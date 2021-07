Teatro, danza e performance con TWAIN Centro Produzione Danza

All’Arena dell’Arte “La Grottaccia” e in Piazza R.Rossellini di Ladispoli, due imperdibili appuntamenti con la Stagione 2021 di teatro, danza e performance organizzata da TWAIN Centro Produzione Danza, con la collaborazione del Comune di Ladispoli per gli eventi del 10 e dell’11 luglio. Il progetto è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo.

Presso l’Arena dell’arte la Grottaccia di Ladispoli, il 10 luglio alle ore 21:15, la compagnia Asmed – Balletto di Sardegna presenta ZATÒ & YCHÌ, regia di Senio G.B. Dattena, performance emozionante e senza respiro, in cui due samurai si scontrano in cruenti combattimenti, sostenuti e incalzati nel loro serrato confronto da clangori metallici e dal ritmo profondo delle percussioni. I costumi indossati dai due danzatori (Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino), trapunti di miriadi di campanelli, sono sculture sonore in movimento che ricordano alcuni felici esperimenti teatrali della Bauhaus, incorporando oggetti metallici che al momento opportuno vengono scossi e percossi.

Mentre l’11 luglio alle ore 21:15, in Piazza R. Rossellini, la compagnia del Teatro Potlach si esibisce ne Il Circo Magico: un montaggio di attrazioni con trampolieri, percussioni, danze e racconti dell’antica tradizione circense. Gli spettatori saranno trasportati nel mondo del circo, dove saranno rapiti da due eleganti figure femminili sui trampoli, che li porteranno in un mondo alto. Tra balli sui trampoli, abilità circensi quali i nastri cinesi volanti e musiche dal vivo, gli spettatori scopriranno la favola del Principe Triste. Grandi festeggiamenti quindi al Circo Magico, che si congederà dagli spettatori con un’ultima poetica scena di festa. Spettacolo per tutte le età, replicato con successo in Italia, Grecia e Polonia.

Per prenotazioni scrivere a info@cietwain.com o inviare whatsapp 3203120850 o chiamare 0761 1986895. Maggiori informazioni sul sito www.cietwain.com.

Zatò & Ychì | Asmed – Balletto di Sardegna

Progetto regia e costumi Senio G.B. Dattena

Coreografia e Danzatori Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino

Realizzazione Costumi Stefania Dessi, le allieve dell’Istituto per i Servizi Sociali S.Pertini (Cagliari) e del Liceo Artistico G.Brotzu (Quartu Sant’Elena)

Produzione ASMED

Con il contributo del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo e della Regione Autonoma della Sardegna

Il Circo Magico | Teatro Potlach

Regia Pino Di Buduo

Con Marcus Acauan, Zsofia Gulyas, Nathalie Mentha, Irene Rossi

Produzione Teatro Potlach

TWAIN Centro Produzione Danza

info@cietwain.com | www.cietwain.com

0761 1986895

facebook | instagram