Mimmo Lucano e Riace Social Blues

Debutta in prima nazionale al Festival delle Colline “Riace Social Club“, lo spettacolo che vede in scena l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

Appuntamento mercoledì 7 luglio (ore 21,30) a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano (Prato), serata inaugurale del festival.

“Riace Social Blues” è il racconto di un’umanità giusta che guarda ai valori dell’uguaglianza. A rivelarla è Mimmo Lucano, in un dialogo con il giornalista e scrittore Enrico Fierro ed un monologo/orazione di Cosimo Damiano Damato, con le incursioni musicali afro/blues del griot Baba Sissoko accompagnato dalla sua band e Djana Sissoko. In scena anche la danzatrice Lucia Scarabino.

Lo spettacolo parte dalla storia di Mimmo Lucano e di Riace, di un sindaco (oggi ex) e di un piccolo paese della Calabria dove un nuovo approccio all’accoglienza dei migranti e dei rifugiati politici ha preso forma.

“Per questa storia non servono attori, non si può recitare la vita ma si può solo dire – spiega Damato – per alzare ancora il pugno al cielo e continuare a lottare per quei sentimenti di umanità e fratellanza, cari a Papa Francesco. Una storia olfattiva, di rabbia e di speranza“.

Biglietto – 5 euro – in prevendita sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.

In programma fino al 28 luglio, Festival delle Colline porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline Pratesi: artisti di qualità, scenari incantevoli, biglietti a prezzi simbolici, atmosfere bucoliche, pubblico felice. Prossimi ospiti di questa 42esima edizione saranno Raiz & Radicanto, Dillon, Josh Rouse, Emma Tricca, Francesco Baccini, Finaz, Sirio, The Buttshakers e Serena Altavilla.

Festival delle Colline 2021 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano e Cantagallo e Regione Toscana, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Consiag. Direzione artistica di Gianni Bianchi.

