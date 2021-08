Leggenda narra che per incontrare Carlo Monni occorresse andare al Parco delle Cascine, a tutti gli effetti “seconda residenza” e “ufficio all’aperto” dell’attore e poeta, all’ombra di platani, lecci e querce.

E all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze, prenderà il via lunedì 9 agosto la rassegna cinematografica “Carlo Monni e gli amici suoi”: ogni sera alle ore 22, fino al 23 agosto, un film di culto a cui Carlo Monni ha prestato il suo genio attoriale, spesso esilarante, talvolta drammatico, sempre irriverente.

Tutte le serate saranno a ingresso libero e la rassegna è organizzata in collaborazione con Spazio Alfieri.

Si comincia dalla fine: “Sogni di gloria”, in programma lunedì 9 agosto, è l’ultimo film interpretato da Monni prima della scomparsa. E poi, “Albergo Roma” di Ugo Chiti (mar 10), “N (Io e Napoleone)” di Paolo Virzì (mer 11), “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli (gio 12), “Tu mi turbi” di Roberto Benigni (ven 13), “Benvenuti in casa Gori” di Alessandro Benvenuti (sab 14), “Snack Bar Budapest” di Tinto Brass (dom 15), “Berlinguer ti voglio bene” di Giuseppe Bertolucci (lun 16), “Tutti giù per terra” di Davide Ferrario (mar 17), “Ritorno a casa Gori” (mer 18), “I laureati” di Leonardo Pieraccioni (gio 19), “Casablanca Casablanca” di Francesco Nuti (ven 20), “Non ci resta che piangere” di Roberto Benigni (sab 21), “Caruso Pascoski (di padre polacco)” di Francesco Nuti (dom 22) e “La banda del brasiliano” di John Snellinberg (lun 23).

Ultravox Firenze è nel parco delle Cascine. Prima e dopo le proiezioni si gustano aperitivi, pizze, cene indiane altre delizie, comodamente seduti ai tavoli o in pieno relax sulle chaise longue. E poi, spettacoli e incontri al tramonto, sempre a ingresso libero. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

COME ARRIVARE – Ultravox Firenze si trova nel Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 alle 24,30 (fino alle 2 di notte al venerdì e sabato) è in funzione la Navetta L.C. Ataf che, a ciclo continuo e con partenza dal Piazzale Jefferson (in prossimità della fermata della Tramvia Cascine) collega le diverse aree del parco. La fermata per Ultravox Firenze è viale dell’Aeronautica.

In auto: si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e prendere la navetta alla fermata Piazzale delle Cascine.

In bici: percorrete dal Piazzale delle Cascine tutto il Viale dell’Aeronautica e da lì imboccate il viale Florence Nightingale.

E’ inoltre disponibile presso il Piazzale delle Cascine un servizio di noleggio di motorini elettrici con i quali si può arrivare alla rotonda del Pegaso (termine del Viale dell’Aeronautica).

Lunedì 9 agosto – SOGNI DI GLORIA

Regia di John Snellinberg con Gabriele Pini, Xiuhong Zhang, Carlo Monni, Giorgio Colangeli, Alessandro Guariento. Italia, 2013, durata 94 min.

Giulio è un trentenne cassintegrato che su consiglio di un collega anarchico decide di “sbattezzarsi” creando scandalo in famiglia. Giulio è anche un anziano giocatore di carte che insegna a un giovane studente cinese come prendersi la rivincita.

Martedì 10 agosto – ALBERGO ROMA

Regia di Ugo Chiti con Alessandro Benvenuti, Claudio Bisio, Lucia Poli, Tchéky Karyo, Carlo Monni, Alesandra Acciai, Gianna Giachetti. Italia, 1996, durata 105 min.

In un paese toscano del 1939 che aspetta l’arrivo del Duce si consuma un orrendo infanticidio, le indagini non portano ma sarà l’unica famiglia povera del paese a fare le spese di un colpevole a tutti i costi.

Mercoledì 11 agosto – N (IO E NAPOLEONE)

Regia di Paolo Virzì con Daniel Auteuil, Monica Bellucci, Elio Germano, Francesca Inaudi, Carlo Monni, Sabrina Impacciatore. Italia, Francia, Spagna, 2006, durata 110 min.

Martino accetta il lavoro di scrivano confidente del grande Napoleone, ha però in realtà il forte desiderio di assassinarlo.

Giovedì 12 agosto – SPERIAMO CHE SIA FEMMINA

Regia di Mario Monicelli con Chaterine Deneuve, Giuliano Gemma, Stefania Sandrelli, Bernard Blier, Carlo Monni, Giuliana De Sio. Italia, 1986, durata 120 min.

Sono le donne ad avere in mano il bel casale di campagna dello sventurato conte Leonardo. La famiglia sull’orlo della bancarotta si prepara all’arrivo di una nuova generazione; per il bene di tutti speriamo che sia femmina!

Venerdì 13 agosto – TU MI TURBI

Regia di Roberto Benigni con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Monni, Claudio Bigagli, Olimpia Carlisi, Giacomo Piperno. Italia, 1983, durata 96 min.

Benigni alle prese con i suoi turbamenti; si ritrova a far da baby-sitter al prodigioso Gesù bambino, poi sogna che il suo angelo custode voglia lasciarlo per un altro, cerca invano un prestito in banca e finisce per essere di guardia al Milite ignoto passando il tempo in sberleffi al compagno di piantone.

Sabato 14 agosto – BENVENUTI IN CASA GORI

Regia di Alessandro Benvenuti con Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, Novello Novelli, Ilaria Occhini, Carlo Monni, Massimo Ceccherini, Alessandro Paci. Italia, 1990, durata 90 min.

Un pranzo di Natale che si trasforma in un toscanissimo gioco al massacro, dove le antiche rabbie e i problemi personali trovano sfogo in maniera polemica e drammatica.

Domenica 15 agosto – SNACK BAR BUDAPEST

Regia di Tinto Brass con Giancarlo Giannini, Philippe Lèotard, Raffaella Baracchi, François Negret, Malisa Longo, Carlo Monni, Tinto Brass. Italia, 1988, durata 109 min.

Quando l’avvocato incontra un giovanissimo boss che vuole controllare tutte le attività redditizie della zona, è già da tempo in combutta con la malavita e radiato dall’albo. In una notte d’inferno però, troverà il coraggio e la dignità per ribellarsi al potere dilagante del boss.

Lunedì 16 agosto – BERLINGUER TI VOGLIO BENE

Regia di Giuseppe Bertolucci con Alida Valli, Roberto Benigni, Carlo Monni, Chiara Moretti. Italia, 1977, durata 90 min.

Mario Cioni è di quella razza che subisce sempre i colpi del destino. Un uomo che non riesce a staccarsi dalla mamma, che accetta gli sberleffi degli amici e lotta contro la società solo a parole.

Martedì 17 agosto – TUTTI GIÙ PER TERRA

Regia di Davide Ferrario con Valerio Mastandrea, Carlo Monni, Adriana Rinaldi, Caterina Caselli, Benedetta Mazzini, Anita Caprioli. Italia, 1997, durata 94 min.

Walter, ventiduenne di Torino, figlio di un operaio, obiettore di coscienza, iscritto alla facoltà di Filosofia, vergine un po’ per scelta e un po’ per pigrizia, vive alla giornata in una città multirazziale dove presto dovrà fare i conti con la via adulta.

Mercoledì 18 agosto – RITORNO IN CASA GORI

Regia di Alessandro Benvenuti con Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, Sabrina Ferilli, Alessandro Haber, Novello Novelli, Ilaria Occhini, Carlo Monni, Massimo Ceccherini, Alessandro Paci. Italia, 1996, durata 95 min.

Muore zia Adelina ma i dissapori e gli intrighi di famiglia sono ancora ben vivi tra i parenti riuniti alla veglia funebre.

Giovedì 19 agosto – I LAUREATI

Regia di Leonardo Pieraccioni con Rocco Papaleo, Maria Grazia Cucinotta, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tognazzi, Carlo Monni, Narciso Parigi. Italia, 1995, durata 100 min.

Quattro trentenni fuoricorso vivono in un appartamento di Firenze lamentandosi delle proprie personalissime sventure. Arriverà la sorellina di uno di loro a distrarre nuovamente i “giovani” dal conseguimento della laurea.

Venerdì 20 agosto – CASABLANCA CASABLANCA

Regia di Francesco Nuti con Francesco Nuti, Giuliana De Sio, Marcello Lotti, Carlo Monni. Novello Novelli. Italia, 1985, durata 105 min.

Francesco è circondato di donne ma desidera solo la sfuggente Chiara. I due si incontrano a Casablanca dove lei fa tappa del suo tour di concerti mentre lui partecipa al campionato mondiale di biliardo.

Sabato 21 agosto – NON CI RESTA CHE PIANGERE

Regia di Roberto Benigni e Massimo Troisi con Amanda Sandrelli, Roberto Benigni, Massimo Troisi, Paolo Bonacelli, Carlo Monni. Italia, 1984, durata 111 min.

Un viaggio nello spazio e nel tempo dal passaggio a livello del 1984 all’attraversamento della dogana del 1492. Con il solo scopo di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire le Americhe.

Domenica 22 agosto – CARUSO PASCOSKI (DI PADRE POLACCO)

Regia di Francesco Nuti con Francesco Nuti, Ricky Tognazzi, Novello Novelli, Carlo Monni, Antonio Petrocelli, Clarissa Burt, Olivia Link. Italia, 1988, durata 100 min.

Uno psichiatra cade in una profonda depressione per essere stato tradito e lasciato dalla moglie per un suo paziente dalla latente omosessualità. Tra deliri onirici e disperati tentativi di riconquistare la donna, vive una delle più grandi commedie di Francesco Nuti.

Lunedì 23 agosto – LA BANDA DEL BRASILIANO

Regia di John Snellinberg con Carlo Monni, Luke Tahiti, Alberto Innocenti, Luca Spanò, Gabriele Pini, Alessandro Guariento. Italia, 2009, durata 90 min.

Il corpo senza vita di un bambino rinvenuto nella periferia pratese e il rapimento di un impiegato in un ufficio di Vaiano, conducono lo scaltro ispettore Brozzi ad indagare su il Brasiliano, il Biondo, il Mutolo e il Randagio.

