Programmazione culturale dell’Anconella Garden

Cinema, teatro interattivo, musica live, stornelli fiorentini e attività dedicate al benessere all’aria aperta: entra nel vivo la programmazione culturale di Anconella Garden, a cura di Diramazioni Festival. Nel mese più caldo della stagione il calendario dello spazio più verde dell’Estate Fiorentina, nel cuore del Parco di Firenze Sud, sarà più ricco e inclusivo che mai. Il maxischermo installato per gli Europei di Calcio lascia spazio ai film che hanno raccontato la Firenze contemporanea, da commentare con i registi, si apre una rassegna teatrale che prevede il coinvolgimento del pubblico, mentre proseguono gli appuntamenti con la musica dal mondo e il cantautorato, con qualche digressione verso la musica popolare e gli stornelli fiorentini. In carnet anche incontri con traduzione simultanea nella lingua dei segni e focus su uno stile di vita sano. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero (accesso da via di Villamagna 39/d).

STORNELLI. Nel finale di luglio il palco di Anconella Garden è pronto ad accogliere Lorenzo Andreaggi (sabato 24 luglio ore 20) con “Io, Narciso e Firenze”, spettacolo basato sull’album dello stesso Andreaggi “Italia, America e ritorno”, diretto da Narciso Parigi. Lo spettacolo è un racconto dell’amicizia tra i due autori di due generazioni diverse, uniti dall’amore per la musica popolare fiorentina. Andreaggi sarà accompagnato dal pianista Fabrizio Mocata. Nuovo appuntamento con gli stornelli popolari la sera di Ferragosto, sabato 14 agosto con lo spettacolo “Tarabaralla” di Alessandro Giobbi, mentre domenica 15 doppio concerto dalle 20 alle 24.

LIBRI. Domenica 25 luglio alle ore 18.30 una nuova puntata di Reading in the Garden, a cura dell’associazione culturale La Nottola di Minerva. Al centro dell’evento il libro “L’ultimo ospite” (Piemme editore), psicothriller di Paola Barbato. L’autrice dialoga con Stefano Miniati. Letture di Federica Miniati, musiche di Alex Biagi (sax e tubox).

SOCIALE. Si apre lunedì 26 luglio il ciclo di incontri dedicati a uno stile di vita sano, accessibili ai non udenti grazie alla traduzione simultanea nella lingua dei segni. Al centro dell’incontro un tema di forte attualità: l’abuso di alcol tra i giovanissimi, aggravato dalle limitazioni personali imposte dalla pandemia. Diverse regioni d’Italia hanno segnalato un aumento dell’uso di alcol da parte di ragazzi e adolescenti, a seguito dei diversi lockdown: una emergenza dentro l’emergenza, per uscire dalla quale manca ancora un piano. A partire dalle ore 20.30 sul palco di Anconella Garden si confronteranno sul tema “Giovani, Pandemia e Alcol” Mimma Dardano, Consigliera speciale nuove povertà lotta alle dipendenze e corretti stili di Vita, Marta Galanti Vicepresidente del Q3 e referente del Gruppo Salute è Benessere, Simonetta Salvini, Dietista Nutrizionista, Collaboratrice LILT Firenze, Adriana Iozzi, Servizio Tossicodipendenze e Prevenzione Usl Centro Toscana, Alessandro Barbanti, Percorsi educativi riabilitativi AUSL TC, Educatore Professionale UFS SERD B Zona 1 di Firenze, Polizia Municipale. Modera il giornalista Giulio Gori del Corriere della Sera.

TEATRO INTERATTIVO. Mercoledì 28 luglio prende il via Street Theatre, rassegna di teatro interattivo in sei spettacoli che costelleranno tutto il mese di agosto (le altre date sono 4, 11, 18, 25 e 31 agosto). A guidare gli attori (Giada Marcucci, Anna Romagnoli e Emiliano Vizzi) non sarà il testo o la regia, bensì la platea: agli spettatori verrà consegnato un cartello, nero su un lato e rosso sull’altro, affiancato al palcoscenico sarà invece presente uno schermo. durante lo spettacolo appariranno alcune domande sullo schermo che daranno due possibilità di risposta tra cui scegliere. Quello sarà il momento nel quale il pubblico potrà alzare il cartello e decidere la piega che prenderà la performance. Il finale è quindi incerto, gli attori saranno alla mercè del pubblico e persino la durata dello show non è definibile.

MUSICA LIVE. Dal giovedì alla domenica proseguono le rassegne musicali di Anconella Garden, in grado di richiamare artisti affermati ed emergenti. Per la serie Suoni dal Mondo, sabato 31 luglio andrà in scena Havana Street, con i brani più famosi della tradizione cubana. La maestria vocale e il sabor autentico e trascinante di Eduardo Rodriguez, cantante/chitarrista del gruppo, sono supportati dalle note calde e avvolgenti del contrabbasso di Andrea Marianelli e dalla ritmica incalzante delle percussioni di Filippo Sgrani. Spazio alla danza con Malibra Trio giovedì 6 agosto e ai giovani cantautori con Giulia Ventisette venerdì 6 agosto, mentre i venerdì 20 e 27 agosto si torna sulle sonorità di Cuba.

CINEMA. Al via il 2 agosto la rassegna cinematografica “Firenze bella mostrati gentile. La città del passato, il presente, le sfide che l’attendono”, a cura di Associazione Anémic, cinque serate di proiezioni e dibattiti con i registi di alcuni dei film che hanno raccontato la Firenze contemporanea: si comincia lunedì 2 alle ore 21 con “El numero nueve – Gabriel Omar Batistuta”, di Pablo Benedetti. Il grande “Batigol”, tanto amato dai tifosi Viola, considera Firenze la sua seconda casa. Il documentario di Benedetti racconta la sua vita e la sua carriera. A seguire conversazione col regista. Lunedì 9 agosto, sempre alle ore 21, sarà la volta di “Go Dante go go go”. In questa divertente commedia Dante, regista esordiente, decide di partecipare ad un concorso di cortometraggi aiutato da un cast davvero sui generis. Segue conversazione con il regista Alessio Nencioni. Lunedì 23 agosto appuntamento alle ore 18 per una passeggiata alla scoperta delle due rive dell’Arno con Fabrizio Trallori, esperto di storia fiorentina e del suo territorio guiderà i partecipanti in un’appassionante scoperta dei Lungarni e del quartiere di Gavinana, tra l’Anconella e il Ponte San Niccolò (prenotazione consigliata alla mail infocinema@anemic.it). Alle ore 19.30 concerto al tramonto: “La liberazione”, musiche originali con Paolo Pampaloni a voce ed elettronica e Rachele Odescalchi a voce e violino. Martedì 24 agosto alle ore 21 “Dio è in pausa pranzo”, trailer e videoclip in anteprima dal film di Michele Coppini. Spettacolo – incontro col regista, Sergio Forconi, Blebe e Jiamax che canteranno alcune canzoni del film. Chiude la rassegna martedì 30 agosto alle ore 21.00 “Firenze sotto vetro” di Pablo Benedetti, Federico Micali. Dai primi giorni di lockdown alle speranze di riapertura, la pandemia a Firenze raccontata attraverso i video girati dagli abitanti, selezionati e ricomposti dai due registi per formare un ritratto della città, all’improvviso deserta e silenziosa. A seguire conversazione con Federico Micali.

IL TEMPO DELLE DONNE. Prosegue la rassegna “Il tempo delle donne”, ideata da Veronica Fascione e Filippo Crudetti, chiacchierate-concerto in compagnia di alcuni volti femminili della musica contemporanea: prossimi appuntamenti 31 luglio e 7 agosto rispettivamente con la musica brasiliana di Barbara Casini e con il jazz di Valentina Bartoli.

IL PUNTO RISTORO. Ogni giorno, dalle ore 16.00 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta al punto ristoro di Anconella Garden. Tra le proposte gli aperitivi alcolici e analcolici creati ad hoc dai bartender, accompagnati da hummus, guacamole e tacos, best seller nelle passate stagioni. Tra gli special drink della stagione la linea Spritz a basso tenore alcolico, in cui campeggiano i coloratissimi Violet Spritz, con sciroppo alla violetta, l’Apple Spritz, con succo di mela, cetriolo e sambuco, e lo Spritz alla Rosa. Il menu della cena si presenta ancora più ricco: oltre ai grandi classici come frittura di pesce, hamburger e pizza, quest’anno lo chef Alexandro Sala e il suo fidato staff propongono gustosi appetizer come la tostada di tonno, con avocado e mayo di Chiplote, o il carpaccio di zucchine profumato alla menta, primi piatti freschi – linguine alle vongole, paccheri zucchine e burrata, paccheri al ragù di polpo – secondi più sostanziosi – filetto di branzino dello chef, pollo kaarage – e alternative veg come la Quinoa in salsa Giapponese, oltre a tante crudité di verdure con cui combattere la calura estiva. New entry: le pizze gourmet con impasto lievitato 30 ore, come la Marinara con Burrata, la bianca con pistacchi e pesto di zucchine e la ‘Nduja e Friarielli.