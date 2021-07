Uno spettacolo divertentissimo che non finisce con un suicidio 

con Lodo Guenzi

di Lodo Guenzi e Nicola Borghesi

in collaborazione con Daniele Parisi e Gioia Salvatori

regia Nicola Borghesi

Argot Produzioni e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borrettini per Infinito Produzioni

Durata 1 ora e 10 minuti

E’ uno spettacolo sbagliato. Dall’inizio. Fatto in un momento in cui non si capisce proprio perché si dovrebbe farlo, uno spettacolo. E’ un tentativo di messa in scena che parte dalla stand up e si perde in una storia vera. In più storie, vere. L’attore è davanti al pubblico, deve fare il suo show, tocca a lui, è chiamato a portare a termine qualcosa da cui vorrebbe istintivamente fuggire, che è quello che di solito fa, che ha sempre fatto. Il pretesto della storia, grazie alle aperture in stand up che rendono possibili delle digressioni dell’attore/personaggio, diventa anche una riflessione sul perché si continui a stare sulla scena oggi. Per passione forse, per imparare a guardarci e riconoscerci come esseri umani? Per amore? Perché non c’è niente altro da fare? Per dimenticare? Per ricordarsi?

Sicuramente per ascoltare una storia.

