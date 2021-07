Sara Battaglini in concerto a Villa Strozzi

Vernal Love è il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini, uscito il 2 luglio per l’innovativa etichetta Auand Records. Un disco in cui le composizioni – avvolte in un intimo magma denso e colorato – rimangono sospese tra leggerezza e amarezza, in equilibrio tra ciò che nella fragilità umana è sognante e assurdo.

L’artista si esibirà sul palco dell’anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi mercoledì 14 luglio con una una formazione in cui, oltre alla ritmica composta da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Bernardo Guerra, intreccia alla sua voce la timbrica di due fiati, il sax baritono e clarinetto basso di Beppe Scardino e la tromba e flicorno di Jacopo Fagioli.

Un live dedicato al concetto dell’assenza, intesa non solo come distanza e mancanza ma come stato, come “casa”. È una visione della vita fuori e dentro una bolla nella quale ci sentiamo protetti e imprigionati allo stesso tempo, in cui raggiungiamo il punto di maggiore distanza da ciò che ci circonda ma anche la profondità più intima e sensibile della nostra persona. È un luogo in cui conosciamo e riconosciamo tutto quello che di paradossale e conflittuale vive in noi, in cui assaggiamo l’assurda quiete di simbiosi perfetta che rende luminosa ogni ombra.

Le composizioni e i testi sono il racconto di semplici punti di vista, differenti tra loro ma imprescindibili l’uno dall’altro. Sette dialoghi con forme diverse della stessa materia descrivono un amore puro e totale che sa dare, ma anche levare. Un inno all’equilibrio, all’amore e all’odio, all’amarezza e alla dolcezza.

Il concerto è inserito nel calendario di Network Sonoro, la più importante rete toscana dedicata alle nuove musiche, che diffonde su tutto il territorio della regione, nelle grandi città come nei piccoli centri. Fondata nel 2005 e curata da Music Pool e Musicus Concentus, gode del contributo di: Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze ed è sostenuta da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo.

Per saperne di più: http://www.musicusconcentus.com/ – 055 287347

Inizio concerto ore 21:30

Biglietti posto unico 13€ + dp

Prevendita consigliata https://bit.ly/VernalLove_Firenze

L’Anfiteatro de La Limonaia è in Via Pisana 77 – Firenze

www.lalimonaiastrozzi.it