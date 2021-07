Dopo il successo della suggestiva apertura nel Parco delle Biancane, con il primo canto dell’Inferno dantesco interpretato da Roberto Latini, la X edizione del Festival delle Colline Geotermiche continua giovedì 8 e venerdì 9 luglio (Montecastelli Pisano – piazza della Chiesa Nuova, h 21.30) all’insegna dell’ironia e del gioco, con Saga Salsa Noir. Un atto unico ‘da tavola’ proposto da Qui e Ora Residenza Teatrale, che porta l’impronta dissacrante e irresistibile dei sacchi di Sabbia. In scena, per la regia di Giulia Gallo e Giovanni Guerrieri, le attrici Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, con le scenografie Marco Amedani.

Scritta da Silvia Baldini e Giovanni Guerrieri, la commedia è incentrata su una veglia funebre interrotta, e ha un sapore che ricorda molto l’ironia surreale delle commedie di Achille Campanile. Il pasto di rito, infatti, rimane sospeso in un’atmosfera comicamente noir, densa di suspense. A essere servito in tavola c’è solo un mistero, di cui gli spettatori dovranno venire a capo. La morte che ha toccato le protagoniste della storia è una morte naturale? O si è consumato un orrendo crimine? Se sì, chi è il colpevole? Così i racconti sul cibo si mescolano a echi shakespeariani, in un cluedo surreale, con finale a sorpresa, intriso di commedia all’italiana. Un’occasione per tornare a vivere la convivialità dello stare a tavola e nutrirsi di storie. Un’occasione per rispondere con un atto artistico, surreale e visionario all’incombere del quotidiano.

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina di Montecastelli, sarà seguito dall’incontro “Notte con l’artista”: chiacchiere e curiosità en plein air, per approfondire la conoscenza degli artisti ospiti del Festival. Ogni appuntamento è un momento di incontro e contatto, in modo da rompere il confine del palco, dando il tempo alle emozioni di decantare. Per accendere il confronto e lo scambio in un’atmosfera di leggerezza e divertimento.

MONTECASTELLI PISANO (Piazza della Chiesa ore 21.30)

Biglietto unico € 5

INFO

Officine Papage – 334.2698007

info@officinepapage.it

festivalcollinegeotermiche.officinepapage.it

www.officinepapage.it