The Buttshakers al Festival delle Colline

I giradischi fumano al calore dei loro vinili, il dancefloor si infiamma con il loro groove esplosivo. The Buttshakers è la band francese con una passione ardente per il soul. Un soul viscerale, vizioso e prorompente come la voce di Ciara Thompson, che guida il gruppo in concerto lunedì 12 luglio (ore 20,30) a Villa Rospigliosi a Prato, nell’ambito del Festival delle Colline.

Il biglietto è volutamente contenuto, solo 3 euro, e si può acquistare in prevendita sul sito https://dice.fm e attraverso la app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.

Dopo un esordio intinto di garage-rock, i Buttshakers hanno virato verso una visione più romantica del soul. Così sono arrivati alla seconda fatica “Sweet Rewards“, così sta prendendo forma “Arcadia“, il nuovo album atteso a fine anno e ampiamente anticipato in questo tour che porta i Buttshakers al Festival delle Colline.

Tracce che esplorano il lato più consapevole e impegnato della musica afroamericana degli anni ’70, ispirata a Gil Scott-Heron, Marvin Gaye o Curtis Mayfield. E’ un album in cui l’atto creativo è influenzato dalla vita politica e dalle tensioni sociali, un grido viscerale di speranza, forte, appassionato ma al tempo stesso raffinato e delicato. Sintesi perfetta di blues, rhythm & blues e funk, con “Arcadia” i Buttshakers fanno pace con le loro origini.

In programma fino al 28 luglio, Festival delle Colline porta musica e spettacoli a Prato e sulle colline Pratesi. In arrivo nei prossimi giorni Raiz & Radicanto, Josh Rouse, Emma Tricca, Francesco Baccini, Finaz, Sirio e Serena Altavilla.

Festival delle Colline 2021 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato, Carmignano e Cantagallo e Regione Toscana, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Consiag. Direzione artistica di Gianni Bianchi.

Seguiteci sul sito ufficiale www.festivaldellecolline.com e sui canali social del festival.

