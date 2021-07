Paesaggi del Corpo, appuntamenti del 18 luglio

Proseguono gli appuntamenti con la grande danza internazionale a Velletri (RM) per Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea. Il 18 luglio, dalle ore 17:00, si esibiscono in Piazza Cairoli, Megakles Ballet/Petranura Danza con Agua e Mandala Dance Company con Les Fils Rouges.

Spettacoli a cui è possibile assistere anche dalle ore 18:30 presso la Casa delle Culture e della Musica, dove Megakles Ballet/Petranura Danza presenta Agua, progetto di Salvatore Romania e Laura Odierna, nato da una riflessione sul concetto di resilienza e caratterizzato dall’adozione di un movimento coreografico fluido come l’acqua che penetra la forma e ad essa si adatta investendone lo spazio con tratti precisi; e Mandala Dance Company, concept e regia Paola Sorressa, porta in scena Les Fils Rouges, una produzione site specific che si ispira alle diverse interpretazioni dei leitmotiv che ci conducono in questa Vita: un filo invisibile, lunghissimo e indistruttibile cui siamo legati alla nostra anima gemella alla quale siamo destinati prima o poi a unirci.

Conclude la serata Solo I.B.A. della Compagnia Atacama, con la regia e la coreografia di Patrizia Cavola e Ivan Truol, spettacolo che racconta il percorso di formazione di una creatura diversa, sottoposta al giudizio degli altri, derisa, non riconosciuta come simile, come parte della comunità. Un percorso verso l’accettazione di se stessi e degli altri, verso il superamento delle paure e delle vulnerabilità e verso la scoperta del valore insito in ogni essere umano a prescindere dal contesto sfortunato in cui possa venire a trovarsi. La storia ci aiuta a focalizzare che l’essere diverso può rappresentare una ricchezza e che attraverso un processo di trasformazione ci può condurre al compimento della nostra natura in tutta la sua bellezza e originalità.

Come per gli anni precedenti, il Festival verrà realizzato dall’associazione culturale La Scatola dell’Arte, sotto la Direzione artistica di Patrizia Cavola e sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo. In collaborazione con FONDARC Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri e con il patrocinio del Comune di Velletri. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid.

Il programma del Festival è su: paesaggidelcorpo.it

PROGRAMMA

18 luglio 2021

ore 17:00 Piazza Cairoli

ore 18:30 Casa delle Culture e della Musica, Piazza Trento e Trieste

MEGAKLES BALLET/ PETRANURA DANZA – “AGUA”

Coreografie Salvatore Romania, Laura Odierna

Interpreti: Salvatore Romania, Claudia Bertuccelli, Francesco Bax

Musiche Philipe Glass

Light Design Francesco Noè

Costumi Debora Privitera

MANDALA DANCE COMPANY – “LES FILS ROUGES”

Concept e Regia: Paola Sorressa

Danzatori: Sara Zanetti, Vanessa Yareli Perez Mejia, Paola Sorressa

Musiche: Cristian Loffler

Produzione sostenuta da: Comune di Ladispoli, RP Consulting, European Choreographic Organization, Mandala Dance Company

COMPAGNIA ATACAMA – “SOLO I.B.A.”

Ideazione, Coreografia, Regia: Patrizia Cavola – Ivan Truol

Con: Marco Cappa Spina

Musiche Originali: Epsilon Indi

Costumi: Milena Corasaniti

Produzione: Atacama

Con il contributo di: MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Dipartimento Dello Spettacolo

Residenza: La Scatola Dell’Arte

