El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico: due nuove date italiane

Due eventi imperdibili, due nuove date italiane per il tour “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”, già più volte protagonista di concerti memorabili in Italia, paese con cui ha stretto un rapporto speciale, l’artista franco_spagnolo torna live in versione acustica, accompagnato da Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni. Lunedi 9 agosto alle 18,00, sarà nello splendido Parco Naturalistico Archeologico di Vulci a Montalto di Castro in provincia di Viterbo per Vulci Acoustic Fest, organizzato da Ventidieci e Atcl, con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro. Mentre sabato 14 agosto alle 21,00, sarà sul palco dello Stadio del Baseball di Anzio, per la rassegna “Anzio Estate Blu”, organizzata da Ventidieci in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Anzio.

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega nasce a Parigi da padre galiziano e madre basca in fuga dalla dittatura di Franco. Trascorre la sua infanzia respirando arte, libertà e diritti umani. Con i Mano Negra inizia a lasciare il segno nel mondo della musica: canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica.Il successo mondiale arriva nel 1998 con il debutto solista, “Clandestino”, di cui i diritti umani, la fuga e l’impegno civile e sociale sono colonne portanti, mentre le sonorità sono dominate da ritmi sudamericani e africani. Manu Chao resta una delle personalità più libere e anticonformiste, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni.

Biglietti 25 euro più diritti di prevendita

Biglietti in vendita da oggi su Ticketone.it e Ciaotickets.it