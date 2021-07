Villa Ada: ecco gli appuntamenti dal 27 luglio al 1° agosto

Fatoumata Diawara, Negrita, Melancholia, C ’ mon Tigre e tanti altri a Roma

Una nuova settimana di concerti con Villa Ada Roma Incontra il Mondo. Dalla Stella del Mali “Fatou” alla band di Arezzo in un’inedita versione acustica. Sabato è Rome Psych Fest con La Batteria, Big Mountain County e i Soviet Soviet.

Martedì 27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA – € 23

Mercoledì 28 LUGLIO NEGRITA – € 46

Giovedì 29 LUGLIO MELANCHOLIA – € 15

Venerdì 30 LUGLIO SONS OF KEMET – ANNULLATI

Sabato 31 ROME PSYCH NITE | LA BATTERIA + SOVIET SOVIET + BIG MOUNTAIN COUNTY – € 14

Domenica 1 agosto C’MON TIGRE + JULIE’S HAIRCUT € 17,50

The Underground Youth previsti il 26 luglio sono riprogrammati il 13 agosto

Link prevendite: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Proseguono gli appuntamenti con Villa Ada Roma Incontra il Mondo ( https://villaada.org/ ), realizzata da D’Ada Srl in collaborazione con Arci Roma. Questa settimana – da lunedì 26 luglio al primo agosto – si comincia con il punk irriverente di Ron Gallo e si prosegue con Fatoumata Diawara, uno dei più grandi e carismatici talenti della scena africana contemporanea. Mercoledì salgono sul palco i Negrita in un’inedita versione acustica e giovedì arrivano i suoni emozionali e dark dei Melancholia. Il Weekend è affidato a Rome Psych Fest che sabato porta sul palco La Batteria, lo psych-sex-rock selvaggio dei Big Mountain County e il solido post-punk dei pesaresi Soviet Soviet. Chiudono la settimana domenica i C’mon Tigre e i Julie’s Haircut.

Il live dei Sons of Kemet previsto venerdì 30 luglio è stato annullato per motivi legati al contenimento della pandemia in Inghilterra; mentre il concerto di The Underground Youth in calendario lunedì 26 luglio è stato posticipato al 13 agosto (entrata gratuita) a causa di uno sciopero aeroportuale.

Il festival, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Portavoce femminile della giovane Africa, consapevole delle proprie radici ma con una visione sempre rivolta al futuro, Fatoumata Diawara arriva martedì 27 luglio. Cantante, autrice, chitarrista e attrice è sicuramente uno dei più grandi talenti della scena africana contemporanea. Nata in Costa d’Avorio e cresciuta in Mali, “Fatou” torna a Roma a due anni di distanza dalla chiusura di Romaeuropa Festival per travolgere nuovamente la Capitale con il suo talento e quella sua capacità unica di reinventare i ritmi veloci e le melodie blues della sua ancestrale tradizione Wassoulo, attraverso una sensibilità istintivamente pop. Il suo ultimo album “Fenfo” è stato scelto tra i quattro finalisti ai Grammy Awards come Miglior Album World Music. Pochi giorni fa – tra le canzoni più popolari del disco – è uscito il nuovo video di KOKORO: https://www.youtube.com/watch?v=0rTIhwCPseY .

I Negrita arrivano mercoledì 28 luglio con La Teatrale Summer Tour e i classici del loro repertorio: un’inedita versione acustica per ricominciare col cuore pieno di emozioni e tanta voglia di lasciarsi le ultime stagioni alle spalle, tra intimismo e sferzate d’energia. Tra i gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni, mantengono un sound unico e riconoscibile nel tempo, soprattutto grazie alla solidità tecnica e interpretativa.

Giovedì 29 luglio è la volta dei Melancholia con il loro ultimo ep What Are you afraid Of? Tra le band più promettenti ed eclettiche del panorama musicale emergente, suonano in inglese e parlano oltre i confini. Nelle performance di Benedetta, Filippo e Fabio si agita una musica delirante, emozionale e dark, tra suoni rap, elettronici e indie, che ha conquistato il pubblico nell’edizione 2020 di X-Factor sotto la guida di Manuel Agnelli.

Sabato 31 luglio la serata è targata Rome Psych Fest, ovvero il Festival romano dedicato alla musica e alle arti psichedeliche. Si passano il testimone sul palco La Batteria, gruppo che a suon di funk dalle forti tinte cinematiche è riuscito a dare nuova linfa alla grande tradizione romana della musica per il cinema; l’inconfondibile psych-sex-rock selvaggio dei Big Mountain County, band di punta della scena psych italiana; e il solido post-punk dei pesaresi Soviet Soviet, realtà più che consolidata in ambito wave che con due LP all’attivo e una miriade di live in giro per il globo ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico internazionale (collezionando diversi milioni di ascolti sulle piattaforme digitali).

La tradizione e sperimentazione dei C’mon Tigre arriva a Villa Ada domenica 1 agosto. Il misterioso duo trascinerà il pubblico in un viaggio musicale che salpa dal bacino del Mediterraneo verso l’Africa e il Medioriente, dando forma a un linguaggio inedito fatto di commistioni con il jazz, l’afrojazz, le ritmiche dell’hip hop, il funk e la disco anni Settanta. Ad aprire il concerto i Julie’s Haircut, band emiliana devota a suoni spaziosi ed ipnotici, che con il sax di Laura Agnusdei spazia dal caloroso garage-rock del debutto fino a territori più sperimentali, concentrandosi su improvvisazione e ricerca sonora.

Tutti gli eventi si svolgono in linea con le disposizioni governative per garantire la massima sicurezza secondo le norme di contrasto al Covid. Durante le performance nel Main stage i posti saranno seduti (non numerati) e distanziati in base ai nuclei di promiscuità.

Main sponsor di questa edizione sono: Dice, Glo e Nastro Azzurro.

Media partner: Rai Radio2, Radio Rock, Funweek, Pink Noises, Roma Today e Zero Roma.

Partner di progetto: Regione Lazio, Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC), Cowork e Trenta Formiche.

Partner di sostenibilità: Amico Bicchiere, Coloriage, Dott Monopattini, Eco.reverb, Ecozona Iberian e Plastic Free.

VILLA ADA – ROMA INCONTRA IL MONDO – LA LINE UP COMPLETA

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

Dalle ore 19 apertura Area Free – Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm

Sito web: https://www.villaada.org/

