Omaggio in musica a Franco Zeffirelli

Lunedì 19 luglio la Fondazione Zeffirelli ospita nel suo cortile interno – piazza di S. Firenze, 5 a Firenze – l’Orchestra da Camera Fiorentina per un omaggio musicale alle colonne sonore dei grandi film del Maestro.

Il concerto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Inizio ore 21. Biglietto 20 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Dalle ore 20 i partecipanti al concerto potranno visitare il Museo Zeffirelli della Fondazione, dove sono esposte oltre 300 opere, tra bozzetti di scena, disegni, figurini e costumi inerenti l’attività del regista e scenografo nel campo dell’opera lirica, del teatro di prosa e del cinema.

L’Orchestra, diretta da Giuseppe Lanzetta, eseguirà alcuni dei brani più conosciuti delle colonne sonore dei film di Franco Zeffirelli come “Tema d’amore” scritto da Nino Rota per “Giulietta e Romeo” del 1968, Fratello Sole Sorella Luna, di Riz Ortolani e tratto dall’omonimo film del 1972, “Amleto” scritto da Ennio Morricone e tratto dal film del 1992.

Completeranno il programma altre celebri colonne sonore del cinema, da “La vita è bella” di Nicola Piovani a “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morricone. E ancora “Il Postino” di Bacalov, “Il Padrino” di Nino Rota e un omaggio a Federico Fellini.

Solisti Fernando Ramsés Peña Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba. Fernando Ramsés Peña Díaz si è diplomato in pianoforte classico all’Università di Colima in Messico, per poi laurearsi in pianoforte jazz al conservatorio Santa Cecilia di Roma. A soli trenta anni vanta numerose esperienze internazionali costellate di premi e riconoscimenti. Allievo di Marco Pierobon, Raffaele Chieli ha suonato, tra gli altri, con la Southbank Sinfonia di Londra, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi. Prima tromba dell’Orchestra da Camera Fiorentina, svolge attività concertistica in Italia e all’estero.

Evento nell’ambito delle serate musicali alla Fondazione Zeffirelli.

La stagione 2021 dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus – di Fondazione CR Firenze e Intesa San Paolo.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 3391632869 – info@orcafi.it, www.orchestrafiorentina.it, www.fondazionefrancozeffirelli.com.

Programma concerto



Nicola Piovani

La vita è bella

Omaggio a Zeffirelli

Nino Rota

Tema d’amore da Romeo e Giulietta

Riz Ortolani

Fratello Sole e Sorella Luna

Ennio Morricone

Amleto



Ennio Morricone

C’era una volta in America

Nuovo Cinema Paradiso

Gabriel’s Oboe

Malena

Chi Mai

La Califfa

La leggenda del pianista sull’oceano

Luis Bacalov

Il postino

Nino Rota

Il Padrino

Omaggio a Federico Fellini

Lo sceicco

Amarcord

La Strada

8 e 1/2

Ennio Morricone

Western Suite

Orchestra da Camera Fiorentina

41° Stagione Concertistica

