garda fino alla più recente vittoria al Festival Show, che le permette in seguito di collaborare come speaker nelle radio del gruppo Klasse Uno. Nel frattempo lavora come vocalist in grosse discoteche assieme a dj affermati come Gianni Coletti, Marco Cavax, Jessie Diamond, Alfred Azzetto, Diego Broggio (DB Boulevard) Cristian Marchi e molti altri. Il suo disco esordio “Ritaglio” esce nel 2012 anticipato dal singolo “Accontentami tu”, successivamente pubblica il singolo “Voglio di più” (2016) grazie alla collaborazione con Giancarlo e Federico Malaman. Nel 2020 pubblica “Notte Baby” e “Mi vorresti qui” grazie alla assodata collaborazione con Valerio Carboni e Matteo Tisato.

Contatti Social

Web Site: http://www.silviapirani.net

YouTube: http://www.youtube.com/silviapirani

Facebook: http://www.facebook.com/silvianaimapirani

Instagram: http://www.instagram.com/silvianaimapirani