Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco con “In quelle tenebre”

Domani venerdì 9 luglio a Udine per la sesta edizione di FESTIL_Festival estivo del Litorale, l’unico festival di prosa del Friuli Venezia Giulia riconosciuto e sostenuto dal MiC, diretto da Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli, e Katja Pegan, va in scena a Udine, al Parco Moretti (zona chiosco) alle 21.00, in prima assoluta, con il sostegno del Comune di Udine e in collaborazione con Teatro Contatto Blossoms/Fioriture, “In quelle tenebre – La verità è un intreccio di voci”, psicobiografia di Franz Stangl, comandante dei campi di sterminio di Sobibór e Treblinka (Polonia), che prestò servizio in Italia a Udine e Trieste, presso la Risiera di San Sabba, per poi essere arrestato nel 1967 e rinchiuso a Düsseldorf, in Germania. È qui che la giornalista Gitta Sereny lo intervistò, nel 1971, un colloquio di 70 ore, avvenuto nella cella in cui stava scontando l’ergastolo. Attraverso il linguaggio immediato della frontalità, gli interpreti Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco lanciano dal palco domande potenti, che ripercorrono una storia che non potrà mai essere dimenticata: «Oggi, il delicato ruolo di Gitta Sereny, credo debba esser affidato alla comunità, ovvero al pubblico. – scrive Rosario Tedesco, che firma lo spettacolo – Si procederà così, di domanda in domanda, di risposta in risposta. Poiché una comunità che interroga il passato lo rende vivo».

Per il libro, Sereny intervistò molte persone che fanno da corollario al racconto di Stangl. Nell’ultimo incontro con Sereny, Stangl ammise finalmente di condividere la colpa per l’Olocausto. Morì meno di 24 ore dopo.

venerdì 9 luglio, ore 21.00 | Udine, Parco Moretti (zona chiosco)

In quelle tenebre – La verità è un intreccio di voci

di Gitta Sereny

uno spettacolo di Rosario Tedesco

con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco

prima assoluta

Con il sostegno del Comune di Udine

Spettacolo realizzato in collaborazione fra FESTIL_Festival estivo del Litorale e Teatro Contatto Blossoms/Fioriture

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e biglietteria, visita il sito www.festivalestivodelitorale.com

Per gli appuntamenti a Udine visita anche il sito www.cssudine.it

Per gli appuntamenti a Trieste

Prevendita TicketPoint Corso Italia Corso Italia, 6/c – Trieste

Vendita online biglietteria.ticketpoint-trieste.it