Noa e Gil Dor in concerto a Pavia

Per la rassegna “La città come palcoscenico”, giovedì 29 luglio al Castello Visconteo

Giovedì 29 luglio 2021 alle ore 21.30, per la rassegna “La città come palcoscenico” al Castello Visconteo si terrà il concerto di Noa e Gil Dor. Afterallogy è il titolo dell’ultimo album dei due artisti e amici, ideato e scritto durante il periodo della pandemia: un album jazz, chitarra e voce, che descrive emozionalmente il grande sodalizio trentennale che unisce le carriere di questi straordinari autori, per l’occasione accompagnati al pianoforte da Ruslan Sirota, Grammy Award 2010, già nelle band di Stanley Clarke a Los Angeles.

“Questo nome è stato inventato da Gil e questo album è la risposta del perché stiamo facendo quello che stiamo facendo… dopo tutto, “after all”. È una specie di titolo influenzato dal coronavirus, da questo isolamento che ci ha riuniti in una stanza, io e lui, dopo così tante vicende artistiche passate insieme, per ripartire da capo con un album registrato a casa mia, dal momento che era vietato uscire. Questo ci ha permesso di fermarci a focalizzare e capire quello che veramente entrambi amavamo musicalmente; ci ha permesso di selezionare dei brani a cui eravamo particolarmente affezionati e arrangiarli spontaneamente e senza fretta” spiega Noa.

Ospite al Castello Visconteo già nel 2004, Noa (Anoachim Nini) torna a Pavia con i suoi ritmi sperimentali, che intrecciano il jazz alla musica popolare mediorientale ed il rock.

La cantautrice israeliana è considerata la più importante sostenitrice culturale in Israele del dialogo e della coesistenza col popolo palestinese. Tra le infinite attività in cui è stata coinvolta per favorire la pace e il dialogo, spicca la sua partecipazione storica al concorso Eurovision 2009, nel quale rappresentava Israele insieme all’artista israeliano-palestinese Mira Awad con la canzone originale “There Must Be Another Way” in inglese, ebraico e arabo.

I biglietti per il concerto di Noa e Gil Dor possono essere acquistati online su teatrofraschini.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Fraschini, aperta nel giorno dello spettacolo (29 luglio) dalle 17.30 alle 21.30.

Speciale riduzione riservata a ragazzi under 18, agli studenti universitari e agli studenti del conservatorio ISSM F. Vittadini: tutti gli spettacoli di Fondazione Teatro Fraschini al Castello Visconteo a solo 5 euro.

“La città come palcoscenico” è la rassegna promossa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia, con il fondamentale contributo della Fondazione Teatro Fraschini, in collaborazione con il Conservatorio ISSM F. Vittadini, il Collegio Ghislieri con il suo Centro di Musica Antica e il Collegio Borromeo, e con il patrocinio di Regione Lombardia, con l’obiettivo di offrire al pubblico lombardo per la stagione estiva un’offerta culturale fortemente attrattiva e di ampio respiro. Nel cortile del Castello Visconteo e sul palco del Teatro Fraschini si proporranno concerti di artisti internazionali, spettacoli di prosa, appuntamenti con la comicità contemporanea, oltre a straordinari percorsi di danza e arti performative e al cinema di qualità (Cinema sotto le stelle).

