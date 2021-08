Aotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo, EROS

Serata di danza, musica e parola a cura di Daniele Cipriani, con Sergio Bernal ,

Eleonora Albrecht, Giulio Plotino, Augusta Giraldi, Roma, il 28 agosto a Roma

Nel Cortile di Alessandro VI all’interno di Castel Sant’ Angelo, a Roma va in scena

sabato 28 agosto alle ore 21 Eros, serata di danza, musica e parola. L’evento unico, a

cura di Daniele Cipriani, inaugura la rassegna “sotto l’Angelo di Castello”, progetto

culturale voluto dal Direttore dei Musei statali della città di Roma, Mariastella

Margozzi, con la cura e realizzazione di Anna Selvi.

Eros. Chi era costui? Per i Greci era una divinità personificante l’amore umano.

Secondo i Misteri Orfici era un dio delle origini, figlio della Notte (Nyx), nato da un

uovo e con scintillanti ali dorate (Aristofane). I miti successivi ci danno Eros come

figlio di Afrodite e Ares. Apuleio ne farà il co-protagonista della più grande storia di

amore di tutti i tempi, con la giovane Psiche, che ne diventa sposa a patto di

incontrarlo solo nell'oscurità della notte. Quando, vinta dalla curiosità, lei cercherà di

vedere il dio, questi volerà via.

Poiché Eros è desiderio, è la forza vitale che tiene uniti elementi diversi nella psiche

umana dove lui risiede, circondato da mistero: se lo si scopre completamente, smette

di esistere.

Lo spettacolo Eros, a cura di Daniele Cipriani, ne esplora teatralmente il concetto

tramite le arti sorelle, per rimanere nel linguaggio della mitologia greca, delle Muse

Tersicore (danza), Euterpre (musica) e Erato (poesia amorosa ed erotica).

Magnetico e felino, Sergio Bernal ne è la rappresentazione assoluta. Dotato da

Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, di un corpo dalle proporzioni perfette, egli

fonderà flamenco e balletto classico in un crescendo emozionante. Il pubblico vedrà

alcuni brani iconici del bailaor madrileno, tra cui Il Cigno (mus. Saint Saëns, cor.

Ricardo Cue) e le sue coreografie Zapateado de Sarasate e l’indimenticabile

Zapateado (presentato a Les Étoiles 2020) con indosso il favoloso costume disegnato

per lui dal celebre stilista Roberto Capucci.

Alternerà leggerezza e soavità angeliche alla fisicità dei suoi zapateados, danzando

anche alle note del violino che vibrerà sotto l’arco di Giulio Plotino, musicista dalla

carriera internazionale e all’arpa di Augusta Giraldi. Oltre ad accompagnare le

danze di Bernal, i due musicisti interpreteranno diverse pagine musicali, in tema; tra

virtuosismo e celestiale rarefazione, si ascolteranno le note di Heinrich Ignaz Franz

von Biber, Claude Debussy, Jules Massenet, Niccolò Paganini, Camille Saint-

Säens, Pablo de Sarasate.

Luminosamente in scena anche l’attrice Eleonora Albrecht che sarà un po’ Psiche,

controparte di Eros, ma anche un po’ un’ Afrodite botticelliana. Ai toni suadenti della

sua voce sono affidate testi e poesie intorno al tema dello spettacolo di Gaio Valerio

Catullo, Alda Merini, Jacques Prévert, e Saffo. Né potranno mancare gli

indimenticabili versi della Sposa tratti dal Cantico dei Cantici attribuito a Salomone.

La rassegna “sotto l’Angelo di Castello” coglie l’ultimo scorcio d’estate per proporre

piccoli momenti di socialità e benessere attraverso la fruizione, in sicurezza, di arti e

linguaggi artistici diversi.

L’ingresso agli spettacoli alle ore 21 è consentito ai visitatori fino ad esaurimento dei

posti ed è incluso nel costo del biglietto del Museo.

Intero € 12

Ridotto € 2 per i cittadini europei tra i 18 e i 25 anni. Gratuità di legge

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente

Call center Ticket one 06/32810 o online sul sito