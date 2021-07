“The Best Variete”, da Mosca in Italia

Il Teatro Statale di Mosca “Variete” è stato fondato nel 1981 ed è considerato il migliore nel suo genere. Annovera tra le sue fila ballerine professioniste di alto rango e i migliori artisti circensi sotto la splendida direzione artistica di Ekaterina Cerenkova. Il Teatro Statale “Variete” è riconosciuto dal Dipartimento della Cultura del Comune di Mosca – “Mosconcert”.

Lo show della Compagnia “The Best Variete” è una versione russa del “Moulin Rouge” nella migliore tradizione della rivista francese e americana. Costumi impreziositi da piume di struzzo, cristalli Swarovski e pellicce, la varietà dei generi musicali è unita alla bellezza straordinaria degli artisti, trasformando ogni show della Compagnia in una festa indimenticabile. Il Teatro “Variete” è uno dei più costosi generi dell’arte. I cristalli Swarovski, i variopinti accessori e i tessuti per i costumi vengono acquistati all’estero dai più pregiati fornitori, e personalizzati dalla sartoria interna alla Compagnia. Questo tripudio di colori e riflessi è così capace di affascinare ed attrarre il pubblico di ogni latitudine.

Il programma della Compagnia è un viaggio affascinante attraverso l’Europa, un’immersione nel mondo della bellezza e della seduzione, scandite dai ritmi emozionanti del Can-Can. Le danze dal mondo si alternano con la presentazione della tradizione musicale e coreutica della Russia, omaggiando nel finale anche con uno spettacolare divertissement la musica classica di Tchaikovsky.

La geografia delle tournée del Teatro Statale di Mosca “Variete” ha toccato gli USA, Brasile, Cuba, Giappone, Cina, Grecia, Germania e oggi finalmente l’Italia.