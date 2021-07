Secondo concerto estivo dei Pomeriggi musicali al Vittoriale degli Italiani

Secondo appuntamento concertistico estivo dei Pomeriggi Musicali, mercoledì 21 luglio alle ore 21, nello splendido anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, che tornano a esibirsi nel luogo monumentale affacciato sul Lago di Garda, completato lo scorso anno con il marmo rosso di Verona previsto dal progetto originario. “Parlaggio” è il nome della “conca marmorea sotto le stelle” di cui a lungo Gabriele d’Annunzio sognò la realizzazione e che oggi, a quasi settant’anni anni dalla sua prima inaugurazione – e grazie a un finanziamento di Regione Lombardia – è stata completata. I concerti estivi dell’Orchestra lombarda costituiscono quindi un’occasione unica per ascoltare tre programmi musicali sotto le stelle, sulle rive del Lago di Garda, nel complesso monumentale che racchiude il grande sogno culturale del Vate.

Così Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani: «La musica è “esaltatrice dell’atto di vita, dell’opera di vita”, scrisse Gabriele d’Annunzio nella Carta del Carnaro, ponendola al vertice della bellezza e della formazione della bellezza. Il Vittoriale degli Italiani è dunque felice di ospitare per il secondo anno la meravigliosa orchestra dei Pomeriggi Musicali, grazie all’iniziativa dell’assessore alla Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. Mi auguro che la collaborazione proseguirà negli anni a venire, noi saremo sempre lieti di offrire al pubblico – a un costo poco più che simbolico – le armonie dei Pomeriggi Musicali nel “perfettissimo teatro” in marmo rosso veronese che d’Annunzio voleva e che finalmente abbiamo realizzato».

«Questo anno e mezzo di pandemia – ricorda il direttore generale e artistico dei Pomeriggi Musicali Maurizio Salerno– tra le difficoltà e le molte cose negative, ci ha comunque indotti a ripensare, reinventare e riscoprire la musica e lo spettacolo musicale dal vivo. Abbiamo compreso una volta di più, se ce n’era bisogno, quanto essa sia essenziale per la nostra vita individuale e collettiva, e ne abbiamo ulteriormente esplorato i territori, i linguaggi, gli interpreti. L’emergenza sembra finalmente affievolirsi e si riapre la possibilità di tornare a stretto contatto col nostro pubblico. Con un gioco di parole, potremmo dire che è tempo di tornare sul territorio, per restituirgli la musica e i suoi territori, nuovi e antichi. Si riapre lo scrigno sonoro dell’orchestra, coi grandi autori e con le novità. Una stagione all’insegna della scoperta e della riscoperta. La scoperta di nuove musiche e interpreti, la riscoperta dell’intensissima emozione del concerto, che conosciamo così bene e che pure non smette di sorprendere e incantarci».

Il programma musicale del concerto di mercoledì 21 luglio (ore 21:00) è particolarmente adatto allo spazio aperto e presenta sul podio un giovane talento da “tenere d’occhio”: a dirigere l’Ensemble di fiati I Pomeriggi Musicali sarà infatti Pio Iozzi che, nei mesi del lockdown, è stato l’assistente musicale per le riprese dei concerti in live streaming dal Teatro Dal Verme e che adesso ritorna a impugnare la bacchetta. Ad aprire il concerto Wedding and Funeral Marching Band di Alberto Cara, pagina eseguita per la prima volta a febbraio 2021 e animata dalla varietà delle situazioni e dei sentimenti racchiusi nei due estremi delle nozze e dei funerali seguono alcune pagine tradizionali per fiati come la Petite Symphoniedi Charles Gounod, piacevole e deliziosa composizione musicale che conferma lo stile melodico dell’artista parigino, la Sinfonia per fiati di Gaetano Donizetti; e ancora due trascrizioni: la Marche militaire n. 3 di Franz Schubert riletta da Jean Françaix e la sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Rossini, nella versione per fiati di Wenzel Sedlak.

In caso di pioggia il concerto si svolgerà nell’Auditorium del Vittoriale degli Italiani.

Vittoriale degli Italiani

Gardone Riviera (BS)

Mercoledì 21 luglio ore 21:00

Direttore Pio Iozzi

Ensemble di fiati I Pomeriggi Musicali

Alberto Cara (1975)

Wedding and Funeral Marching Band

Charles Gounod (1818-1893)

Petite Symphonie per fiati CG 560

Adagio et Allegretto

Andante cantabile

Scherzo: Allegro moderato

Finale: Allegretto

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Sinfonia per fiati in sol minore A509

Andante. Allegro



Franz Schubert (1797-1828) / Jean Françaix (1912-1997)

Marche militaire n. 3

Gioachino Rossini (1792-1868) / Wenzel Sedlak (1776-1851)

Barbiere di Siviglia, overture

Pio Iozzi direttore

Nato nel 1992, intraprende lo studio del pianoforte con Roberto Agrestini conseguendo il diploma a pieni voti sotto la guida di Irene Inzerillo. Nel frattempo partecipa a numerose masterclass, tra cui spiccano quelle con Aldo Tramma e Franco Scala. Presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano studia composizione con Marco Tutino. Successivamente entra a far parte della classe di direzione d’orchestra di Daniele Agiman diplomandosi nel 2016. Prosegue e perfeziona gli studi in direzione d’orchestra con Gilberto Serembe (Italian Conducting Academy dal 2016 al 2019), Günter Neuhold, Ryusuke Numajiri. Nel corso dei suoi studi ha condotto le seguenti orchestre: Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra Classica Viva, Orchestra di Toscana Classica e Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino.