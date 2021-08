Brancaccio Musical Academy – al via le audizioni

Le audizioni per l’anno accademico 2021/2022 al corso triennale professionale

per Attore/Performer di Musical Theatre

Si è concluso il primo anno accademico della Brancaccio Musical

Academy. Nonostante le difficoltà logistiche dettate dal Covid-19, siamo

riusciti a portare a compimento un percorso di studi articolato e

impegnativo quasi totalmente in presenza.

La grande organizzazione dell’ente di formazione Sala Umberto Srl,

l’ottima gestione dello Spazio Impero e l’accortezza e preparazione del

corpo docente, hanno permesso agli studenti del primo anno di accedere

ad una enorme quantità di conoscenza tecnica, teorica e pratica.

Il lavoro preciso e puntuale fatto su grandi autori quali Carlo Goldoni,

Neil Simon e Oscar Wilde, è stato sempre preceduto e affiancato da un

attento lavoro di studio sugli elementi tecnici della dizione e della

recitazione, da una capillare attenzione alla voce e alla vocalità

(dall’espressione parlata a quella cantata, con particolare attenzione

alla cura logopedica della stessa e alla diversificazione fonatoria), da

un'approfondita conoscenza dello studio del corpo e del movimento.

La sinergia tra docenti e matere è alla base della crescita dell’allievi che

hanno avuto supporto e attenzioni massime in un ambiente sano e stimolante.

Proprio alla luce di questo percorso esaltante, siamo orgogliosi di

lanciarci nel secondo anno accademico e siamo pronti ad accogliere il

nuovo primo anno, già in parte formatosi con le precedenti audizioni.

La BMA – Brancaccio Musical Academy, con direzione artistica di Gianluca

Guidi e direzione didattica di Piero Di Blasio, annuncia la nuova sessione di

audizione per il nuovo primo anno accademico 2021/2022.

L’AUDIZIONE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2021

I candidati in possesso dei requisiti di accesso devono compilare la domanda di

ammissione

online al seguente link: https://brancacciomusicalacademy.com/prenota-

audizione/

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 del giorno VENERDI 10 settembre

2021.

Per accedere all’audizione è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 26

anni, possedere il diploma di Scuola Secondaria Superiore o altro titolo

conseguito all’estero equivalente nel rispetto degli accordi internazionali, essere

cittadini italiani (o con regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri) e

possedere una buona padronanza della lingua italiana.

L’audizione comprenderà tre prove:

Canto: preparare due canzoni tratte (preferibilmente) dal repertorio musical e/o

Disney, una ballad ed una Up-tempo (preferibilmente in italiano);

Recitazione: preparare due monologhi, uno brillante ed uno drammatico, tratti da

tutta la drammaturgia teatrale (no monologhi cinematografici)

Danza: Esecuzione di una breve coreografia, che verrà insegnata in base al proprio

livello in sede di audizione

Si raccomanda un abbigliamento idoneo alla danza

I candidati riceveranno via mail la convocazione con orario di audizioni dal vivo

che si terranno presso lo Spazio Impero in Via dell’Acqua Bullicante, 133 a

Roma.

Le audizioni si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate alle

misure di contenimento del Covid-19.

Gli Allievi selezionati per il corso riceveranno una formazione teorico-pratica,

studieranno con professionisti affermati che li condurranno in un percorso di

formazione impegnativo e stimolante all’interno delle arti del canto, della danza

e della recitazione. Impareranno a padroneggiare le tecniche canore e a scoprire

la propria voce naturale e le potenzialità che può esprimere nel processo

interpretativo. Porteranno il corpo a farsi strumento artistico conferendo

significato e significante al gesto, oltre che alla parola. Acquisiranno gli

strumenti per affrontare ogni tipo di percorso attraverso lo scambio sinergico

con gli insegnanti.

Alla Brancaccio Musical Academy ogni Allievo sarà sostenuto nella ricchezza

della propria individualità.

Il corso triennale professionale della Brancaccio Musical Academy prevede un

impegno a partire dal 3 novembre 2021 fino al 30 giugno 2022, dal lunedì al

venerdì per 7 ore al giorno (35 ore settimanali) con obbligo di frequenza.

L'Accademia mette inoltre a disposizione dell’Allievo stage e workshop

specializzati con professionisti del settore.

Le lezioni si svolgono presso gli spazi polifunzionali del gruppo Teatro

Brancaccio, ovvero lo Spazio Impero e lo Spazio Diamante (siti in Roma) con

docenti i d’eccezione quali Gianluca Guidi, Massimiliano Giovannetti, Edy

Angellillo, Dino Scuderi, Fabio Lazzara, Rita Pivano, Cristina Arrò, Alberto

Bellandi, Piero Di Blasio.

L’obiettivo della “Brancaccio Musical Academy” è l’eccellenza per una rapida

introduzione nel mondo del lavoro. Gli studenti più meritevoli, infatti, al termine

del loro percorso triennale di studi, verranno inseriti all’interno delle

produzioni del Teatro Brancaccio ed avranno la possibilità di calcare uno dei

più importanti palcoscenici d’Italia.

________________________

Scegli ora a chi affidare il tuo futuro.

Scegli ora la qualità e la professionalità.

Scegli ora l’accademia del più grande centro di produzione di spettacoli d’Italia.

BMA – BRANCACCIO MUSICAL ACADEMY

Il tuo talento, il tuo futuro!

________________________

La segreteria offre servizio di info-line

T. 345 1474533

info@brancacciomusicalacademy.com

www.brancacciomusicalacademy.com