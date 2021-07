Site Dance (2° edizione)

Un viaggio coinvolgente tra parchi, ville e giardini di Firenze e Settignano

Cinque splendide location accolgono creazioni site specific, prime nazionali e non solo, con nomi di spicco della danza e della musica

Giunge alla seconda edizione Site Dance, la rassegna di danza e musica a cura della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti, realizzata nell’ambito dell’Estate Fiorentina con il contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze.

Ideata nel 2019 per Estate Fiorentina, Site Dance mira a coinvolgere i cittadini che abitano i vari quartieri fuori dalle mura del centro di Firenze fino a raggiungere il quartiere di Settignano, valorizzando e facendo rivivere la memoria storica dei luoghi scelti attraverso i linguaggi multidisciplinari.

Dalla danza contemporanea alle creazioni site specific dedicate a Dante Alighieri, da spettacoli che si fondano sull’ incontro tra la musica dal vivo e la coreografia, fino ad un lavoro che incrocia danza e teatro dedicato ad una platea di bambini.

La rassegna inaugura lunedi 19 luglio alle ore 21,15 all’Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi con Dall’Antigone /estratto a cui faranno seguito tre soli: Amabili Resti di e con Francoise Parlanti, Intimo Abitare di e con Anna Balducci e Studio senza titolo di e con Camilla Giani.

Il primo spettacolo, con la coreografia di Roberto Lori, prende spunto dalla tragedia sofoclea e crea un affondo sulla contrapposizione tra le sorelle Ismene ed Antigone, la prima mite e rassegnata alle volontà del re Creonte, la seconda che incarna la supremazia della legge divina su quella terrena e sceglie la morte per amore di giustizia. Amabili Resti è un lavoro che indaga l’intimità di un ricordo. Una lontana memoria rivive nella figura di una donna che si spinge alla ricerca dell’armonia e disarmonia, dell’ideale e dell’illusione. Sempre la memoria è il fulcro del terzo lavoro previsto nel programma della serata di apertura: Intimo Abitare. Frammenti di memoria, abitazioni fragili, nascondigli dimenticati, piano piano affiorano, riemergono, si offrono a uno sguardo, a un ascolto, aprendosi alla luce come tiepide finestre. Chiude la serata una creazione ad hoc di Camilla Giani intitolata Studio senza nome.

Segue il 20 luglio alle ore 21 all’Arena di Villa Vogel Il gatto con gli stivali, coreografia di Roberto Lori, interpretato da Fabio Bacaloni e Roberto Lori. Uno spettacolo per bambini dai 3 agli 8 anni che racconta il celebre personaggio della fiaba e le sue furbe avventure introducendo in questa lettura una fragilità nascosta: la paura per i topi.

E’ l’incipit delle famose Rime amorose dantesche, O dolci rime che parlando andate, ad ispirare la creazione site specific di Simona Bucci, concepita in sequenza per tre parchi cittadini: il 20 luglio ore 19 per Villa Vogel, il 21 Luglio ore 18,30 per il Parco di Villa Bardini e infine il 31 agosto alle ore 18 per il Parco del Museo Stibbert. Le performance, interpretate da Luca Campanella, Isabella Giustina, Francoise Parlanti, qui coautori oltre che danzatori, trarranno linfa dalla suggestioni dei luoghi e si porranno in stretta relazione con la scenografia naturale per immaginare la parte coreutica.

Nel mese d’agosto la rassegna riprende all’insegna del connubio tra danza e musica dal vivo.

Il 20 agosto alle ore 21,15 all’Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi va in scena Tra sacro e profano. Daniele di Bonaventura, celebre bandoneonista che ha suonato al cospetto del capo dello Stato Sergio Mattarella il 25 aprile 2021 al Quirinale, accompagna con la sua musica la danza di Roberto Lori. Una partitura tra evocazione e fisicità dove l’antico e inconfondibile suono del bandoneon incontra la danza libera dei nostri giorni.

Si prosegue il 21 agosto nel Giardino della Casa del popolo di Settignano alle ore 21 con la prima nazionale dello spettacolo Site che si avvale delle coreografie di Anna Balducci, Roberto Lori, Francoise Parlanti e la musica dal vivo di Jacopo Andreini, figura eclettica del panorama artistico (polistrumentista, compositore, improvvisatore, ingegnere del suono, produttore e giornalista musicale).

Site, creato appositamente per la rassegna, scaturisce dall’incontro tra i danzatori e il musicista fiorentino.

LUOGHI E CALENDARIO

Spettacoli all’ANFITEATRO DELLA LIMONAIA DI VILLA STROZZI

19 LUGLIO 2021 – ORE 21.15

DALL’ANTIGONE/estratto

Ideazione e coreografia: Roberto Lori

produzione Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci

AMABILI RESTI

coreografia e ideazione Francoise Parlanti

interprete Francoise Parlanti

produzione Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci

INTIMO ABITARE

coreografia e ideazione Anna Balducci

interprete Anna Balducci

produzione Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci

STUDIO SENZA TITOLO

di e con Camilla Giani

20 AGOSTO 2021 – 21.15

TRA SACRO E PROFANO

ideazione e coreografia Roberto Lori

musica dal vivo Daniele Di Bonaventura

Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci

biglietti: € 8 – € 5,00

Spettacoli NEI PARCHI

VILLA VOGEL – 20 LUGLIO 2021 – ORE 19.00

PARCO DI VILLA BARDINI – 21 LUGLIO ORE 18.30

PARCO DEL MUSEO STIBBERT – 31 AGOSTO 2021 – ORE 18.00

ad ingresso gratuito

O DOLCI RIME CHE PARLANDO ANDATE

ideazione di Simona Bucci

di e con Luca Campanella, Isabella Giustina, Francoise Parlanti

Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci

ARENA DI VILLA VOGEL – 20 LUGLIO ORE 21.00

IL GATTO CON GLI STIVALI

coreografia Roberto Lori

parti recitate a cura di Fabio Bacaloni

interpreti Fabio Bacaloni, Roberto Lori

produzione Compagnia Simona Bucci

biglietto € 2,00

GIARDINO DELLA CASA DEL POPOLO DI SETTIGNANO – 21 AGOSTO ORE 21.00

SITE

In prima nazionale

coreografie Anna Balducci, Roberto Lori, Francoise Parlanti

musica dal vivo Jacopo Andreini

Biglietto € 5,00

Per info: www.compagniadegliistanti.it – www.compagniasimonabucci.it

info@compagniadegliistanti.it

tel 340 1369666

Prenotazione spettacoli: 3283044707 (mandando un messaggio whattsapp)