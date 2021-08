Lo spettacolo Bastard Sunday di Enzo Cosimi, dedicato alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini, sarà protagonista della seconda giornata della 8^ edizione di Cinematica Festival, dedicata al corpo e alla relazione con la tecnologia, alla Mole Vanvitelliana di Ancona fino all’8 agosto.

Bastard Sunday dimostra tutta la potenza e l’attualità del lavoro di Cosimi, uno dei più importanti coreografi italiani. Debuttato nel 2003, ripresentato al Teatro di Roma nel dicembre 2015, Bastard Sunday sta vivendo una nuova urgenza scenica, amplifica e viviseziona, attraverso un’impalcatura drammaturgica la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una complessità inedita. Interpretato da una figura femminile androgina insieme ad una figura maschile, Bastard Sunday si muove in un paesaggio astratto, sospeso, rarefatto che arriva alla fine a caricarsi di un presagio di speranza. Bastard Sunday si avvale per le musiche della collaborazione del musicista/compositore berlinese Robert Lippok dei To Rococo Rot, artista tra i più interessanti e innovativi della scena musicale elettronica europea. Allo spettacolo prenderà parte la performer di straordinaria bravura, Paola Lattanzi (premio “Tersicore” come migliore interprete contemporanea 2015 con “Sopra di me il diluvio” sempre di Enzo Cosimi, un assolo che l’anno precedente vinceva il premio “Danza & Danza” come miglior spettacolo italiano). (biglietti su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bastard-sunday/161599)

Cinematica Live e Digital Experience è il titolo della tre giorni dedicata all’esplorazione di lavori di artisti che riflettono sulla relazione tra live e digital performing. Una full immersion tra presente e futuro, ricerca e multidisciplinarietà sensoriale tra digital e visual, in scena grazie ad artisti performativi delle varie arti e grandi nomi internazionali.

Tra gli ospiti, oltre a Enzo Cosimi, il pluripremiato coreografo israeliano Sharon Fridman, il regista Virgilio Villoresi e il visual artist polacco Ari Dykier. E poi, mostre tra cui CamerAnimata (esposizione delle più importanti autrici di cinema di animazione di rilevanza nazionale e internazionale come Mara Cerri, Magda Guidi, Beatrice Pucci e Claudia Muratori e l’omaggio all’ autrice storica Rosa Foschi), videoinstallazioni, laboratori, talk e spettacoli che coniugano il lavoro vocale con il digitale come quello di Serena Dibiase, poetessa e musicista con il suo lavoro Magnetica, un’esperienza sonora con macchine elettroniche e la cantante jazz Ludovica Manzo con lo spettacolo Serpentine insieme alla videomaker Loredana Antonelli.

«Dopo un anno e più di pandemia sono ormai molte le esperienze di riscrittura performativa legate alla fruizione virtuale – ha detto la direttrice artistica, Simona Lisi -, attraverso la call for artists abbiamo scelto un insieme di proposte molto interessanti che insieme ad altri artisti scelti per la loro forza e visionarietà, rappresentano un’ opportunità unica di visionare in questi tre giorni una rosa di lavori emblematici del panorama artistico contemporaneo. Abbiamo voluto forzare la mano proprio sulla corporeità, in questo periodo dove il corpo viene messo a repentaglio dal distanziamento e dalla paura del contagio, presentando artisti che mettono al centro della propria ricerca il corpo nelle sue sfaccettature più forti e anche nascoste, da un lato la pelle, il tocco, dall’altro la spinta, lo scandalo, la forza dell’abbraccio».

IL PROGRAMMA

La giornata di domani, sabato 7 agosto si aprirà alle 19.00 con la serata finale della Videodanza: proiezione dei filmati vincitori dell’edizione 2021 ovvero 14 brevi film di danza provenienti da tutto il mondo che saranno giudicati dalla Giuria di Qualità costruita dal coreografo Enzo Cosimi, il regista e videomaker Virgilio Villoresi e la dramaturg Maria Paola Zedda. Inoltre, Stefania Di Paolo autrice del format Talk with Dance guiderà la serata finale dove il pubblico è chiamato a votare ed eleggere il film preferito.

Alle 21.30 lo spettacolo forte e provocatorio, Bastard Sunday di Enzo Cosimi.

La lunga giornata di sabato finirà con una delle due presenze internazionali del festival, un set audiovideo con l’artista polacco Ari Dykier, dalla ricerca visiva ipnotica e d’impatto, in collaborazione con Amat. Imaginarium è una performance audiovisiva e surreale costruita con la tecnica del collage per richiamare l’estetica ottocentesca. L’artista conduce il pubblico in un viaggio unico attraverso il mondo dei ricordi, dei sogni, dei simboli per connettere gli spettatori con i loro sé più profondi e l’inconsapevolezza. Il suo lavoro si riferisce alla tradizione del surrealismo così come alla psicologia e alla cultura umana in generale. Uno stile onirico che permette alle persone di vivere la performance in pieno modo personale per trovare i propri significati dell’esperienza. In ogni performance Ari Dykier cerca di toccare le emozioni e l’immaginazione del pubblico con il suo mondo onirico e surreale. Sembra di vivere un viaggio senza fine attraverso la propria esperienza interiore e personale.

Domenica 8 agosto si inizia alle 19.00 con la performance finale del laboratorio di Roberto Paci Dalò svolto in collaborazione con Acusmatiq Festival con la diretta radio di Usmaradio.

Alle 21.30 infine uno spettacolo importante, il vero fiore all’occhiello di questa edizione 2021, la presenza del coreografo internazionale, Sharon Fridman con due dei suoi lavori più interessanti: due duetti di rara bellezza, una danza selvaggia, fisica e potente che finisce per celebrare con un abbraccio questa lunghissima doppia edizione del festival che avrà ancora una coda ad agosto nei luoghi del terremoto.

Cinematica Live & Digital Experience è organizzato dall’associazione Ventottozerosei, co-organizzato dal Comune di Ancona, sostenuto dalla Regione Marche e Amat. Partner di questa edizione: Università degli Studi di Urbino, Università Politecnica delle Marche, Distori Heritage, Acusmatiq, Teatri del Comune di Vicenza, STARK, Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazioni, Marche Teatro, Fifth Wall Fest, Studio Danza, Blooming, Talk with Dance.

INFO FESTIVAL: Ricordiamo che a partire dal 6 agosto, secondo quanto stabilito dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 relativo a “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, l’accesso a tutti gli eventi (gratuiti e a pagamento) sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Il festival Cinematica ha scelto di venire incontro ai propri spettatori offrendo la possibilità di effettuare un tampone a prezzo dimezzato (10€) presso un laboratorio convenzionato in orari stabiliti e su prenotazione (maggiori info http://www.cinematicafestival.com/info-2/). Per ottenere l’agevolazione è sufficiente mostrare l’acquisto del biglietto a pagamento o la prenotazione per uno degli eventi gratuiti compresi tra il 6 e l’8 di agosto.